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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1978197919801981

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
10
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 09:59

  ЛАД написав:
  freeze написав:
  Ой+ написав:Тобто в смертність попадають з усіма букетами, але якщо був і ковід - то помер від ковіду.


Здоровый человек в принципе не может умереть от коронавируса, эту тему тут разбирали уже не раз.

"Здоровых людей нет. Есть недообследованные".
Тем более, в Украине.


Почему, многие дети еще не успели набрать на себя груз разных хронических болезней, поэтому дети от коронавируса за редчайшим исключением (опять же из-за наличия серъезных проблем со здоровьем) и не умирают.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 10:05

  ЛАД написав:Уверяю Вас, статистика в том объеме, о котором вы пишете, не нужна и не интересна 99, 99% населения. Поэтому и не публикуется на сайте МОЗ.


Я думаю пассаж-требование про то, что МОЗ должен публиковать какие-то бесконечные ряды цифр, типа сколько отдельно мужчин и сколько отдельно женщин сделали тесты в отдельно взятой больнице Урюпинска или какого пола сколько в процентах госпитализировали в райцентре Беляевка, не интересны никому даже в Урюпинске или в Беляевке.
Вообще то, что каждый раз спрашивает Yama, намекая что его все обманывают, при должной сноровке можно найти в Гугле.
Было бы желание. А когда есть желание подогнать мир под своё мировоззрение, то и найти ничего нельзя, психологический блок стоит на поиск.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 10:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Кстати у кого-какие мысли, когда вакцина от коронавируса может появиться в украинских аптеках ?
подделки появятся быстро.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 10:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vitaliian написав:
  freeze написав:Кстати у кого-какие мысли, когда вакцина от коронавируса может появиться в украинских аптеках ?
подделки появятся быстро.


Через пару недель уже найдется уйма любознательных, которые побегут сдавать тест ИФА на антитела после вакцинации, и будет вселенский скандал, если будет их отсутствие.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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