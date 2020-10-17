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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 19801981198219831984> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 13% 34 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 10 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 41 Всього голосів : 270 Додано: Нед 18 жов, 2020 12:13 Вопрос по "статистике" возникает из-за обоснованных претензий "самых умных" к керманычам и медикам в:

1. Непрофессиональности и тупости

2. Сознательному манипулированию и загону оленей в нужном направлении



1.1. До сих не определили что у нас: эпидемия, пандемия или ещё что-то

1.2. Умерших от короны считать всех с позитивным тестом (даже с огнестрелом в голову), или всё же как-то сортировать?

1.3. Как в статистике отражаются повторные позитивные тесты "выздоравливающих"?

Как новые "кейсы"? Так у нас тогда больных будет больше, чем население планеты

1.4. Т.п.



2. Исходя из этого, мы не понимаем, какие действия нужно предпринимать, какие - правильные, какие - нет.

Все считают как хотят, карантинят как хотят. И виноватых и компетентных нет - т.к. "мы ещё слишком мало знаем о вирусе"



Некоторые "самые умные" предполагают, что статистика есть - но "самым умным" её не показывают, потому что тогда возникнут вопросы о правильности и обоснованности "антикарантинных заходив".



А то как-то странно "боремся" с короной - 30млрд закатали в асфальт. А на пачку масок и флакон антисептика для граждан денег не нашлось. Дороги более эффективно борются с короной, чем маски и антисептики?



Вопрос по "локдаунам". Когда было 20 "кейсов" - закрыли всё и всех. Когда 2000 - "корона? какая корона?"



По-простому: "самые умные" пытаются понять, существует ли угроза, и нужно ли что-то делать.

Если нужно - то что? Почему именно это, а не что-то другое?



И тут может выясниться, что угроза не такая уж сильная, или её вообще нет. И "борьба" идёт не с короной, а чем-то другим. Или просто колотится бабло (как на АТО-ССО-"войне" и т.п.)



Т.е. для начала должна быть единая методика подсчёта, и единая методика оценки показателей (показатели тоже не мешало бы уточнить и обосновать). И на основании этого принимать чёткие, слаженные (МАССОВЫЕ), обоснованные действия.



А сейчас - "хто в ліс, хто по дрова", и "хто як хоче, так і дроче". Этот хаос - и есть почва для распространения вируса. Но есть подозрения, что этот хаос либо сознательно организовывает и подпитывается, либо по тупости. Вот нужно разобраться.



Хотя по "свинячему гриппу" тупо забили - скорее всего и тут так же будет Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12881 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7258 раз. Подякували: 3413 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 12:17 zРадио написав: Если ветеринарный препарат, или даже сельскохозяйственный химпром поможет - отлично. Если ветеринарный препарат, или даже сельскохозяйственный химпром поможет - отлично.



Публиковалось, что самый продаваемый препарат в наших ветеринарных аптеках, это крем от артроза для лошадей. Покупают в основном люди, часто пенсионеры. И меня даже несколько раз за последние год просили погуглить и найти ближайшие аптеки.

И действительно говорят помогает от артроза, поскольку там лошадиная доза действующего вещества. В плане того, что нет сертификации для людей . человек, измученный от артроза обычно плюёт на такую бюрократию. Публиковалось, что самый продаваемый препарат в наших ветеринарных аптеках, это крем от артроза для лошадей. Покупают в основном люди, часто пенсионеры. И меня даже несколько раз за последние год просили погуглить и найти ближайшие аптеки.И действительно говорят помогает от артроза, поскольку там лошадиная доза действующего вещества. В плане того, что нет сертификации для людей . человек, измученный от артроза обычно плюёт на такую бюрократию. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18777 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4509 раз. Подякували: 7225 раз. Профіль 4 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 12:20 Получается, тот кто хочет разобраться, что действительно происходит, и что делать - натыкается на сопротивление стада оленей: "ты чё, самый умный? все вокруг дураки, а ты один умный? Вот там один "эксперт", "профессор", "министр", "президент" что-то сказал - и получается он тупой, а ты умнее?"



