beee написав:Тем, кто в глаза не видел штангу и гантели, всё кажется, что химия всех сгубила. Вы хоть разберитесь, что такое химия. У него были проблемы с сердцем с химией, без химии. Коронавирус дал осложнения на тромбоз. А то что он здоровый, вы ошибаетесь. Сто раз писал, что у спортсменов иммунитет слабее, потому что организм постоянно борется со стрессом в виде повреждений тканей от физ нагрузок.
Получается выражение правильное: сало-сила, а спорт-могила.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
vitaliy_berdinskikh написав:Я уж молчу про то что если бы с раком государство боролось как с коронавирусом то оно бы заставило всех заменить шиферные крыши на черепицу и штрафовали бы за сковородки.
Предлагаю вместе со штрафом за маски принять давно назревший штраф за сковородки. Раз люди не понимают что могут отправить себя или других в могилу кашлем-чихом или котлетой - надо их заставить!!!!11111
Держава попереджає написами на пачках цигарок і впливає нормативатими на концентрацію канцерогенів. Вона не змушує індивідуума не вживати канцерогени, бо новоутворення не заразні, на відміну від ковіда.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Igneus написав:А вы оба побывали лично на всех похоронах во всех областях и удостоверились, что умершие ушли из жизни именно от коронавируса?
Вы шутник, конечно, для этого есть специально обученные люди: врачи-инфекционисты и патологоанатомы.
Ляшко знову палить тему:
«Ми говоримо про кількість летальних випадків, які зафіксовано щодня в оперативній статистиці. Тобто людина померла, і якщо в неї було діагностовано коронавірусну хворобу, вона потрапляє в нашу статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність сьогодні вже менше ніж 2%» https://www.radiosvoboda.org/a/news-kor ... 98474.html
Тобто в смертність попадають з усіма букетами, але якщо був і ковід - то помер від ковіду. В мене кожен день виявляється все більше хворих, або перехворівших серед знайомих. Причому багато з них сиділи весною в глухій ізоляції, але таки доля догнала зараз. Причому достатньо спокійно все відбулось.
Кстати у кого-какие мысли, когда вакцина от коронавируса может появиться в украинских аптеках ? Я предполагаю, что где-то в феврале пойдет продажа в США и в Европе, а у нас возможно появится где-то в апреле, с учётом что надо будет как всегда организовать конкурсы на закупку, выделить финансирование, на национальном уровне по-новому сертифицировать.
freeze написав:Кстати у кого-какие мысли, когда вакцина от коронавируса может появиться в украинских аптеках ? Я предполагаю, что где-то в феврале пойдет продажа в США и в Европе, а у нас возможно появится где-то в апреле, с учётом что надо будет как всегда организовать конкурсы на закупку, выделить финансирование, на национальном уровне по-новому сертифицировать.
Моё финансовое положение улучшилось и теперь я могу позволить себе выбрасывать одноразовые маски после пятой стирки
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
yama К вопросу о вакцинировании от гриппа. Ещё раз - от гриппа за прошлый сезон по всей Украине умер 71 человек. От ковида уже умерло 5517 человек. Что называется - почувствуйте разницу.
О публикуемой статистике. Уверяю Вас, статистика в том объеме, о котором вы пишете, не нужна и не интересна 99, 99% населения. Поэтому и не публикуется на сайте МОЗ. А вообще Ваше поколение сильно разбаловано интернетом и лёгкостью получения информации. Лет 20 назад такие вопросы и требования просто не пришли бы вам в голову.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 18 жов, 2020 09:55, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:Кстати у кого-какие мысли, когда вакцина от коронавируса может появиться в украинских аптеках ? Я предполагаю, что где-то в феврале пойдет продажа в США и в Европе, а у нас возможно появится где-то в апреле, с учётом что надо будет как всегда организовать конкурсы на закупку, выделить финансирование, на национальном уровне по-новому сертифицировать.