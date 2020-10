Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 1975197619771978 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 269 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 33 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 10 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 41 Всього голосів : 269 Додано: Суб 17 жов, 2020 21:52 Igneus написав: ......

Наконец, обратите внимание на нервозность ЛАДа в этих условиях - разве это не свидетельствует о слабости позиции? ......Наконец, обратите внимание на нервозность ЛАДа в этих условиях - разве это не свидетельствует о слабости позиции?

Простите, где Вы увидели у меня нервозность?

Но если Вы сочли наши с freeze'ом посты "состязанием", то ничего другого, как спросить Вас не дурак ли Вы, не остаётся.

И здесь не суд, а форум.

Вы точно так же, как и Ваши оппоненты, не можете утверждать, что у Стужука оторвался тромб, т.е. тоже даёте "недостоверную информацию".

Простите, где Вы увидели у меня нервозность?
Но если Вы сочли наши с freeze'ом посты "состязанием", то ничего другого, как спросить Вас не дурак ли Вы, не остаётся.
И здесь не суд, а форум.
Вы точно так же, как и Ваши оппоненты, не можете утверждать, что у Стужука оторвался тромб, т.е. тоже даёте "недостоверную информацию".
Похоже, вы приходите на форум, простите за грубое слово, позадрачивать и Вас надо отправлять в игнор.

beee написав: Тем, кто в глаза не видел штангу и гантели, всё кажется, что химия всех сгубила. Вы хоть разберитесь, что такое химия.
У него были проблемы с сердцем с химией, без химии. Коронавирус дал осложнения на тромбоз.
А то что он здоровый, вы ошибаетесь. Сто раз писал, что у спортсменов иммунитет слабее, потому что организм постоянно борется со стрессом в виде повреждений тканей от физ нагрузок.

У него были проблемы с сердцем с химией, без химии. Коронавирус дал осложнения на тромбоз.

А то что он здоровый, вы ошибаетесь. Сто раз писал, что у спортсменов иммунитет слабее, потому что организм постоянно борется со стрессом в виде повреждений тканей от физ нагрузок. Тем, кто в глаза не видел штангу и гантели, всё кажется, что химия всех сгубила. Вы хоть разберитесь, что такое химия.У него были проблемы с сердцем с химией, без химии. Коронавирус дал осложнения на тромбоз.А то что он здоровый, вы ошибаетесь. Сто раз писал, что у спортсменов иммунитет слабее, потому что организм постоянно борется со стрессом в виде повреждений тканей от физ нагрузок.



Получается выражение правильное: сало-сила, а спорт-могила.

IgA написав: Вчера у знакомого семейного доктора было на приеме около сотни пациентов

На прием пациента тратилось 5 минут (округлено в большую сторону) включая регистрацию в журнале, выслушивание жалоб посетителя, прослушивание дыхания, осмотр горла, выписывание направлений на КТ или хотя бы флюрографию, повторный приём с результатами КТ/флюрографии, выписывание лекарств. Без выходов в туалет, при условии 8-часового рабочего дня (чего обычно у врачей не бывает).



Да даже если бы была заявлена цифра 50 - в 10 минут вложиться тяжело. Для этого все пациэнты должны быть хорошо организованными: прийти вовремя, четко оттарабанить жалобы, быстро раздеться и одеться, не отвлекать врача попутными разговорами. Почему-то даже снять деньги в банкомате не все могут за 5 минут и по несколько раз суют карту. А тут общение с врачем не имеющее строгого и простого алгоритма действий. На прием пациента тратилось 5 минут (округлено в большую сторону) включая регистрацию в журнале, выслушивание жалоб посетителя, прослушивание дыхания, осмотр горла, выписывание направлений на КТ или хотя бы флюрографию, повторный приём с результатами КТ/флюрографии, выписывание лекарств. Без выходов в туалет, при условии 8-часового рабочего дня (чего обычно у врачей не бывает).Да даже если бы была заявлена цифра 50 - в 10 минут вложиться тяжело. Для этого все пациэнты должны быть хорошо организованными: прийти вовремя, четко оттарабанить жалобы, быстро раздеться и одеться, не отвлекать врача попутными разговорами. Почему-то даже снять деньги в банкомате не все могут за 5 минут и по несколько раз суют карту. А тут общение с врачем не имеющее строгого и простого алгоритма действий.

Mind the gap.

vitaliy_berdinskikh

Пенсионер написав: .....
16 января 2014 года Рада тоже приняла законы. Их тоже надо было выполнять? Вы слишком сакрализируете власти. Мы же не на России живем.

16 января 2014 года Рада тоже приняла законы. Их тоже надо было выполнять? Вы слишком сакрализируете власти. Мы же не на России живем. .....16 января 2014 года Рада тоже приняла законы. Их тоже надо было выполнять? Вы слишком сакрализируете власти. Мы же не на России живем.

Здесь не политветке, поэтому не буду обсуждать Ваш вопрос, но, во-первых, поинтересуйтесь, несколько позже при Порошенко чуть ли не все эти законы (если не все) были приняты

Во-вторых, результаты невыполнения этих и других законов пока что не вызывают восторга. И, в-третьих, государство, в котором народ априори не считает нужным выполнять законы, существовать не может. Революции не делаются каждую пятилетку. Здесь не политветке, поэтому не буду обсуждать Ваш вопрос, но, во-первых, поинтересуйтесь, несколько позже при Порошенко чуть ли не все эти законы (если не все) были принятыВо-вторых, результаты невыполнения этих и других законов пока что не вызывают восторга. И, в-третьих, государство, в котором народ априори не считает нужным выполнять законы, существовать не может. Революции не делаются каждую пятилетку. ЛАД 2 Повідомлень: 17388 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4565 раз. Подякували: 4248 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 22:11 ЛАД написав: Пенсионер написав: .....

16 января 2014 года Рада тоже приняла законы. Их тоже надо было выполнять? Вы слишком сакрализируете власти. Мы же не на России живем. .....16 января 2014 года Рада тоже приняла законы. Их тоже надо было выполнять? Вы слишком сакрализируете власти. Мы же не на России живем.

Здесь не политветке, поэтому не буду обсуждать Ваш вопрос, но, во-первых, поинтересуйтесь, несколько позже при Порошенко чуть ли не все эти законы (если не все) были приняты

Во-вторых, результаты невыполнения этих и других законов пока что не вызывают восторга. И, в-третьих, государство, в котором народ априори не считает нужным выполнять законы, существовать не может. Революции не делаются каждую пятилетку. Здесь не политветке, поэтому не буду обсуждать Ваш вопрос, но, во-первых, поинтересуйтесь, несколько позже при Порошенко чуть ли не все эти законы (если не все) были принятыВо-вторых, результаты невыполнения этих и других законов пока что не вызывают восторга. И, в-третьих, государство, в котором народ априори не считает нужным выполнять законы, существовать не может. Революции не делаются каждую пятилетку.



В Киргизии делаются. И походу скоро будут почаще чем в пятилетку.

