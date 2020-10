Додано: Нед 18 жов, 2020 10:49

freeze написав: Ой+ написав: Тобто в смертність попадають з усіма букетами, але якщо був і ковід - то помер від ковіду. Тобто в смертність попадають з усіма букетами, але якщо був і ковід - то помер від ковіду.



Здоровый человек в принципе не может умереть от коронавируса, эту тему тут разбирали уже не раз. Здоровый человек в принципе не может умереть от коронавируса, эту тему тут разбирали уже не раз.



Неужели? Т.е. сгорающие легкие и цитокиновый шторм - только у не здоровых? В почему не все тогда умирают не здоровые?



Но в целом да. Если на финансовом форуме разбирали, то однозначно так и есть. Это ж не в подъезде на стене написано было... Неужели? Т.е. сгорающие легкие и цитокиновый шторм - только у не здоровых? В почему не все тогда умирают не здоровые?Но в целом да. Если на финансовом форуме разбирали, то однозначно так и есть. Это ж не в подъезде на стене написано было...

