beee написав:Тем, кто в глаза не видел штангу и гантели, всё кажется, что химия всех сгубила. Вы хоть разберитесь, что такое химия. У него были проблемы с сердцем с химией, без химии. Коронавирус дал осложнения на тромбоз. А то что он здоровый, вы ошибаетесь. Сто раз писал, что у спортсменов иммунитет слабее, потому что организм постоянно борется со стрессом в виде повреждений тканей от физ нагрузок.
Получается выражение правильное: сало-сила, а спорт-могила.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
vitaliy_berdinskikh написав:Я уж молчу про то что если бы с раком государство боролось как с коронавирусом то оно бы заставило всех заменить шиферные крыши на черепицу и штрафовали бы за сковородки.
Предлагаю вместе со штрафом за маски принять давно назревший штраф за сковородки. Раз люди не понимают что могут отправить себя или других в могилу кашлем-чихом или котлетой - надо их заставить!!!!11111
Держава попереджає написами на пачках цигарок і впливає нормативатими на концентрацію канцерогенів. Вона не змушує індивідуума не вживати канцерогени, бо новоутворення не заразні, на відміну від ковіда.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.