Starikan написав:Призываю вас и всех остальных не переписываться с этим параноиком Вы же сами писали о 8 млн жителей Украины, имеющих психические отклонения Ветку стало невозможно читать из-за этих совершенно неконструктивных дискуссий.
Starikan Из-за коронавируса один из банков с иностранным капиталом, не буду его называть, провел сокращение персонала. При этом под сокращение попали, прежде всего, пенсионеры. Не потому, что они хуже молодых работают, что чаще всего наоборот, или часто больничные берут, а потому, что у пенсионеров есть минимум социальной защиты (пенсия), а молодым трудно будет трудоустроиться в этих условиях. Под раздачу попал мой знакомый, профессионал в средствах технической охраны, которому предложили уволиться по собственному желанию лишь для того, что сохранить рабочее место его молодому коллеге, хотя он по квалификации ему уступает.
Есть две статьи в Конвенции, статья в Конституции, национальный закон, который запрещает дискриминацию, в том числе, по возрасту, и, тем не менее, имеем то, что имеем, и причина этому - КОРОНАВИРУС. В первую очередь, пострадает от него в материальном отношении именно Ваше поколение. А без этого в больнице, например, к ним не подойдут, даже если они будут конструктивно взывать к клятве Гиппократа или к элементарной человеческой совести. Мне жаль Ваше поколение, которое сформировалось при так называемом развитом социализме, а вынуждено доживать в диком капитализме, когда лишь немногие из них сумели приспособиться к новым условиям.
Кстати, молодежи тоже нельзя расслабляться, поскольку если "ангел" Третьякова, которая якобы критиковала Кабмин за коронавирус, получит нужное толкование статьи 48 Конституции о достойном уровне жизни, то следующим шагом, кроме урезания субсидий и льгот, будет введение базового безусловного дохода, когда государству будет дешевле его платить, чем сохранять или восстанавливать рабочие места, прежде всего, в убыточных секторах экономики и там, где автоматизация вытеснит человеческий труд.
freeze написав: Речь идёт об общем количестве тестов, а не о количестве заболевших. Неужели вы реально уверены, что вокруг одни идиоты ?
я вам больше скажу я в этом сомневаюсь все меньше и меньше
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 17 жовтня Україні зафіксовано 6 410 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 164 011 осіб.
Загалом в Україні 293 641 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 5 517 летальних, 124 113 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 6 410 нових випадків. Проведено 2 765 787 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 2 194 пацієнти.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 8 233 випадки; ..........
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 17 жовтня до Центру надійшло 6 930 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 363 644 повідомлення про підозру на COVID-19
вот реально статистика с сайта МОЗ де*** для де*** из которой а) вообще ничего не понятно ибо она не полная и не понятная
ГДЕ еще можно смотреть АДЕКВАНУЮ статистику ? а ее то нет в официальных источниках не указано количество тестов первичных , повторных ... вообще не говоря уже вообще за день ! указано только общее количество тестов ... не понятно за какой период
и уже тут http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news/ ... ageID=7057 в цытате с которой все началось вверху идет опять таки не полное объяснение как должна выглядеть нормальная статистика ? я дам пример а вы сами ищите расхождения За день в Украине: - ХХХ тестов ПЛР новых больных из них положительных ZZZ а) разбивка по возрасту б) разбивка по полу в) разбивка по регионах - YYY повторних тестов больных из них положительных FFF - в этот день новых госпитализаций SFS а) разбивка по возрасту из них ASD чел. от 0 до 15 , KLF чел. от 15 до 30 .. б) разбивка по полу в) разбивка по регионах г) разбивка по больницах - всего по стостоянию на сегодня госпитализировано вместе с новыми госпитализациями ZXF человек а) разбивка по регионах б) разбивка по больницах - всего по состоянию на сегодня среди всех госпитализированных в кислородной терапии нуждается DFG человек из них EDF человек не могут ее получить а) разбивка по возрасту из них ASD чел. от 0 до 15 , KPF чел. от 15 до 30 .. б) разбивка по полу в) разбивка по регионах г) разбивка по больницах - всего на сегодня на ИВЛ находиться JKD человек а) разбивка по возрасту из них ASТ чел. от 0 до 15 , KOF чел. от 15 до 30 .. б) разбивка по полу в) разбивка по регионах г) разбивка по больницах
если мы что-то упускаем из этого списка получаем сплошную манипуляцию и де*** ... Но я полагаю , ой я уверен что таких цифр и такой статистики у МОЗ Украины НЕТУ и НЕ будет вот передайте лекало в пресс центр МОЗ или возьмите на работу студента первокурсника с мед вуза или с факультета статистики он лучше чем МОЗ напишет ... позор позор
Вам реально нечем заняться ?))) Обратитесь в облотдел здравоохранения, там все это есть.
