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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 жов, 2020 18:52
Додано: Суб 17 жов, 2020 19:10
Кабмина отменил постановку которую рассматривал КС и принял аналогичную с другим номером и вуаля шахер-махер. У нас новый акт который КС не рассматривал, я такие действия называю Портновщиной. А вы можете считать что все шито-крыто.
Додано: Суб 17 жов, 2020 19:28
Можете считать махновщиной, портновщиной, трамповщиной, на то действует ли закон или подзаконный акт Ваше мнение или моё никак не влияет. То что не рассматривалось и не отменено - то действует. Тем более насколько я понимаю, то что действует, никто и не оспаривает в КС.
А КС бывает достаточно неожиданным. Например, указ о роспуске парламента в 2019 году был поддержан КС, опять насколько я помню из трансляции суда, которую я смотрел, в том числе и общественной необходимостью к роспуску.
Откуда Вы можете знать, что КС сочтёт общественной необходимостью в следующий раз ? Может обязанность государства обеспечивать безопасность граждан КС сочтёт высшей ценностью.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Суб 17 жов, 2020 20:09
Да коли себе эту вакцину.
Только ведь не будешь
Тогда к чему эти волны ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 17 жов, 2020 20:10
Коронавирус - это как темная материя и темная энергия.
Практически все согласны, что они существуют, но что это такое и откуда взялось - никто не имеет ни малейшего понятия
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Додано: Суб 17 жов, 2020 20:15
Не преувеличивайте. Это точка зрения обывателя, озлобленного на "гнилую интеллигенцию".
У них есть, кстати, еще легальный источник дохода - научная деятельность, хоздоговора и т.п.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Додано: Суб 17 жов, 2020 20:18
Ну так многие Корону не замечают и не будут замечать. Будут стебаться и возмущаться, аккурат до коллапса системы здравоохранения.
Потом лодка качнется в другую сторону. Начнется паника, истерики и тому подобное. Ведь, когда лежит система здравоохранения, ранее простейшие мед. услуги получить будет затруднительно даже за вменяемые деньги, особенно в регионах.
Додано: Суб 17 жов, 2020 20:31
Тю ! а когда уничтожали экономику это не считалось ? или лекарства за бесплатно раздают ?
Додано: Суб 17 жов, 2020 20:34
Призываю вас и всех остальных не переписываться с этим параноиком
Вы же сами писали о 8 млн жителей Украины, имеющих психические отклонения
Ветку стало невозможно читать из-за этих совершенно неконструктивных дискуссий.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Додано: Суб 17 жов, 2020 21:50
Вести с поля боя с коронавирусом
Вчера у знакомого семейного доктора было на приеме около сотни пациентов, большинство с характерной простудой, 12 часов отсидел. Трое его коллег на больничном кашляют. В стационаре места закончились, уже пару десятков пациентов лечат пневмонию на дому, надеются что кислород не понадобится. У него еще вроде никто не умер, но у коллег уже есть случаи.
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