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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1974197519761977

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 269
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
33
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
10
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 269
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 18:52

Фух, ну слава богу, что вопрос решен. Теперь здешним дипломированным химикам, биологам и фармацевтам не нужно предостерегать неотесанных болванов от укола этой вражеской смесью бояры и новичка

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zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 19:10

  freeze написав:
  Тракторист написав:КСУ лишь констатировал, что эти постановы нарушают конституцию Украина,


Не выдумывайте, КС не рассматривал действующие постановления Кабмина.

Кабмина отменил постановку которую рассматривал КС и принял аналогичную с другим номером и вуаля шахер-махер. У нас новый акт который КС не рассматривал, я такие действия называю Портновщиной. А вы можете считать что все шито-крыто.
Пенсионер
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 19:28

  Пенсионер написав:
  freeze написав:
  Тракторист написав:КСУ лишь констатировал, что эти постановы нарушают конституцию Украина,


Не выдумывайте, КС не рассматривал действующие постановления Кабмина.

Кабмина отменил постановку которую рассматривал КС и принял аналогичную с другим номером и вуаля шахер-махер. У нас новый акт который КС не рассматривал, я такие действия называю Портновщиной. А вы можете считать что все шито-крыто.


Можете считать махновщиной, портновщиной, трамповщиной, на то действует ли закон или подзаконный акт Ваше мнение или моё никак не влияет. То что не рассматривалось и не отменено - то действует. Тем более насколько я понимаю, то что действует, никто и не оспаривает в КС.
А КС бывает достаточно неожиданным. Например, указ о роспуске парламента в 2019 году был поддержан КС, опять насколько я помню из трансляции суда, которую я смотрел, в том числе и общественной необходимостью к роспуску.
Откуда Вы можете знать, что КС сочтёт общественной необходимостью в следующий раз ? Может обязанность государства обеспечивать безопасность граждан КС сочтёт высшей ценностью.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 20:09

  zРадио написав:Фух, ну слава богу, что вопрос решен. Теперь здешним дипломированным химикам, биологам и фармацевтам не нужно предостерегать неотесанных болванов от укола этой вражеской смесью бояры и новичка

Да коли себе эту вакцину.
Только ведь не будешь

Тогда к чему эти волны ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 20:10

  freeze написав: Чехия + 11 000 - с учётом небольшого размера цифра удивляет, а чешского премьера по его словам даже испугала, что там случилось непонятно для меня

Коронавирус - это как темная материя и темная энергия.
Практически все согласны, что они существуют, но что это такое и откуда взялось - никто не имеет ни малейшего понятия :wink:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 20:15

  vetka написав: Так все преподы в госВУЗах не живут только на одну зп, можно подумать вы не в курсе?

Не преувеличивайте. Это точка зрения обывателя, озлобленного на "гнилую интеллигенцию".
У них есть, кстати, еще легальный источник дохода - научная деятельность, хоздоговора и т.п.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 20:18

  Starikan написав:
  freeze написав: Чехия + 11 000 - с учётом небольшого размера цифра удивляет, а чешского премьера по его словам даже испугала, что там случилось непонятно для меня

Коронавирус - это как темная материя и темная энергия.
Практически все согласны, что они существуют, но что это такое и откуда взялось - никто не имеет ни малейшего понятия :wink:

Ну так многие Корону не замечают и не будут замечать. Будут стебаться и возмущаться, аккурат до коллапса системы здравоохранения.
Потом лодка качнется в другую сторону. Начнется паника, истерики и тому подобное. Ведь, когда лежит система здравоохранения, ранее простейшие мед. услуги получить будет затруднительно даже за вменяемые деньги, особенно в регионах.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 20:31

  antey1969 написав:
  Starikan написав:Коронавирус - это как темная материя и темная энергия.
Практически все согласны, что они существуют, но что это такое и откуда взялось - никто не имеет ни малейшего понятия :wink:

Ну так многие Корону не замечают и не будут замечать. Будут стебаться и возмущаться, аккурат до коллапса системы здравоохранения.
Потом лодка качнется в другую сторону. Начнется паника, истерики и тому подобное. Ведь, когда лежит система здравоохранения, ранее простейшие мед. услуги получить будет затруднительно даже за вменяемые деньги, особенно в регионах.


Тю ! а когда уничтожали экономику это не считалось ? или лекарства за бесплатно раздают ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 20:34

  freeze написав:
  Igneus написав:Кстати, когда в марте полиция не пускала меня в трамвай, я предлагал составить протокол в ответ на их угрозу о 17 000 гривен, но получил отказ. То есть знали о неконституционности и не решились, тем более, что я ехал в судебное заседание и даже показал повестку.
Я думаю, что в знак уважения к старикам, обычно составляющим большинство пассажиров трамвая, можно одеть маску даже без принятия всяких постановлений и законов.

Призываю вас и всех остальных не переписываться с этим параноиком :evil:
Вы же сами писали о 8 млн жителей Украины, имеющих психические отклонения :wink:
Ветку стало невозможно читать из-за этих совершенно неконструктивных дискуссий.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan
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