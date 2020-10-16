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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 жов, 2020 18:52
Фух, ну слава богу, что вопрос решен. Теперь здешним дипломированным химикам, биологам и фармацевтам не нужно предостерегать неотесанных болванов от укола этой вражеской смесью бояры и новичка
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