Но наш тупой министр всё же проболтался, и сквозь поток лжи прорвалось слово правды: "такой жесткий карантин не обоснован медициной, а нужен был чтобы вызвать чувство тревоги" Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12881 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7258 раз. Подякували: 3413 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 12:22 Вкладчик1234 написав: А сейчас - "хто в ліс, хто по дрова", и "хто як хоче, так і дроче". А сейчас - "хто в ліс, хто по дрова", и "хто як хоче, так і дроче".



Это называется словом - адаптивный карантин.

А что Вам в этом не нравится ? Подозреваю, что Вы не очень хотите, чтобы в приказном порядке из центра опять закрыли всё и вся.

Так что тут Вам радоваться надо за такую находку. Предъявить претензию к мэру Вам гораздо легче, чем к Зеленскому или Шмыгалю. Это называется словом - адаптивный карантин.А что Вам в этом не нравится ? Подозреваю, что Вы не очень хотите, чтобы в приказном порядке из центра опять закрыли всё и вся.Так что тут Вам радоваться надо за такую находку. Предъявить претензию к мэру Вам гораздо легче, чем к Зеленскому или Шмыгалю. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18777 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4509 раз. Подякували: 7225 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 12:30



Наконец, раскрыта правда zРадио

Повідомлень: 7800 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1427 раз. Подякували: 3239 раз. Профіль 7 5 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 12:31 Вкладчик1234 написав: Получается, тот кто хочет разобраться, что действительно происходит, и что делать - натыкается на сопротивление стада оленей: "ты чё, самый умный? все вокруг дураки, а ты один умный? Вот там один "эксперт", "профессор", "министр", "президент" что-то сказал - и получается он тупой, а ты умнее?" Получается, тот кто хочет разобраться, что действительно происходит, и что делать - натыкается на сопротивление стада оленей: "ты чё, самый умный? все вокруг дураки, а ты один умный? Вот там один "эксперт", "профессор", "министр", "президент" что-то сказал - и получается он тупой, а ты умнее?"



Вы, приходя к стоматологу тоже начинаете разбираться, правильно ли Вам ставят пломбу в зубе ? Как Вы можете состязаться с разборкой полёта с врачом-инфекционистом или паталогоанатомом, которые только почти 10 лет учились своему делу и этим живут каждый день. Вы, приходя к стоматологу тоже начинаете разбираться, правильно ли Вам ставят пломбу в зубе ? Как Вы можете состязаться с разборкой полёта с врачом-инфекционистом или паталогоанатомом, которые только почти 10 лет учились своему делу и этим живут каждый день. Востаннє редагувалось freeze в Нед 18 жов, 2020 12:33, всього редагувалось 1 раз. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18777 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4509 раз. Подякували: 7225 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 12:31 Вкладчик1234 написав: .....

Но наш тупой министр всё же проболтался, и сквозь поток лжи прорвалось слово правды: "такой жесткий карантин не обоснован медициной, а нужен был чтобы вызвать чувство тревоги" .....Но наш тупой министр всё же проболтался, и сквозь поток лжи прорвалось слово правды: "такой жесткий карантин не обоснован медициной, а нужен был чтобы вызвать чувство тревоги"

Может, конечно, и сказал "слово правды", но, скорее, ляпнул глупость. Может, конечно, и сказал "слово правды", но, скорее, ляпнул глупость. ЛАД 2 Повідомлень: 17393 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4568 раз. Подякували: 4249 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 12:34 zРадио написав: Наконец, раскрыта правда



Наконец, раскрыта правда

Класс!

