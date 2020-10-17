Додано: Нед 18 жов, 2020 11:47

Подасть у відставку чи таки протестують 5млн словаків?

"Прем'єрміністр Словаччини Ігор Матович заявив, що у країні на коронавірус протестують усіх громадян, старших 10 років.

За словами Матовича, уряд готується до цього вже три тижні, але наразі ще не встановлено, чи тестування буде обов’язковим, чи добровільним.



"Якщо ми вирішимо, що тестування буде обов’язковим, тоді мусимо змінити закон", – сказв Матович.



Він додав, що "це буде операція, якої Словаччина ще не знала".



У разі ж, якщо загальнодержавне тестування на COVID-19 не відбудеться, заявив Матович, він готовий подати у відставку. Прем’єр вважає, що тестування усіх громадян – це єдиний шлях зупинити зростання кількості інфікованих в країні.



Загальнодержавне тестування має відбутись за системою, подібною до виборчої: на виборчих ділянках по всій країні мають бути встановлені місця проведення тестування, а люди, які прийдуть на тестування, повинні мати з собою посвідчення особи. Як зазначив Матович, тестування планується провести протягом двох вікендів, і воно буде безплатним."