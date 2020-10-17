Вопрос по "статистике" возникает из-за обоснованных претензий "самых умных" к керманычам и медикам в: 1. Непрофессиональности и тупости 2. Сознательному манипулированию и загону оленей в нужном направлении
1.1. До сих не определили что у нас: эпидемия, пандемия или ещё что-то 1.2. Умерших от короны считать всех с позитивным тестом (даже с огнестрелом в голову), или всё же как-то сортировать? 1.3. Как в статистике отражаются повторные позитивные тесты "выздоравливающих"? Как новые "кейсы"? Так у нас тогда больных будет больше, чем население планеты 1.4. Т.п.
2. Исходя из этого, мы не понимаем, какие действия нужно предпринимать, какие - правильные, какие - нет. Все считают как хотят, карантинят как хотят. И виноватых и компетентных нет - т.к. "мы ещё слишком мало знаем о вирусе"
Некоторые "самые умные" предполагают, что статистика есть - но "самым умным" её не показывают, потому что тогда возникнут вопросы о правильности и обоснованности "антикарантинных заходив".
А то как-то странно "боремся" с короной - 30млрд закатали в асфальт. А на пачку масок и флакон антисептика для граждан денег не нашлось. Дороги более эффективно борются с короной, чем маски и антисептики?
Вопрос по "локдаунам". Когда было 20 "кейсов" - закрыли всё и всех. Когда 2000 - "корона? какая корона?"
По-простому: "самые умные" пытаются понять, существует ли угроза, и нужно ли что-то делать. Если нужно - то что? Почему именно это, а не что-то другое?
И тут может выясниться, что угроза не такая уж сильная, или её вообще нет. И "борьба" идёт не с короной, а чем-то другим. Или просто колотится бабло (как на АТО-ССО-"войне" и т.п.)
Т.е. для начала должна быть единая методика подсчёта, и единая методика оценки показателей (показатели тоже не мешало бы уточнить и обосновать). И на основании этого принимать чёткие, слаженные (МАССОВЫЕ), обоснованные действия.
А сейчас - "хто в ліс, хто по дрова", и "хто як хоче, так і дроче". Этот хаос - и есть почва для распространения вируса. Но есть подозрения, что этот хаос либо сознательно организовывает и подпитывается, либо по тупости. Вот нужно разобраться.
Хотя по "свинячему гриппу" тупо забили - скорее всего и тут так же будет
zРадио написав:Если ветеринарный препарат, или даже сельскохозяйственный химпром поможет - отлично.
Публиковалось, что самый продаваемый препарат в наших ветеринарных аптеках, это крем от артроза для лошадей. Покупают в основном люди, часто пенсионеры. И меня даже несколько раз за последние год просили погуглить и найти ближайшие аптеки. И действительно говорят помогает от артроза, поскольку там лошадиная доза действующего вещества. В плане того, что нет сертификации для людей . человек, измученный от артроза обычно плюёт на такую бюрократию.
Получается, тот кто хочет разобраться, что действительно происходит, и что делать - натыкается на сопротивление стада оленей: "ты чё, самый умный? все вокруг дураки, а ты один умный? Вот там один "эксперт", "профессор", "министр", "президент" что-то сказал - и получается он тупой, а ты умнее?"
Но наш тупой министр всё же проболтался, и сквозь поток лжи прорвалось слово правды: "такой жесткий карантин не обоснован медициной, а нужен был чтобы вызвать чувство тревоги"
Вкладчик1234 написав:А сейчас - "хто в ліс, хто по дрова", и "хто як хоче, так і дроче".
Это называется словом - адаптивный карантин. А что Вам в этом не нравится ? Подозреваю, что Вы не очень хотите, чтобы в приказном порядке из центра опять закрыли всё и вся. Так что тут Вам радоваться надо за такую находку. Предъявить претензию к мэру Вам гораздо легче, чем к Зеленскому или Шмыгалю.
Вкладчик1234 написав:Получается, тот кто хочет разобраться, что действительно происходит, и что делать - натыкается на сопротивление стада оленей: "ты чё, самый умный? все вокруг дураки, а ты один умный? Вот там один "эксперт", "профессор", "министр", "президент" что-то сказал - и получается он тупой, а ты умнее?"
Вы, приходя к стоматологу тоже начинаете разбираться, правильно ли Вам ставят пломбу в зубе ? Как Вы можете состязаться с разборкой полёта с врачом-инфекционистом или паталогоанатомом, которые только почти 10 лет учились своему делу и этим живут каждый день.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 18 жов, 2020 12:33, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234 написав:..... Но наш тупой министр всё же проболтался, и сквозь поток лжи прорвалось слово правды: "такой жесткий карантин не обоснован медициной, а нужен был чтобы вызвать чувство тревоги"
Может, конечно, и сказал "слово правды", но, скорее, ляпнул глупость.
Вкладчик1234 написав:А сейчас - "хто в ліс, хто по дрова", и "хто як хоче, так і дроче".
Это называется словом - адаптивный карантин. А что Вам в этом не нравится ? Подозреваю, что Вы не очень хотите, чтобы в приказном порядке из центра опять закрыли всё и вся. Так что тут Вам радоваться надо за такую находку. Предъявить претензию к мэру Вам гораздо легче, чем к Зеленскому или Шмыгалю.
Допустили хаос, а потом сделали вид, что так и задумано. И назвали это "адаптивный карантин"
Мэр в марте тоже говорил, что не понимает зачем всех закрывать по домам, из-за нескольких заболевших непонятно чем, х.з. где, и нет никакой "эпидемии" (документа)
Да и зачем кому-то предъявлять какие- то претензии, если у нас и так полный хаос и никто особо не напрягает никого? Ну маску разок одеть в магазине, и то не во всех.
Это в Киеве поехавшие заламывали руки за "без маски на улице один", или гонялись стадом полицаев за качком по Днепру
Вкладчик1234 написав:..... Но наш тупой министр всё же проболтался, и сквозь поток лжи прорвалось слово правды: "такой жесткий карантин не обоснован медициной, а нужен был чтобы вызвать чувство тревоги"
Может, конечно, и сказал "слово правды", но, скорее, ляпнул глупость.
Объективно говоря, Ляшко всё-таки не министр. Да скорее всего правду сказал, политик из него плохой. Но врачи часто говорят курильщику - не бросишь курить через год умрёшь, часто прикидывая и немного солгавши, потому что полагают, что клиент скорее умрёт не через год, а через пару-тройку лет. Но часто клиента отрезвляет. Чтобы попасть в парки и на прогулку у моря, наш народ ухитрялся полгорода пытаться проехать в общественном транспорте, подравшись и поругавшись на транспортной остановке.