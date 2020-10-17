Тракторист написав:КСУ лишь констатировал, что эти постановы нарушают конституцию Украина,
Не выдумывайте, КС не рассматривал действующие постановления Кабмина.
Кабмина отменил постановку которую рассматривал КС и принял аналогичную с другим номером и вуаля шахер-махер. У нас новый акт который КС не рассматривал, я такие действия называю Портновщиной. А вы можете считать что все шито-крыто.
Тракторист написав:КСУ лишь констатировал, что эти постановы нарушают конституцию Украина,
Не выдумывайте, КС не рассматривал действующие постановления Кабмина.
Кабмина отменил постановку которую рассматривал КС и принял аналогичную с другим номером и вуаля шахер-махер. У нас новый акт который КС не рассматривал, я такие действия называю Портновщиной. А вы можете считать что все шито-крыто.
Можете считать махновщиной, портновщиной, трамповщиной, на то действует ли закон или подзаконный акт Ваше мнение или моё никак не влияет. То что не рассматривалось и не отменено - то действует. Тем более насколько я понимаю, то что действует, никто и не оспаривает в КС. А КС бывает достаточно неожиданным. Например, указ о роспуске парламента в 2019 году был поддержан КС, опять насколько я помню из трансляции суда, которую я смотрел, в том числе и общественной необходимостью к роспуску. Откуда Вы можете знать, что КС сочтёт общественной необходимостью в следующий раз ? Может обязанность государства обеспечивать безопасность граждан КС сочтёт высшей ценностью.
zРадио написав:Фух, ну слава богу, что вопрос решен. Теперь здешним дипломированным химикам, биологам и фармацевтам не нужно предостерегать неотесанных болванов от укола этой вражеской смесью бояры и новичка
Да коли себе эту вакцину. Только ведь не будешь
Тогда к чему эти волны ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
freeze написав: Чехия + 11 000 - с учётом небольшого размера цифра удивляет, а чешского премьера по его словам даже испугала, что там случилось непонятно для меня
Коронавирус - это как темная материя и темная энергия. Практически все согласны, что они существуют, но что это такое и откуда взялось - никто не имеет ни малейшего понятия
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
vetka написав: Так все преподы в госВУЗах не живут только на одну зп, можно подумать вы не в курсе?
Не преувеличивайте. Это точка зрения обывателя, озлобленного на "гнилую интеллигенцию". У них есть, кстати, еще легальный источник дохода - научная деятельность, хоздоговора и т.п.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
freeze написав: Чехия + 11 000 - с учётом небольшого размера цифра удивляет, а чешского премьера по его словам даже испугала, что там случилось непонятно для меня
Коронавирус - это как темная материя и темная энергия. Практически все согласны, что они существуют, но что это такое и откуда взялось - никто не имеет ни малейшего понятия
Ну так многие Корону не замечают и не будут замечать. Будут стебаться и возмущаться, аккурат до коллапса системы здравоохранения. Потом лодка качнется в другую сторону. Начнется паника, истерики и тому подобное. Ведь, когда лежит система здравоохранения, ранее простейшие мед. услуги получить будет затруднительно даже за вменяемые деньги, особенно в регионах.
Starikan написав:Коронавирус - это как темная материя и темная энергия. Практически все согласны, что они существуют, но что это такое и откуда взялось - никто не имеет ни малейшего понятия
Ну так многие Корону не замечают и не будут замечать. Будут стебаться и возмущаться, аккурат до коллапса системы здравоохранения. Потом лодка качнется в другую сторону. Начнется паника, истерики и тому подобное. Ведь, когда лежит система здравоохранения, ранее простейшие мед. услуги получить будет затруднительно даже за вменяемые деньги, особенно в регионах.
Тю ! а когда уничтожали экономику это не считалось ? или лекарства за бесплатно раздают ?
Igneus написав:Кстати, когда в марте полиция не пускала меня в трамвай, я предлагал составить протокол в ответ на их угрозу о 17 000 гривен, но получил отказ. То есть знали о неконституционности и не решились, тем более, что я ехал в судебное заседание и даже показал повестку.
Я думаю, что в знак уважения к старикам, обычно составляющим большинство пассажиров трамвая, можно одеть маску даже без принятия всяких постановлений и законов.
Призываю вас и всех остальных не переписываться с этим параноиком Вы же сами писали о 8 млн жителей Украины, имеющих психические отклонения Ветку стало невозможно читать из-за этих совершенно неконструктивных дискуссий.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+