Где Вы такое нарыли? Класс!Где Вы такое нарыли? Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 18 жов, 2020 12:37, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 17393 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4568 раз. Подякували: 4249 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 12:35 freeze написав: Вкладчик1234 написав: А сейчас - "хто в ліс, хто по дрова", и "хто як хоче, так і дроче". А сейчас - "хто в ліс, хто по дрова", и "хто як хоче, так і дроче".



Это называется словом - адаптивный карантин.

А что Вам в этом не нравится ? Подозреваю, что Вы не очень хотите, чтобы в приказном порядке из центра опять закрыли всё и вся.

Так что тут Вам радоваться надо за такую находку. Предъявить претензию к мэру Вам гораздо легче, чем к Зеленскому или Шмыгалю. Это называется словом - адаптивный карантин.А что Вам в этом не нравится ? Подозреваю, что Вы не очень хотите, чтобы в приказном порядке из центра опять закрыли всё и вся.Так что тут Вам радоваться надо за такую находку. Предъявить претензию к мэру Вам гораздо легче, чем к Зеленскому или Шмыгалю.

Допустили хаос, а потом сделали вид, что так и задумано. И назвали это "адаптивный карантин"



Мэр в марте тоже говорил, что не понимает зачем всех закрывать по домам, из-за нескольких заболевших непонятно чем, х.з. где, и нет никакой "эпидемии" (документа)



Да и зачем кому-то предъявлять какие- то претензии, если у нас и так полный хаос и никто особо не напрягает никого? Ну маску разок одеть в магазине, и то не во всех.



Это в Киеве поехавшие заламывали руки за "без маски на улице один", или гонялись стадом полицаев за качком по Днепру Допустили хаос, а потом сделали вид, что так и задумано. И назвали это "адаптивный карантин"Мэр в марте тоже говорил, что не понимает зачем всех закрывать по домам, из-за нескольких заболевших непонятно чем, х.з. где, и нет никакой "эпидемии" (документа)Да и зачем кому-то предъявлять какие- то претензии, если у нас и так полный хаос и никто особо не напрягает никого? Ну маску разок одеть в магазине, и то не во всех.Это в Киеве поехавшие заламывали руки за "без маски на улице один", или гонялись стадом полицаев за качком по Днепру Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12881 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7258 раз. Подякували: 3413 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 12:40 ЛАД написав: Вкладчик1234 написав: .....

Но наш тупой министр всё же проболтался, и сквозь поток лжи прорвалось слово правды: "такой жесткий карантин не обоснован медициной, а нужен был чтобы вызвать чувство тревоги" .....Но наш тупой министр всё же проболтался, и сквозь поток лжи прорвалось слово правды: "такой жесткий карантин не обоснован медициной, а нужен был чтобы вызвать чувство тревоги"

Может, конечно, и сказал "слово правды", но, скорее, ляпнул глупость. Может, конечно, и сказал "слово правды", но, скорее, ляпнул глупость.



Объективно говоря, Ляшко всё-таки не министр. Да скорее всего правду сказал, политик из него плохой. Но врачи часто говорят курильщику - не бросишь курить через год умрёшь, часто прикидывая и немного солгавши, потому что полагают, что клиент скорее умрёт не через год, а через пару-тройку лет. Но часто клиента отрезвляет. Чтобы попасть в парки и на прогулку у моря, наш народ ухитрялся полгорода пытаться проехать в общественном транспорте, подравшись и поругавшись на транспортной остановке. Объективно говоря, Ляшко всё-таки не министр. Да скорее всего правду сказал, политик из него плохой. Но врачи часто говорят курильщику - не бросишь курить через год умрёшь, часто прикидывая и немного солгавши, потому что полагают, что клиент скорее умрёт не через год, а через пару-тройку лет. Но часто клиента отрезвляет. Чтобы попасть в парки и на прогулку у моря, наш народ ухитрялся полгорода пытаться проехать в общественном транспорте, подравшись и поругавшись на транспортной остановке. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18777 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4509 раз. Подякували: 7225 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 19801981198219831984> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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vovan_prm П'ят 16 жов, 2020 22:05