Вы уже в десятый раз вопрошаете, что не понимаете сколько тестов делается. Уже напоминаете анекдот про индейца с набитой шишкой на лбу и шумящий водопад Ниагара. Который раз обьясняю. Каждый день на брифинге министра здравоохранения объявляется сколько сделали тестов нарастающим итогом, если хотите узнать за период, отнимите примерно как делается в поиске Гугла.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 17 жов, 2020 22:54, всього редагувалось 1 раз.
эх ...господа я результат своего ПЛР жду больше чем обычно свое день рождения ... не потому что я боюсь что я позитивный , а скорее наоборот боюсь что отрицательный ведь потом еще на антитела сдавать .... а вот как оказывается можно переболеть и получить иммунитет Т-лифоцитами , без антител .. Будь я позитивный я бы вздохнул с облегчением.... и наконец увиделся с родными через пару недель не только "по скайпу"
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
Igneus написав:Кстати, когда в марте полиция не пускала меня в трамвай, я предлагал составить протокол в ответ на их угрозу о 17 000 гривен, но получил отказ. То есть знали о неконституционности и не решились, тем более, что я ехал в судебное заседание и даже показал повестку.
Я думаю, что в знак уважения к старикам, обычно составляющим большинство пассажиров трамвая, можно одеть маску даже без принятия всяких постановлений и законов.
я думаю что старики могут купить все необходимое в магазине рядом с домом и не путешествовать за 2 грн разницы в цене( при том количестве еды которую надо на 1 человека искать такие же продукты дешевле смысла нету ) , попросить детей принести им сумки по ставить по дверью , если им ценно их здоровье и жизнь ....
Востаннє редагувалось yama в Суб 17 жов, 2020 23:00, всього редагувалось 1 раз.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
Кучинелли написав:ЛАД А как этот извращенец манипулятор мастурбатор лихо написал - а вы были на похоронах по всей Украине, чтобы точно сказать...Здорово чувак смоделировал ситуацию.Я в рне обеда читал ветку, так тут целый шабаш ковидиотов одних был.Состязались мду собой в извращениях.Диву даюсь, какой тупой в стране народ, куда мы с ним дальше укатимся.И даже те, кто не тупые, на половину шизофреники и применяют свои знания и умения в противовес прогрессу.
Кучинелли написав:Что то вы по Го аккуратно срезали острые углы.Очевидно, что в шкуре пострадавшего вам не удалось побывать.И не нужно здесь её отбеливать.Ненависть к ней основана на конкретных фактах и действиях, а не на журналистских сенсациях.Принимались явные противозаконные решения.Почитайте ветку банков банкротов.Там целая купа юристов комментирует действия Го, фгвфл, нацбанка как зачастую преступные, обосновывая это документально.
Кучинелли Странно, что на одной ветке Вы отдаете приоритет конкретным фактам, а не журналистским сенсациям, а на другой совершенно наоборот. Может стоит быть более последовательным, а именно, презирая юристов, не ссылаться на них, а исходить из своих знаний и опыта, в том числе, в трудных для Вас ситуациях.
Igneus написав:Кстати, когда в марте полиция не пускала меня в трамвай, я предлагал составить протокол в ответ на их угрозу о 17 000 гривен, но получил отказ. То есть знали о неконституционности и не решились, тем более, что я ехал в судебное заседание и даже показал повестку.
Я думаю, что в знак уважения к старикам, обычно составляющим большинство пассажиров трамвая, можно одеть маску даже без принятия всяких постановлений и законов.
