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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
10
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 12:13

Вопрос по "статистике" возникает из-за обоснованных претензий "самых умных" к керманычам и медикам в:
1. Непрофессиональности и тупости
2. Сознательному манипулированию и загону оленей в нужном направлении

1.1. До сих не определили что у нас: эпидемия, пандемия или ещё что-то
1.2. Умерших от короны считать всех с позитивным тестом (даже с огнестрелом в голову), или всё же как-то сортировать?
1.3. Как в статистике отражаются повторные позитивные тесты "выздоравливающих"?
Как новые "кейсы"? Так у нас тогда больных будет больше, чем население планеты
1.4. Т.п.

2. Исходя из этого, мы не понимаем, какие действия нужно предпринимать, какие - правильные, какие - нет.
Все считают как хотят, карантинят как хотят. И виноватых и компетентных нет - т.к. "мы ещё слишком мало знаем о вирусе"

Некоторые "самые умные" предполагают, что статистика есть - но "самым умным" её не показывают, потому что тогда возникнут вопросы о правильности и обоснованности "антикарантинных заходив".

А то как-то странно "боремся" с короной - 30млрд закатали в асфальт. А на пачку масок и флакон антисептика для граждан денег не нашлось. Дороги более эффективно борются с короной, чем маски и антисептики?

Вопрос по "локдаунам". Когда было 20 "кейсов" - закрыли всё и всех. Когда 2000 - "корона? какая корона?"

По-простому: "самые умные" пытаются понять, существует ли угроза, и нужно ли что-то делать.
Если нужно - то что? Почему именно это, а не что-то другое?

И тут может выясниться, что угроза не такая уж сильная, или её вообще нет. И "борьба" идёт не с короной, а чем-то другим. Или просто колотится бабло (как на АТО-ССО-"войне" и т.п.)

Т.е. для начала должна быть единая методика подсчёта, и единая методика оценки показателей (показатели тоже не мешало бы уточнить и обосновать). И на основании этого принимать чёткие, слаженные (МАССОВЫЕ), обоснованные действия.

А сейчас - "хто в ліс, хто по дрова", и "хто як хоче, так і дроче". Этот хаос - и есть почва для распространения вируса. Но есть подозрения, что этот хаос либо сознательно организовывает и подпитывается, либо по тупости. Вот нужно разобраться.

Хотя по "свинячему гриппу" тупо забили - скорее всего и тут так же будет
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 12:17

  zРадио написав:Если ветеринарный препарат, или даже сельскохозяйственный химпром поможет - отлично.


Публиковалось, что самый продаваемый препарат в наших ветеринарных аптеках, это крем от артроза для лошадей. Покупают в основном люди, часто пенсионеры. И меня даже несколько раз за последние год просили погуглить и найти ближайшие аптеки.
И действительно говорят помогает от артроза, поскольку там лошадиная доза действующего вещества. В плане того, что нет сертификации для людей . человек, измученный от артроза обычно плюёт на такую бюрократию.
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 12:20

Получается, тот кто хочет разобраться, что действительно происходит, и что делать - натыкается на сопротивление стада оленей: "ты чё, самый умный? все вокруг дураки, а ты один умный? Вот там один "эксперт", "профессор", "министр", "президент" что-то сказал - и получается он тупой, а ты умнее?"

Но наш тупой министр всё же проболтался, и сквозь поток лжи прорвалось слово правды: "такой жесткий карантин не обоснован медициной, а нужен был чтобы вызвать чувство тревоги"
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 12:22

  Вкладчик1234 написав:А сейчас - "хто в ліс, хто по дрова", и "хто як хоче, так і дроче".


Это называется словом - адаптивный карантин.
А что Вам в этом не нравится ? Подозреваю, что Вы не очень хотите, чтобы в приказном порядке из центра опять закрыли всё и вся.
Так что тут Вам радоваться надо за такую находку. Предъявить претензию к мэру Вам гораздо легче, чем к Зеленскому или Шмыгалю.
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 12:30

Наконец, раскрыта правда :mrgreen:

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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 12:31

  Вкладчик1234 написав:Получается, тот кто хочет разобраться, что действительно происходит, и что делать - натыкается на сопротивление стада оленей: "ты чё, самый умный? все вокруг дураки, а ты один умный? Вот там один "эксперт", "профессор", "министр", "президент" что-то сказал - и получается он тупой, а ты умнее?"


Вы, приходя к стоматологу тоже начинаете разбираться, правильно ли Вам ставят пломбу в зубе ? Как Вы можете состязаться с разборкой полёта с врачом-инфекционистом или паталогоанатомом, которые только почти 10 лет учились своему делу и этим живут каждый день.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 18 жов, 2020 12:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 12:31

  Вкладчик1234 написав:.....
Но наш тупой министр всё же проболтался, и сквозь поток лжи прорвалось слово правды: "такой жесткий карантин не обоснован медициной, а нужен был чтобы вызвать чувство тревоги"

Может, конечно, и сказал "слово правды", но, скорее, ляпнул глупость.
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 12:34

  zРадио написав:Наконец, раскрыта правда :mrgreen:

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Класс!
Где Вы такое нарыли?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 18 жов, 2020 12:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 12:35

  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:А сейчас - "хто в ліс, хто по дрова", и "хто як хоче, так і дроче".


Это называется словом - адаптивный карантин.
А что Вам в этом не нравится ? Подозреваю, что Вы не очень хотите, чтобы в приказном порядке из центра опять закрыли всё и вся.
Так что тут Вам радоваться надо за такую находку. Предъявить претензию к мэру Вам гораздо легче, чем к Зеленскому или Шмыгалю.

Допустили хаос, а потом сделали вид, что так и задумано. И назвали это "адаптивный карантин"

Мэр в марте тоже говорил, что не понимает зачем всех закрывать по домам, из-за нескольких заболевших непонятно чем, х.з. где, и нет никакой "эпидемии" (документа)

Да и зачем кому-то предъявлять какие- то претензии, если у нас и так полный хаос и никто особо не напрягает никого? Ну маску разок одеть в магазине, и то не во всех.

Это в Киеве поехавшие заламывали руки за "без маски на улице один", или гонялись стадом полицаев за качком по Днепру :)
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 12:40

  ЛАД написав:
  Вкладчик1234 написав:.....
Но наш тупой министр всё же проболтался, и сквозь поток лжи прорвалось слово правды: "такой жесткий карантин не обоснован медициной, а нужен был чтобы вызвать чувство тревоги"

Может, конечно, и сказал "слово правды", но, скорее, ляпнул глупость.


Объективно говоря, Ляшко всё-таки не министр. Да скорее всего правду сказал, политик из него плохой. Но врачи часто говорят курильщику - не бросишь курить через год умрёшь, часто прикидывая и немного солгавши, потому что полагают, что клиент скорее умрёт не через год, а через пару-тройку лет. Но часто клиента отрезвляет. Чтобы попасть в парки и на прогулку у моря, наш народ ухитрялся полгорода пытаться проехать в общественном транспорте, подравшись и поругавшись на транспортной остановке.
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