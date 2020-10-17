Додано: Суб 17 жов, 2020 22:33

freeze написав: yama написав: montagvide написав: 6. У середньому по Україні кількість ПЛР-тестів, витрачених на одне нове виявлення, суттєво не змінилася за тиждень. Середнє значення за останній тиждень – 5.6 тесту на нове виявлення, що відповідає відсотку виявлення 17.9%. Цей показник дуже різний для регіонів України, найгірший показник у Житомирській, Полтавській та Тернопільській областях – менше 3-х тестів на одне виявлення, або 34-40% виявлення, при тому, що до загальної кількості тестів входять як повторні тестування, так і тестування при одужанні. 6. У середньому по Україні кількість ПЛР-тестів, витрачених на одне нове виявлення, суттєво не змінилася за тиждень. Середнє значення за останній тиждень – 5.6 тесту на нове виявлення, що відповідає відсотку виявлення 17.9%. Цей показник дуже різний для регіонів України, найгірший показник у Житомирській, Полтавській та Тернопільській областях – менше 3-х тестів на одне виявлення, або 34-40% виявлення, що і треба було зрозуміти, якщо людину тестують повторно то вона нічим не віділяється у іншу групу статистики ніж коли проходить тест вперше , відповідно ф_і_г_н_я повна вся статистика. Коли одну і ту ж людину в теорії можуть протестувати тричі позитив \ позитив \ негатив - а для статистики це буде як три різних людини . Мдя ... я здогадувався що все погано , із статистикою, але не настільки ... що і треба було зрозуміти, якщо людину тестують повторно то вона нічим не віділяється у іншу групу статистики ніж коли проходить тест вперше ,Коли одну і ту ж людину в теорії можуть протестувати тричі позитив \ позитив \ негатив - а для статистики це буде як три різних людини . Мдя ... я здогадувався що все погано , із статистикою, але не настільки ...



Речь идёт об общем количестве тестов, а не о количестве заболевших.

Неужели вы реально уверены, что вокруг одни идиоты ? Речь идёт об общем количестве тестов, а не о количестве заболевших.Неужели вы реально уверены, что вокруг одни идиоты ?

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 17 жовтня Україні зафіксовано 6 410 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 164 011 осіб.



Загалом в Україні 293 641 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 5 517 летальних, 124 113 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 6 410 нових випадків. Проведено 2 765 787 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 2 194 пацієнти.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:



Вінницька область — 8 233 випадки;

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Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 17 жовтня до Центру надійшло 6 930 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 363 644 повідомлення про підозру на COVID-19

я вам больше скажу я в этом сомневаюсь все меньше и меньшевот реально статистика с сайта МОЗ де*** для де*** из которойа) вообще ничего не понятно ибо она не полная и не понятнаяГДЕ еще можно смотреть АДЕКВАНУЮ статистику ? а ее то нет в официальных источникахне указано количество тестов первичных , повторных ... вообще не говоря уже вообще за день !указано только общее количество тестов ... не понятно за какой периоди уже тутв цытате с которой все началось вверху идет опять таки не полное объяснениекак должна выглядеть нормальная статистика ?если мы что-то упускаем из этого списка получаем сплошную манипуляцию и де*** ...Но я полагаю , ой я уверен что таких цифр и твот передайте лекало в пресс центр МОЗ или возьмите на работу студента первокурсника с мед вуза или с факультета статистики он лучше чем МОЗ напишет ... позор позор