yama написав:я вопрошая в десятый раз так как 10 раз не получаю ответа ...
Еще раз спросите сколько делается тестов в день, еще раз отвечу где найти, анекдот прямо или коронавирус действует ?
yama написав:А раз цифры НЕ ПУБЛИКУЮТ ПУБЛИЧНО значит не хотят их показывать не просто так.
Вероятно вы сильно начитались про заговор рептилоидов, подавляющая часть населения и даже врачей не интересуются такими невероятными подробностями. Вам-то зачем это ? Реально нечем заняться ?
yama написав:уколитесь дважды раз 3-х валентной корейской второй раз как раз через месяц Инфлуваком или Ваксигрипом 4-х валентным , людям с ослабленным иммунитетом, тем кто делает прививку от гриппа впервые , и тем кто в группе риска можно и дважды сделать , тем более как тут многие агитировали что в ЛЮБОЙ вакцине ничего такого страшного нету какие-то кусочки каких-то белков и даже анафилактический шок НЕ вероятен. А если заболеть сначала гриппом, а сверху ковидом ??? Так вот на фоне вашей всеобщей истерики по поводу КОВИД уже должен был бы быть дефицит вакцин от гриппа в аптеках, но нет ... Так что в 10-й раз пишу , что либо фото чека\упаковки от вакцины гриппа либо все писания по поводу КОВИД туфта ... вариант я подожду ваксигрип инфлувак и т.п. не принимается заболеть можно завтра, а инфлувак будет через пару недель промедление НЕ позволительно !
Я делаю себе (+ ближайшим родственникам) ежегодно вакцины от гриппа больше чем вы живете на этом свете, вероятно. Так что советуйте своим родственникам, что и как делать. У вас просто недостаточно практического опыта в этом вопросе. Кстати в Одессе нет вакцин от гриппа, никаких.
freeze написав:аучный сотрудник Института биохимической физики РАН Александр Кудрявцев
Окончил Биологический факультет МГУ: BSc по биофизике, MSc по биоинженерии и биотехнологии. Научный сотрудник Института биохимической физики РАН, лаборатории физико-химических основ рецепции. Научные интересы связаны с изучением молекулярных основ старения, нейродегенерации, атеросклероза и других возрастзависимых заболеваний, а также с нанобиологией и белковой инженерией.
Розумний, якщо порівняти з іншими в Мордовії))
Бонус за оформлення картки: +50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
freeze написав:аучный сотрудник Института биохимической физики РАН Александр Кудрявцев
Окончил Биологический факультет МГУ: BSc по биофизике, MSc по биоинженерии и биотехнологии. Научный сотрудник Института биохимической физики РАН, лаборатории физико-химических основ рецепции. Научные интересы связаны с изучением молекулярных основ старения, нейродегенерации, атеросклероза и других возрастзависимых заболеваний, а также с нанобиологией и белковой инженерией.
Розумний, якщо порівняти з іншими в Мордовії))
Младший научный сотрудник. Но я же не говорю, что он некомпетентный. Просто налицо банальный конфликт интересов между производителями вакцин и производителями лекарств. Чем больше заработают одни, тем меньше заработают другие. Качество российской вакцины впрочем совершенно непонятно, как и всех других разрабатываемых вакцин, на какой срок вырабатываются антитела можно проверить только опытным путем, а времени прошло очень мало.
ПО Вектор, разработавший вторую российскую вакцину, кстати на мой взгляд, обладает бОльшим авторитетом в этой области, чем Институт Гамалеи, имхо.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 18 жов, 2020 00:17, всього редагувалось 1 раз.
IgA написав:А Вы я так понял в коронавирус поверите только когда лично от него умрете.
Ты скольких родных похоронил, или может уже сам умер от страшной инфекции? Если больше двух - честное слово, сразу поверю.
Я вот похоронил несколько умерших от рака. Но никакого ракового карантина в стране не вводили. Разные грипозные вводили, но только для школ. Хотя от гриппа люди тоже мрут, но меньше чем от рака.
Просто интересно, вы троллите, или реально не понимаете, что рак не заразен, не передаётся другим, и, как следствие, невозможно резкое увеличение заболеваемости в популяции вследствие контактов? Поэтому карантин для рака, дтп, несчастных случаев и т.д. бессмыслен.
Риск заразиться коронавирусом в самолете почти отсутствует – исследования С начала 2020 года было зарегистрировано только 44 случая заражения коронавирусом на борту самолета среди 1,2 миллиарда путешествующих пассажиров, передают Lonely Planet.
Это обнаружили исследователи из Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), представляющей около 290 авиакомпаний по всему миру.
"Получается всего один позитивный случай на каждые 27 миллионов путешественников, – рассказал медицинский советник ассоциации Дэвид Пауэлл. – Мы понимаем, что это может быть заниженная оценка, но даже если бы 90% случаев не были зарегистрированы, это был бы один случай из 2,7 миллиона путешественников. Мы считаем эти цифры весьма обнадеживающими".
Еще одно исследование провели в США на самолётах United и выяснили, что когда пассажир сидит на борту в маске – риски заражения COVID-19 минимальны. В среднем только 0,003% зараженного воздуха может попасть в зону дыхания человека – даже если все сиденья заняты.
я думаю заказной пиар от авиакомпаний
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat