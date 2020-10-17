Додано: Нед 18 жов, 2020 06:35

Российские разработчики вакцины от коронавируса не обнародуют промежуточные результаты ее исследования, как это делают разработчики на Западе.



Если кто-то из граждан Украины вакцинируется ею, это означает, что они на собственном организме будут исследовать ее на безопасность и эффективность. Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал врач-инфекционист Владимир Курпита.

Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".