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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1974197519761977 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 269 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 33 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 10 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 41 Всього голосів : 269 Додано: Суб 17 жов, 2020 18:52



Фух, ну слава богу, что вопрос решен. Теперь здешним дипломированным химикам, биологам и фармацевтам не нужно предостерегать неотесанных болванов от укола этой вражеской смесью бояры и новичка zРадио

Повідомлень: 7799 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1429 раз. Подякували: 3234 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 19:10 freeze написав: Тракторист написав: КСУ лишь констатировал, что эти постановы нарушают конституцию Украина, КСУ лишь констатировал, что эти постановы нарушают конституцию Украина,



Не выдумывайте, КС не рассматривал действующие постановления Кабмина. Не выдумывайте, КС не рассматривал действующие постановления Кабмина.

Кабмина отменил постановку которую рассматривал КС и принял аналогичную с другим номером и вуаля шахер-махер. У нас новый акт который КС не рассматривал, я такие действия называю Портновщиной. А вы можете считать что все шито-крыто. Кабмина отменил постановку которую рассматривал КС и принял аналогичную с другим номером и вуаля шахер-махер. У нас новый акт который КС не рассматривал, я такие действия называю Портновщиной. А вы можете считать что все шито-крыто. Пенсионер

Повідомлень: 1816 З нами з: 13.10.08 Подякував: 53 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 19:28 Пенсионер написав: freeze написав: Тракторист написав: КСУ лишь констатировал, что эти постановы нарушают конституцию Украина, КСУ лишь констатировал, что эти постановы нарушают конституцию Украина,



Не выдумывайте, КС не рассматривал действующие постановления Кабмина. Не выдумывайте, КС не рассматривал действующие постановления Кабмина.

Кабмина отменил постановку которую рассматривал КС и принял аналогичную с другим номером и вуаля шахер-махер. У нас новый акт который КС не рассматривал, я такие действия называю Портновщиной. А вы можете считать что все шито-крыто. Кабмина отменил постановку которую рассматривал КС и принял аналогичную с другим номером и вуаля шахер-махер. У нас новый акт который КС не рассматривал, я такие действия называю Портновщиной. А вы можете считать что все шито-крыто.



Можете считать махновщиной, портновщиной, трамповщиной, на то действует ли закон или подзаконный акт Ваше мнение или моё никак не влияет. То что не рассматривалось и не отменено - то действует. Тем более насколько я понимаю, то что действует, никто и не оспаривает в КС.

А КС бывает достаточно неожиданным. Например, указ о роспуске парламента в 2019 году был поддержан КС, опять насколько я помню из трансляции суда, которую я смотрел, в том числе и общественной необходимостью к роспуску.

Откуда Вы можете знать, что КС сочтёт общественной необходимостью в следующий раз ? Может обязанность государства обеспечивать безопасность граждан КС сочтёт высшей ценностью. Можете считать махновщиной, портновщиной, трамповщиной, на то действует ли закон или подзаконный акт Ваше мнение или моё никак не влияет. То что не рассматривалось и не отменено - то действует. Тем более насколько я понимаю, то что действует, никто и не оспаривает в КС.А КС бывает достаточно неожиданным. Например, указ о роспуске парламента в 2019 году был поддержан КС, опять насколько я помню из трансляции суда, которую я смотрел, в том числе и общественной необходимостью к роспуску.Откуда Вы можете знать, что КС сочтёт общественной необходимостью в следующий раз ? Может обязанность государства обеспечивать безопасность граждан КС сочтёт высшей ценностью. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18759 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4504 раз. Подякували: 7224 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 20:09 zРадио написав: Фух, ну слава богу, что вопрос решен. Теперь здешним дипломированным химикам, биологам и фармацевтам не нужно предостерегать неотесанных болванов от укола этой вражеской смесью бояры и новичка Фух, ну слава богу, что вопрос решен. Теперь здешним дипломированным химикам, биологам и фармацевтам не нужно предостерегать неотесанных болванов от укола этой вражеской смесью бояры и новичка

Да коли себе эту вакцину.

Только ведь не будешь



Тогда к чему эти волны ? Да коли себе эту вакцину.Только ведь не будешьТогда к чему эти волны ? "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5438 З нами з: 31.08.09 Подякував: 356 раз. Подякували: 1089 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 20:10 freeze написав: Чехия + 11 000 - с учётом небольшого размера цифра удивляет, а чешского премьера по его словам даже испугала, что там случилось непонятно для меня Чехия + 11 000 - с учётом небольшого размера цифра удивляет, а чешского премьера по его словам даже испугала, что там случилось непонятно для меня

Коронавирус - это как темная материя и темная энергия.

Практически все согласны, что они существуют, но что это такое и откуда взялось - никто не имеет ни малейшего понятия Коронавирус - это как темная материя и темная энергия.Практически все согласны, что они существуют, но что это такое и откуда взялось - никто не имеет ни малейшего понятия Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17653 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1994 раз. Подякували: 2841 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 20:15 vetka написав: Так все преподы в госВУЗах не живут только на одну зп, можно подумать вы не в курсе? Так, можно подумать вы не в курсе?

