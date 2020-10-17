Igneus написав:...... Наконец, обратите внимание на нервозность ЛАДа в этих условиях - разве это не свидетельствует о слабости позиции?
Простите, где Вы увидели у меня нервозность? Но если Вы сочли наши с freeze'ом посты "состязанием", то ничего другого, как спросить Вас не дурак ли Вы, не остаётся. И здесь не суд, а форум. Вы точно так же, как и Ваши оппоненты, не можете утверждать, что у Стужука оторвался тромб, т.е. тоже даёте "недостоверную информацию". Похоже, вы приходите на форум, простите за грубое слово, позадрачивать и Вас надо отправлять в игнор.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 17 жов, 2020 21:57, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
beee написав:Тем, кто в глаза не видел штангу и гантели, всё кажется, что химия всех сгубила. Вы хоть разберитесь, что такое химия. У него были проблемы с сердцем с химией, без химии. Коронавирус дал осложнения на тромбоз. А то что он здоровый, вы ошибаетесь. Сто раз писал, что у спортсменов иммунитет слабее, потому что организм постоянно борется со стрессом в виде повреждений тканей от физ нагрузок.
Получается выражение правильное: сало-сила, а спорт-могила.
IgA написав:Вчера у знакомого семейного доктора было на приеме около сотни пациентов
На прием пациента тратилось 5 минут (округлено в большую сторону) включая регистрацию в журнале, выслушивание жалоб посетителя, прослушивание дыхания, осмотр горла, выписывание направлений на КТ или хотя бы флюрографию, повторный приём с результатами КТ/флюрографии, выписывание лекарств. Без выходов в туалет, при условии 8-часового рабочего дня (чего обычно у врачей не бывает).
Да даже если бы была заявлена цифра 50 - в 10 минут вложиться тяжело. Для этого все пациэнты должны быть хорошо организованными: прийти вовремя, четко оттарабанить жалобы, быстро раздеться и одеться, не отвлекать врача попутными разговорами. Почему-то даже снять деньги в банкомате не все могут за 5 минут и по несколько раз суют карту. А тут общение с врачем не имеющее строгого и простого алгоритма действий.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
Пенсионер написав:..... 16 января 2014 года Рада тоже приняла законы. Их тоже надо было выполнять? Вы слишком сакрализируете власти. Мы же не на России живем.
Здесь не политветка, поэтому не буду обсуждать Ваш вопрос, но, во-первых, поинтересуйтесь, несколько позже при Порошенко чуть ли не все эти законы (если не все) были приняты Во-вторых, результаты невыполнения этих и других законов пока что не вызывают восторга. И, в-третьих, государство, в котором народ априори не считает нужным выполнять законы, существовать не может. Революции не делаются каждую пятилетку.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 17 жов, 2020 22:30, всього редагувалось 1 раз.
Пенсионер написав:..... 16 января 2014 года Рада тоже приняла законы. Их тоже надо было выполнять? Вы слишком сакрализируете власти. Мы же не на России живем.
Здесь не политветке, поэтому не буду обсуждать Ваш вопрос, но, во-первых, поинтересуйтесь, несколько позже при Порошенко чуть ли не все эти законы (если не все) были приняты Во-вторых, результаты невыполнения этих и других законов пока что не вызывают восторга. И, в-третьих, государство, в котором народ априори не считает нужным выполнять законы, существовать не может. Революции не делаются каждую пятилетку.
В Киргизии делаются. И походу скоро будут почаще чем в пятилетку.
14 минут и 40 секунд если 50, Звучит уже более реалистично, но только если все посетители четко входили, рапортовали, задирали платье/рубашку, и если приятель за 12 часов ни разу не вышел ни в туалет, ни покурить.