я думаю что старики могут купить все необходимое в магазине рядом с домом и не путешествовать за 2 грн разницы в цене( при том количестве еды которую надо на 1 человека искать такие же продукты дешевле смысла нету ) , попросить детей принести им сумки по ставить по дверью , если им ценно их здоровье и жизнь ....
yama Я был с маской, но даже в этом случае не был допущен, так как ввели вообще "левый" режим спецпропусков. Кстати, в судебных заседаниях тоже в маске, хотя говорить трудно не только мне, но и судьям. Некоторых судей даже сложно понять и, тем более, мой диктофон не улавливает ихнюю речь.
freeze написав:Вам реально нечем заняться ?))) Обратитесь в облотдел здравоохранения, там все это есть.
Вы уже в десятый раз вопрошаете, что не понимаете сколько тестов делается. Уже напоминаете анекдот про индейца с набитой шишкой на лбу и шумящий водопад Ниагара. Который раз объясняю. Каждый день на брифинге министра здравоохранения объявляется сколько сделали тестов нарастающим итогом, если хотите узнать за период, отнимите примерно как делается в поиске Гугла.
я вопрошая в десятый раз так как 10 раз не получаю ответа ... послать меня куда-то в какой-то обл отдел чего-то там это сильно , начнем с того что меня туда не пустят без причины на входе развернут из за карантина, тут в амбулаторию не прорвешься без наглости ...ПОЧЕМУ эти цифры не публиковать официально ? почему их скрывают или так через ж о п_у дают статистику ? я буду задавать этот вопрос пока эти цифры не будут публиковаться открыто пресс центром . Как я могу обратиться с запросом в МОЗ ? письменно ? так меня пошлют ответят отпиской через 10 дней , кто я что бы они мне отчитывались ? я ж не депутат не могу сделать депутатский запрос , создать комисию в верховном совете Украины ... А раз цифры НЕ ПУБЛИКУЮТ ПУБЛИЧНО значит не хотят их показывать не просто так. и УЖЕ в 10-й раз я спрашиваю всех тех кто тут агитирует за карантин маски и так далее нагнетает ситуацию статистикой , какими-то блогами непонятных персонажей - вы сделали прививку от гриппа ? уже две недели в продаже еще 10-й раз повторюсь если вы в группе риска по ковид вы в такой же группе риска по гриппу , иммунитет от вакцины гриппа вырабатывается до 1 месяца после вакцинации, и вы будете ждать какую-то особенную вакцину ? уколитесь дважды раз 3-х валентной корейской второй раз как раз через месяц Инфлуваком или Ваксигрипом 4-х валентным , людям с ослабленным иммунитетом, тем кто делает прививку от гриппа впервые , и тем кто в группе риска можно и дважды сделать , тем более как тут многие агитировали что в ЛЮБОЙ вакцине ничего такого страшного нету какие-то кусочки каких-то белков и даже анафилактический шок НЕ вероятен. А если заболеть сначала гриппом, а сверху ковидом ??? Так вот на фоне вашей всеобщей истерики по поводу КОВИД уже должен был бы быть дефицит вакцин от гриппа в аптеках, но нет ... Так что в 10-й раз пишу , что либо фото чека\упаковки от вакцины гриппа либо все писания по поводу КОВИД туфта ... вариант я подожду ваксигрип инфлувак и т.п. не принимается заболеть можно завтра, а инфлувак будет через пару недель промедление НЕ позволительно ! Такси ( личный транспорт) и в клинику на вакцинацию, а не разгонять истерию на форумах, львовская клиника делает за 310 грн это меньше 10 евро - товарищи валютные воротилы и такси туда и обратно еще 5 евро.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
руководитель российской биофармацевтической компании, научный сотрудник Института биохимической физики РАН Александр Кудрявцев
При ближайшем рассмотрении товарищ оказывается несколько ниже статусом, чем заявлено в этой статье. Младший научный сотрудник Института биохимической физики РАН, аспирант МГУ им. Ломоносова Александр Кудрявцев. Судя по гуглу он в составе микропредпрития из трёх человек пытается делать лекарство от коронавируса на основе мелатонина, ему эта вакцина как кость в горле.