Не преувеличивайте. Это точка зрения обывателя, озлобленного на "гнилую интеллигенцию".

У них есть, кстати, еще легальный источник дохода - научная деятельность, хоздоговора и т.п. Не преувеличивайте. Это точка зрения обывателя, озлобленного на "гнилую интеллигенцию".У них есть, кстати, еще легальный источник дохода - научная деятельность, хоздоговора и т.п. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17653 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1994 раз. Подякували: 2841 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 20:18 Starikan написав: freeze написав: Чехия + 11 000 - с учётом небольшого размера цифра удивляет, а чешского премьера по его словам даже испугала, что там случилось непонятно для меня Чехия + 11 000 - с учётом небольшого размера цифра удивляет, а чешского премьера по его словам даже испугала, что там случилось непонятно для меня

Коронавирус - это как темная материя и темная энергия.

Практически все согласны, что они существуют, но что это такое и откуда взялось - никто не имеет ни малейшего понятия Коронавирус - это как темная материя и темная энергия.Практически все согласны, что они существуют, но что это такое и откуда взялось - никто не имеет ни малейшего понятия

Ну так многие Корону не замечают и не будут замечать. Будут стебаться и возмущаться, аккурат до коллапса системы здравоохранения.

Потом лодка качнется в другую сторону. Начнется паника, истерики и тому подобное. Ведь, когда лежит система здравоохранения, ранее простейшие мед. услуги получить будет затруднительно даже за вменяемые деньги, особенно в регионах. Ну так многие Корону не замечают и не будут замечать. Будут стебаться и возмущаться, аккурат до коллапса системы здравоохранения.Потом лодка качнется в другую сторону. Начнется паника, истерики и тому подобное. Ведь, когда лежит система здравоохранения, ранее простейшие мед. услуги получить будет затруднительно даже за вменяемые деньги, особенно в регионах. antey1969 1

Повідомлень: 10020 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1202 раз. Подякували: 2793 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 20:31 antey1969 написав: Starikan написав: Коронавирус - это как темная материя и темная энергия.

Практически все согласны, что они существуют, но что это такое и откуда взялось - никто не имеет ни малейшего понятия Коронавирус - это как темная материя и темная энергия.Практически все согласны, что они существуют, но что это такое и откуда взялось - никто не имеет ни малейшего понятия

Ну так многие Корону не замечают и не будут замечать. Будут стебаться и возмущаться, аккурат до коллапса системы здравоохранения.

Потом лодка качнется в другую сторону. Начнется паника, истерики и тому подобное. Ведь, когда лежит система здравоохранения, ранее простейшие мед. услуги получить будет затруднительно даже за вменяемые деньги, особенно в регионах. Ну так многие Корону не замечают и не будут замечать. Будут стебаться и возмущаться, аккурат до коллапса системы здравоохранения.Потом лодка качнется в другую сторону. Начнется паника, истерики и тому подобное. Ведь, когда лежит система здравоохранения, ранее простейшие мед. услуги получить будет затруднительно даже за вменяемые деньги, особенно в регионах.



Тю ! а когда уничтожали экономику это не считалось ? или лекарства за бесплатно раздают ? Тю ! а когда уничтожали экономику это не считалось ? или лекарства за бесплатно раздают ? moldashavanin

Повідомлень: 700 З нами з: 22.07.11 Подякував: 256 раз. Подякували: 72 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 20:34 freeze написав: Igneus написав: Кстати, когда в марте полиция не пускала меня в трамвай, я предлагал составить протокол в ответ на их угрозу о 17 000 гривен, но получил отказ. То есть знали о неконституционности и не решились, тем более, что я ехал в судебное заседание и даже показал повестку. Кстати, когда в марте полиция не пускала меня в трамвай, я предлагал составить протокол в ответ на их угрозу о 17 000 гривен, но получил отказ. То есть знали о неконституционности и не решились, тем более, что я ехал в судебное заседание и даже показал повестку. Я думаю, что в знак уважения к старикам, обычно составляющим большинство пассажиров трамвая, можно одеть маску даже без принятия всяких постановлений и законов. Я думаю, что в знак уважения к старикам, обычно составляющим большинство пассажиров трамвая, можно одеть маску даже без принятия всяких постановлений и законов.

Призываю вас и всех остальных не переписываться с этим параноиком

Вы же сами писали о 8 млн жителей Украины, имеющих психические отклонения

Ветку стало невозможно читать из-за этих совершенно неконструктивных дискуссий. Призываю вас и всех остальных не переписываться с этим параноикомВы же сами писали о 8 млн жителей Украины, имеющих психические отклоненияВетку стало невозможно читать из-за этих совершенно неконструктивных дискуссий. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17653 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1994 раз. Подякували: 2841 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1974197519761977 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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vovan_prm П'ят 16 жов, 2020 22:05