Не верю (с) Станиславский. В том числе не верю что врач вдруг решил поработать сверхурочно и остался после своей смены работать ещё 6-8 часов. В харьковской инфекционке, интервью главрача которой нас тут пугали, даже стакан воды больному с температурой 38 никто не принесёт. А ты рассказываешь про какого-то врача-героя который больных ради отсидел 12 часов.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
ЛАД А как этот извращенец манипулятор мастурбатор лихо написал - а вы были на похоронах по всей Украине, чтобы точно сказать...Здорово чувак смоделировал ситуацию.Я в рне обеда читал ветку, так тут целый шабаш ковидиотов одних был.Состязались мду собой в извращениях.Диву даюсь, какой тупой в стране народ, куда мы с ним дальше укатимся.И даже те, кто не тупые, на половину шизофреники и применяют свои знания и умения в противовес прогрессу.
montagvide написав:6. У середньому по Україні кількість ПЛР-тестів, витрачених на одне нове виявлення, суттєво не змінилася за тиждень. Середнє значення за останній тиждень – 5.6 тесту на нове виявлення, що відповідає відсотку виявлення 17.9%. Цей показник дуже різний для регіонів України, найгірший показник у Житомирській, Полтавській та Тернопільській областях – менше 3-х тестів на одне виявлення, або 34-40% виявлення, при тому, що до загальної кількості тестів входять як повторні тестування, так і тестування при одужанні.
що і треба було зрозуміти, якщо людину тестують повторно то вона нічим не віділяється у іншу групу статистики ніж коли проходить тест вперше , відповідно ф_і_г_н_я повна вся статистика. Коли одну і ту ж людину в теорії можуть протестувати тричі позитив \ позитив \ негатив - а для статистики це буде як три різних людини . Мдя ... я здогадувався що все погано , із статистикою, але не настільки ...
Речь идёт об общем количестве тестов, а не о количестве заболевших. Неужели вы реально уверены, что вокруг одни идиоты ?
я вам больше скажу я в этом сомневаюсь все меньше и меньше
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 17 жовтня Україні зафіксовано 6 410 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 164 011 осіб.
Загалом в Україні 293 641 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 5 517 летальних, 124 113 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 6 410 нових випадків. Проведено 2 765 787 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 2 194 пацієнти.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 8 233 випадки; ..........
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 17 жовтня до Центру надійшло 6 930 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 363 644 повідомлення про підозру на COVID-19
вот реально статистика с сайта МОЗ де*** для де*** из которой а) вообще ничего не понятно ибо она не полная и не понятная
ГДЕ еще можно смотреть АДЕКВАНУЮ статистику ? а ее то нет в официальных источниках не указано количество тестов первичных , повторных ... вообще не говоря уже вообще за день ! указано только общее количество тестов ... не понятно за какой период
и уже тут http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news/ ... ageID=7057 в цытате с которой все началось вверху идет опять таки не полное объяснение как должна выглядеть нормальная статистика ? я дам пример а вы сами ищите расхождения За день в Украине: - ХХХ тестов ПЛР новых больных из них положительных ZZZ а) разбивка по возрасту б) разбивка по полу в) разбивка по регионах - YYY повторних тестов больных из них положительных FFF - в этот день новых госпитализаций SFS а) разбивка по возрасту из них ASD чел. от 0 до 15 , KLF чел. от 15 до 30 .. б) разбивка по полу в) разбивка по регионах г) разбивка по больницах - всего по стостоянию на сегодня госпитализировано вместе с новыми госпитализациями ZXF человек а) разбивка по регионах б) разбивка по больницах - всего по состоянию на сегодня среди всех госпитализированных в кислородной терапии нуждается DFG человек из них EDF человек не могут ее получить а) разбивка по возрасту из них ASD чел. от 0 до 15 , KPF чел. от 15 до 30 .. б) разбивка по полу в) разбивка по регионах г) разбивка по больницах - всего на сегодня на ИВЛ находиться JKD человек а) разбивка по возрасту из них ASТ чел. от 0 до 15 , KOF чел. от 15 до 30 .. б) разбивка по полу в) разбивка по регионах г) разбивка по больницах
если мы что-то упускаем из этого списка получаем сплошную манипуляцию и де*** ... Но я полагаю , ой я уверен что таких цифр и такой статистики у МОЗ Украины НЕТУ и НЕ будет вот передайте лекало в пресс центр МОЗ или возьмите на работу студента первокурсника с мед вуза или с факультета статистики он лучше чем МОЗ напишет ... позор позор
Востаннє редагувалось yama в Суб 17 жов, 2020 22:44, всього редагувалось 1 раз.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !