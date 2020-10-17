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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1978197919801981

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
10
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 10:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Кстати у кого-какие мысли, когда вакцина от коронавируса может появиться в украинских аптеках ?
подделки появятся быстро.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 10:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vitaliian написав:
  freeze написав:Кстати у кого-какие мысли, когда вакцина от коронавируса может появиться в украинских аптеках ?
подделки появятся быстро.


Через пару недель уже найдется уйма любознательных, которые побегут сдавать тест ИФА на антитела после вакцинации, и будет вселенский скандал, если будет их отсутствие.
Тем более конкуренты по производству вакцин явно будут делать "контрольные закупки и проверки". :lol:
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freeze
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 10:43

  Ой+ написав:
  freeze написав:
  Igneus написав:А вы оба побывали лично на всех похоронах во всех областях и удостоверились, что умершие ушли из жизни именно от коронавируса?


Вы шутник, конечно, для этого есть специально обученные люди: врачи-инфекционисты и патологоанатомы.


Ляшко знову палить тему:
«Ми говоримо про кількість летальних випадків, які зафіксовано щодня в оперативній статистиці. Тобто людина померла, і якщо в неї було діагностовано коронавірусну хворобу, вона потрапляє в нашу статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність сьогодні вже менше ніж 2%» https://www.radiosvoboda.org/a/news-kor ... 98474.html

Тобто в смертність попадають з усіма букетами, але якщо був і ковід - то помер від ковіду.
В мене кожен день виявляється все більше хворих, або перехворівших серед знайомих. Причому багато з них сиділи весною в глухій ізоляції, але таки доля догнала зараз. Причому достатньо спокійно все відбулось.

Сервус, колего!
Навіщо настільки серйозно аналізувати слова людини яка торгує обличчям (не кажу паяца, тут на ваш вибір) на ТВ і замішана в політику?
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 10:49

  freeze написав:
  Ой+ написав:Тобто в смертність попадають з усіма букетами, але якщо був і ковід - то помер від ковіду.


Здоровый человек в принципе не может умереть от коронавируса, эту тему тут разбирали уже не раз.


Неужели? Т.е. сгорающие легкие и цитокиновый шторм - только у не здоровых? В почему не все тогда умирают не здоровые?

Но в целом да. Если на финансовом форуме разбирали, то однозначно так и есть. Это ж не в подъезде на стене написано было...
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 11:00

  adeges написав:
  freeze написав:
  Ой+ написав:Тобто в смертність попадають з усіма букетами, але якщо був і ковід - то помер від ковіду.


Здоровый человек в принципе не может умереть от коронавируса, эту тему тут разбирали уже не раз.


Неужели? Т.е. сгорающие легкие и цитокиновый шторм - только у не здоровых? В почему не все тогда умирают не здоровые?

Нормально работающая иммунная система устраняет вирус легко и без проблем, об этом свидетельствует множество бессимптомников, цитокиновый шторм показывает уже наличие имеющихся отклонений в работе иммунной системы и неадекватность её работы. У нормально работающего авто не откажут тормоза.
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 11:08

  Ethereum написав:
  freeze написав:аучный сотрудник Института биохимической физики РАН Александр Кудрявцев
Окончил Биологический факультет МГУ: BSc по биофизике, MSc по биоинженерии и биотехнологии. Научный сотрудник Института биохимической физики РАН, лаборатории физико-химических основ рецепции. Научные интересы связаны с изучением молекулярных основ старения, нейродегенерации, атеросклероза и других возрастзависимых заболеваний, а также с нанобиологией и белковой инженерией.
Розумний, якщо порівняти з іншими в Мордовії))

BSc, MSc, мнс - это пацан, у которого молоко на губах не обсохло, чтобы делать такие заявления.
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 11:13

  stargazer написав:Сервус, колего!
Навіщо настільки серйозно аналізувати слова людини яка торгує обличчям (не кажу паяца, тут на ваш вибір) на ТВ і замішана в політику?

У Україні, за день, помирають 2 000 людей, при населені 37 млн. З ковідом 50 в день, при 150 тис хворих. Тобто, хворі помирають в 5 раз частіше. Якщо врахувати вік хворих, то буде менше, але великої помилки не буде, якщо причинуою смерті написати ковід, при любому діагнозі.
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 11:29

  lapay написав:
  stargazer написав:Сервус, колего!
Навіщо настільки серйозно аналізувати слова людини яка торгує обличчям (не кажу паяца, тут на ваш вибір) на ТВ і замішана в політику?

У Україні, за день, помирають 2 000 людей, при населені 37 млн. З ковідом 50 в день, при 150 тис хворих. Тобто, хворі помирають в 5 раз частіше. Якщо врахувати вік хворих, то буде менше, але великої помилки не буде, якщо причинуою смерті написати ковід, при любому діагнозі.


Тем более для неверующих и говорящих, что что-то не так, методика не та, можно вам не смотреть на абсолютные цифры, смотрите на динамику и относительные показатели роста.
Число умерших у нас в день хоть с коронавирусом, хоть от коронавируса, кому-как удобнее, увеличилось по сравнению с апрелем-маем примерно в 6-7 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 11:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Подасть у відставку чи таки протестують 5млн словаків?
"Прем'єрміністр Словаччини Ігор Матович заявив, що у країні на коронавірус протестують усіх громадян, старших 10 років.
За словами Матовича, уряд готується до цього вже три тижні, але наразі ще не встановлено, чи тестування буде обов’язковим, чи добровільним.

"Якщо ми вирішимо, що тестування буде обов’язковим, тоді мусимо змінити закон", – сказв Матович.

Він додав, що "це буде операція, якої Словаччина ще не знала".

У разі ж, якщо загальнодержавне тестування на COVID-19 не відбудеться, заявив Матович, він готовий подати у відставку. Прем’єр вважає, що тестування усіх громадян – це єдиний шлях зупинити зростання кількості інфікованих в країні.

Загальнодержавне тестування має відбутись за системою, подібною до виборчої: на виборчих ділянках по всій країні мають бути встановлені місця проведення тестування, а люди, які прийдуть на тестування, повинні мати з собою посвідчення особи. Як зазначив Матович, тестування планується провести протягом двох вікендів, і воно буде безплатним."
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