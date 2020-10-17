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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1977197819791980

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
10
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 08:01

  Ratatui написав:
  beee написав:Тем, кто в глаза не видел штангу и гантели, всё кажется, что химия всех сгубила. Вы хоть разберитесь, что такое химия.
У него были проблемы с сердцем с химией, без химии. Коронавирус дал осложнения на тромбоз.
А то что он здоровый, вы ошибаетесь. Сто раз писал, что у спортсменов иммунитет слабее, потому что организм постоянно борется со стрессом в виде повреждений тканей от физ нагрузок.


Получается выражение правильное: сало-сила, а спорт-могила.

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Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 08:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliy_berdinskikh написав:Я уж молчу про то что если бы с раком государство боролось как с коронавирусом то оно бы заставило всех заменить шиферные крыши на черепицу и штрафовали бы за сковородки.

Предлагаю вместе со штрафом за маски принять давно назревший штраф за сковородки. Раз люди не понимают что могут отправить себя или других в могилу кашлем-чихом или котлетой - надо их заставить!!!!11111

Держава попереджає написами на пачках цигарок і впливає нормативатими на концентрацію канцерогенів. Вона не змушує індивідуума не вживати канцерогени, бо новоутворення не заразні, на відміну від ковіда.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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