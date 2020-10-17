Почему, многие дети еще не успели набрать на себя груз разных хронических болезней, поэтому дети от коронавируса за редчайшим исключением (опять же из-за наличия серъезных проблем со здоровьем) и не умирают.
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Додано: Нед 18 жов, 2020 09:59
Почему, многие дети еще не успели набрать на себя груз разных хронических болезней, поэтому дети от коронавируса за редчайшим исключением (опять же из-за наличия серъезных проблем со здоровьем) и не умирают.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Нед 18 жов, 2020 10:05
Я думаю пассаж-требование про то, что МОЗ должен публиковать какие-то бесконечные ряды цифр, типа сколько отдельно мужчин и сколько отдельно женщин сделали тесты в отдельно взятой больнице Урюпинска или какого пола сколько в процентах госпитализировали в райцентре Беляевка, не интересны никому даже в Урюпинске или в Беляевке.
Вообще то, что каждый раз спрашивает Yama, намекая что его все обманывают, при должной сноровке можно найти в Гугле.
Было бы желание. А когда есть желание подогнать мир под своё мировоззрение, то и найти ничего нельзя, психологический блок стоит на поиск.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Нед 18 жов, 2020 10:13
Re: Эпидемия коронавируса в мире
подделки появятся быстро.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Нед 18 жов, 2020 10:16
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Через пару недель уже найдется уйма любознательных, которые побегут сдавать тест ИФА на антитела после вакцинации, и будет вселенский скандал, если будет их отсутствие.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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