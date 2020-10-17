подделки появятся быстро.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 18 жов, 2020 10:13
Re: Эпидемия коронавируса в мире
подделки появятся быстро.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Нед 18 жов, 2020 10:16
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Через пару недель уже найдется уйма любознательных, которые побегут сдавать тест ИФА на антитела после вакцинации, и будет вселенский скандал, если будет их отсутствие.
Тем более конкуренты по производству вакцин явно будут делать "контрольные закупки и проверки".
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Нед 18 жов, 2020 10:43
Сервус, колего!
Навіщо настільки серйозно аналізувати слова людини яка торгує обличчям (не кажу паяца, тут на ваш вибір) на ТВ і замішана в політику?
Додано: Нед 18 жов, 2020 10:49
Неужели? Т.е. сгорающие легкие и цитокиновый шторм - только у не здоровых? В почему не все тогда умирают не здоровые?
Но в целом да. Если на финансовом форуме разбирали, то однозначно так и есть. Это ж не в подъезде на стене написано было...
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Нед 18 жов, 2020 11:00
Нормально работающая иммунная система устраняет вирус легко и без проблем, об этом свидетельствует множество бессимптомников, цитокиновый шторм показывает уже наличие имеющихся отклонений в работе иммунной системы и неадекватность её работы. У нормально работающего авто не откажут тормоза.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Нед 18 жов, 2020 11:08
BSc, MSc, мнс - это пацан, у которого молоко на губах не обсохло, чтобы делать такие заявления.
Пусть хотя бы PhD получит, тогда поговорим.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Додано: Нед 18 жов, 2020 11:13
У Україні, за день, помирають 2 000 людей, при населені 37 млн. З ковідом 50 в день, при 150 тис хворих. Тобто, хворі помирають в 5 раз частіше. Якщо врахувати вік хворих, то буде менше, але великої помилки не буде, якщо причинуою смерті написати ковід, при любому діагнозі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 18 жов, 2020 11:29
Тем более для неверующих и говорящих, что что-то не так, методика не та, можно вам не смотреть на абсолютные цифры, смотрите на динамику и относительные показатели роста.
Число умерших у нас в день хоть с коронавирусом, хоть от коронавируса, кому-как удобнее, увеличилось по сравнению с апрелем-маем примерно в 6-7 раз.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Нед 18 жов, 2020 11:47
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Подасть у відставку чи таки протестують 5млн словаків?
"Прем'єрміністр Словаччини Ігор Матович заявив, що у країні на коронавірус протестують усіх громадян, старших 10 років.
За словами Матовича, уряд готується до цього вже три тижні, але наразі ще не встановлено, чи тестування буде обов’язковим, чи добровільним.
"Якщо ми вирішимо, що тестування буде обов’язковим, тоді мусимо змінити закон", – сказв Матович.
Він додав, що "це буде операція, якої Словаччина ще не знала".
У разі ж, якщо загальнодержавне тестування на COVID-19 не відбудеться, заявив Матович, він готовий подати у відставку. Прем’єр вважає, що тестування усіх громадян – це єдиний шлях зупинити зростання кількості інфікованих в країні.
Загальнодержавне тестування має відбутись за системою, подібною до виборчої: на виборчих ділянках по всій країні мають бути встановлені місця проведення тестування, а люди, які прийдуть на тестування, повинні мати з собою посвідчення особи. Як зазначив Матович, тестування планується провести протягом двох вікендів, і воно буде безплатним."
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