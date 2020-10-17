yama написав:

уколитесь дважды раз 3-х валентной корейской второй раз как раз через месяц Инфлуваком или Ваксигрипом 4-х валентным , людям с ослабленным иммунитетом, тем кто делает прививку от гриппа впервые , и тем кто в группе риска можно и дважды сделать , тем более как тут многие агитировали что в ЛЮБОЙ вакцине ничего такого страшного нету какие-то кусочки каких-то белков и даже анафилактический шок НЕ вероятен. А если заболеть сначала гриппом, а сверху ковидом ??? Так вот на фоне вашей всеобщей истерики по поводу КОВИД уже должен был бы быть дефицит вакцин от гриппа в аптеках, но нет ...Так что в 10-й раз пишу , что либо фото чека\упаковки от вакцины гриппа либо все писания по поводу КОВИД туфта ... вариант я подожду ваксигрип инфлувак и т.п. не принимается заболеть можно завтра, а инфлувак будет через пару недель промедление НЕ позволительно !