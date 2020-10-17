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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1978197919801981>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
10
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 08:01

  Ratatui написав:
  beee написав:Тем, кто в глаза не видел штангу и гантели, всё кажется, что химия всех сгубила. Вы хоть разберитесь, что такое химия.
У него были проблемы с сердцем с химией, без химии. Коронавирус дал осложнения на тромбоз.
А то что он здоровый, вы ошибаетесь. Сто раз писал, что у спортсменов иммунитет слабее, потому что организм постоянно борется со стрессом в виде повреждений тканей от физ нагрузок.


Получается выражение правильное: сало-сила, а спорт-могила.

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Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 08:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliy_berdinskikh написав:Я уж молчу про то что если бы с раком государство боролось как с коронавирусом то оно бы заставило всех заменить шиферные крыши на черепицу и штрафовали бы за сковородки.

Предлагаю вместе со штрафом за маски принять давно назревший штраф за сковородки. Раз люди не понимают что могут отправить себя или других в могилу кашлем-чихом или котлетой - надо их заставить!!!!11111

Держава попереджає написами на пачках цигарок і впливає нормативатими на концентрацію канцерогенів. Вона не змушує індивідуума не вживати канцерогени, бо новоутворення не заразні, на відміну від ковіда.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 09:12

  freeze написав:
  Igneus написав:А вы оба побывали лично на всех похоронах во всех областях и удостоверились, что умершие ушли из жизни именно от коронавируса?


Вы шутник, конечно, для этого есть специально обученные люди: врачи-инфекционисты и патологоанатомы.


Ляшко знову палить тему:
«Ми говоримо про кількість летальних випадків, які зафіксовано щодня в оперативній статистиці. Тобто людина померла, і якщо в неї було діагностовано коронавірусну хворобу, вона потрапляє в нашу статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність сьогодні вже менше ніж 2%» https://www.radiosvoboda.org/a/news-kor ... 98474.html

Тобто в смертність попадають з усіма букетами, але якщо був і ковід - то помер від ковіду.
В мене кожен день виявляється все більше хворих, або перехворівших серед знайомих. Причому багато з них сиділи весною в глухій ізоляції, але таки доля догнала зараз. Причому достатньо спокійно все відбулось.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 09:20

  Ой+ написав:Тобто в смертність попадають з усіма букетами, але якщо був і ковід - то помер від ковіду.


Здоровый человек в принципе не может умереть от коронавируса, эту тему тут разбирали уже не раз.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 09:24

Кстати у кого-какие мысли, когда вакцина от коронавируса может появиться в украинских аптеках ?
Я предполагаю, что где-то в феврале пойдет продажа в США и в Европе, а у нас возможно появится где-то в апреле, с учётом что надо будет как всегда организовать конкурсы на закупку, выделить финансирование, на национальном уровне по-новому сертифицировать.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 09:29

  freeze написав:Кстати у кого-какие мысли, когда вакцина от коронавируса может появиться в украинских аптеках ?
Я предполагаю, что где-то в феврале пойдет продажа в США и в Европе, а у нас возможно появится где-то в апреле, с учётом что надо будет как всегда организовать конкурсы на закупку, выделить финансирование, на национальном уровне по-новому сертифицировать.


Моё финансовое положение улучшилось и теперь я могу позволить себе выбрасывать одноразовые маски после пятой стирки
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 09:37

yama
К вопросу о вакцинировании от гриппа.
Ещё раз - от гриппа за прошлый сезон по всей Украине умер 71 человек.
От ковида уже умерло 5517 человек.
Что называется - почувствуйте разницу.

О публикуемой статистике.
Уверяю Вас, статистика в том объеме, о котором вы пишете, не нужна и не интересна 99, 99% населения. Поэтому и не публикуется на сайте МОЗ.
А вообще Ваше поколение сильно разбаловано интернетом и лёгкостью получения информации. Лет 20 назад такие вопросы и требования просто не пришли бы вам в голову.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 18 жов, 2020 09:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 09:39

  freeze написав:Кстати у кого-какие мысли, когда вакцина от коронавируса может появиться в украинских аптеках ?
Я предполагаю, что где-то в феврале пойдет продажа в США и в Европе, а у нас возможно появится где-то в апреле, с учётом что надо будет как всегда организовать конкурсы на закупку, выделить финансирование, на национальном уровне по-новому сертифицировать.

Не раньше осени 2021. Имхо
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 09:56

  freeze написав:
  Ой+ написав:Тобто в смертність попадають з усіма букетами, але якщо був і ковід - то помер від ковіду.


Здоровый человек в принципе не может умереть от коронавируса, эту тему тут разбирали уже не раз.

"Здоровых людей нет. Есть недообследованные".
Тем более, в Украине.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 09:59

yama ,Вы сдавали тест на коронавирус. Подскажите там вопросы сложные были?
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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