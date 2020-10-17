Додано: Суб 17 жов, 2020 23:19

freeze написав: Вам реально нечем заняться ?)))

Обратитесь в облотдел здравоохранения, там все это есть.



Вы уже в десятый раз вопрошаете, что не понимаете сколько тестов делается.

Уже напоминаете анекдот про индейца с набитой шишкой на лбу и шумящий водопад Ниагара.

Который раз объясняю.

Каждый день на брифинге министра здравоохранения объявляется сколько сделали тестов нарастающим итогом, если хотите узнать за период, отнимите примерно как делается в поиске Гугла. Вам реально нечем заняться ?)))Обратитесь в облотдел здравоохранения, там все это есть.Вы уже в десятый раз вопрошаете, что не понимаете сколько тестов делается.Уже напоминаете анекдот про индейца с набитой шишкой на лбу и шумящий водопад Ниагара.Который раз объясняю.Каждый день на брифинге министра здравоохранения объявляется сколько сделали тестов нарастающим итогом, если хотите узнать за период, отнимите примерно как делается в поиске Гугла.

вы сделали прививку от гриппа ? уже две недели в продаже

я вопрошая в десятый раз так как 10 раз не получаю ответа ...послать меня куда-то в какой-то обл отдел чего-то там это сильно , начнем с того что меня туда не пустят без причины на входе развернут из за карантина, тут в амбулаторию не прорвешься без наглости ...ПОЧЕМУ эти цифры не публиковать официально ? почему их скрывают или так через ж о п_у дают статистику ? я буду задавать этот вопрос пока эти цифры не будут публиковаться открыто пресс центром .Как я могу обратиться с запросом в МОЗ ? письменно ? так меня пошлют ответят отпиской через 10 дней ,что бы они мне отчитывались ? я ж не депутат не могу сделать депутатский запрос , создать комисию в верховном совете Украины ... А раз цифры НЕ ПУБЛИКУЮТ ПУБЛИЧНО значит не хотят их показывать не просто так.я спрашиваю всех тех кто тут агитирует за карантин маски и так далее нагнетает ситуацию статистикой , какими-то блогами непонятных персонажей -еще 10-й раз повторюсь если вы в группе риска по ковид вы в такой же группе риска по гриппу , иммунитет от вакцины гриппа вырабатывается до 1 месяца после вакцинации, и вы будете ждать какую-то особенную вакцину ?уколитесь дважды раз 3-х валентной корейской второй раз как раз через месяц Инфлуваком или Ваксигрипом 4-х валентным , людям с ослабленным иммунитетом, тем кто делает прививку от гриппа впервые , и тем кто в группе риска можно и дважды сделать , тем более как тут многие агитировали что в ЛЮБОЙ вакцине ничего такого страшного нету какие-то кусочки каких-то белков и даже анафилактический шок НЕ вероятен. А если заболеть сначала гриппом, а сверху ковидом ???уже должен был бы быть дефицит вакцин от гриппа в аптеках, но нет ...вариант я подожду ваксигрип инфлувак и т.п. не принимается заболеть можно завтра, а инфлувак будет через пару недель промедление НЕ позволительно !Такси ( личный транспорт) и в клинику на вакцинацию, а не разгонять истерию на форумах, львовская клиника делает за 310 грн это меньше 10 евро - товарищи валютные воротилы и такси туда и обратно еще 5 евро.