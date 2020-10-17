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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1981198219831984> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 13% 34 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 10 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 41 Всього голосів : 270 Додано: Нед 18 жов, 2020 12:44 Вкладчик1234 написав: Да и зачем кому-то предъявлять какие- то претензии, если у нас и так полный хаос и никто особо не напрягает никого? Ну маску разок одеть в магазине, и то не во всех. Да и зачем кому-то предъявлять какие- то претензии, если у нас и так полный хаос и никто особо не напрягает никого? Ну маску разок одеть в магазине, и то не во всех.



Тогда непонятно, чем Вы недовольны, если всё устраивает. Тогда непонятно, чем Вы недовольны, если всё устраивает. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18777 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4509 раз. Подякували: 7225 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 12:44 ЛАД написав: Класс!

Где Вы такое нарыли? Класс!Где Вы такое нарыли?



В телеге гуляет. Жаль, авторство неизвестно )) В телеге гуляет. Жаль, авторство неизвестно )) zРадио

Повідомлень: 7800 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1427 раз. Подякували: 3239 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 12:49 freeze написав: Вы, приходя к стоматологу тоже начинаете разбираться, правильно ли Вам ставят пломбу в зубе ? Как Вы можете состязаться с разборкой полёта с врачом-инфекционистом или паталогоанатомом, которые только почти 10 лет учились своему делу и этим живут каждый день. Вы, приходя к стоматологу тоже начинаете разбираться, правильно ли Вам ставят пломбу в зубе ? Как Вы можете состязаться с разборкой полёта с врачом-инфекционистом или паталогоанатомом, которые только почти 10 лет учились своему делу и этим живут каждый день.

Во многих вопросах приходится разбираться самостоятельно, чтобы не развели умышленно, или по тупости.

Медицины это тоже касается. Со стоматологией это не представляется возможным (к сожалению), но большинство вопросов профиля терапевта, хирурга, дерматолога (может ещё что-то) - эффективно решается с помощью гугла. Часто даже более эффективнее, чем у "специалиста".

Во многом потому, что "специалисты" не пользуются гуглом. Даже ревнуют к нему, т.к. он может выставлять врачей как некомпетентных Во многих вопросах приходится разбираться самостоятельно, чтобы не развели умышленно, или по тупости.Медицины это тоже касается. Со стоматологией это не представляется возможным (к сожалению), но большинство вопросов профиля терапевта, хирурга, дерматолога (может ещё что-то) - эффективно решается с помощью гугла. Часто даже более эффективнее, чем у "специалиста".Во многом потому, что "специалисты" не пользуются гуглом. Даже ревнуют к нему, т.к. он может выставлять врачей как некомпетентных Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12881 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7258 раз. Подякували: 3413 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 12:54 freeze написав: Вкладчик1234 написав: Да и зачем кому-то предъявлять какие- то претензии, если у нас и так полный хаос и никто особо не напрягает никого? Ну маску разок одеть в магазине, и то не во всех. Да и зачем кому-то предъявлять какие- то претензии, если у нас и так полный хаос и никто особо не напрягает никого? Ну маску разок одеть в магазине, и то не во всех.



Тогда непонятно, чем Вы недовольны, если всё устраивает. Тогда непонятно, чем Вы недовольны, если всё устраивает.

Всё же иногда "ограничения" и меня касаются.

Например к стоматологу стало сложнее попасть. А сам себе зубы не полечишь.



Да и вообще, уже и у меня начинает появляться "чувство тревоги", из-за того что очередной грипп может причинить больше ущёрба чем 3 мировая, из-за тупости или сознательного загона оленей



Казалось бы, 21 век, - а какой-то грипп ввергает цивилизацию в хаос. Кто бы мог подумать? Всё же иногда "ограничения" и меня касаются.Например к стоматологу стало сложнее попасть. А сам себе зубы не полечишь.Да и вообще, уже и у меня начинает появляться "чувство тревоги", из-за того что очередной грипп может причинить больше ущёрба чем 3 мировая, из-за тупости или сознательного загона оленейКазалось бы, 21 век, - а какой-то грипп ввергает цивилизацию в хаос. Кто бы мог подумать? Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12881 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7258 раз. Подякували: 3413 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 12:58 stryzhko написав: Подасть у відставку чи таки протестують 5млн словаків?

"Прем'єрміністр Словаччини Ігор Матович заявив, що у країні на коронавірус протестують усіх громадян, старших 10 років.

За словами Матовича, уряд готується до цього вже три тижні, але наразі ще не встановлено, чи тестування буде обов’язковим, чи добровільним.

"Якщо ми вирішимо, що тестування буде обов’язковим, тоді мусимо змінити закон", – сказв Матович.

Він додав, що "це буде операція, якої Словаччина ще не знала".

У разі ж, якщо загальнодержавне тестування на COVID-19 не відбудеться, заявив Матович, він готовий подати у відставку. Прем’єр вважає, що тестування усіх громадян – це єдиний шлях зупинити зростання кількості інфікованих в країні.

Загальнодержавне тестування має відбутись за системою, подібною до виборчої: на виборчих ділянках по всій країні мають бути встановлені місця проведення тестування, а люди, які прийдуть на тестування, повинні мати з собою посвідчення особи. Як зазначив Матович, тестування планується провести протягом двох вікендів, і воно буде безплатним." Подасть у відставку чи таки протестують 5млн словаків?"Прем'єрміністр Словаччини Ігор Матович заявив, що у країні на коронавірус протестують усіх громадян, старших 10 років.За словами Матовича, уряд готується до цього вже три тижні, але наразі ще не встановлено, чи тестування буде обов’язковим, чи добровільним."Якщо ми вирішимо, що тестування буде обов’язковим, тоді мусимо змінити закон", – сказв Матович.Він додав, що "це буде операція, якої Словаччина ще не знала".У разі ж, якщо загальнодержавне тестування на COVID-19 не відбудеться, заявив Матович, він готовий подати у відставку. Прем’єр вважає, що тестування усіх громадян – це єдиний шлях зупинити зростання кількості інфікованих в країні.Загальнодержавне тестування має відбутись за системою, подібною до виборчої: на виборчих ділянках по всій країні мають бути встановлені місця проведення тестування, а люди, які прийдуть на тестування, повинні мати з собою посвідчення особи. Як зазначив Матович, тестування планується провести протягом двох вікендів, і воно буде безплатним."

Ну хорошо, протестировали всех, что дальше?

Запретить выявленным ходить на работу, учебу, в магазины, аптеки? вообще на улицу?

Тогда нужен еще один закон и его исполнители (с бамбуковыми палками?)

Концлагеря



Я не понимаю, как тестированием можно реально остановить эпидемию. Ну хорошо, протестировали всех, что дальше?Запретить выявленным ходить на работу, учебу, в магазины, аптеки? вообще на улицу?Тогда нужен еще один закон и его исполнители (с бамбуковыми палками?)КонцлагеряЯ не понимаю, как тестированием можно реально остановить эпидемию. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17658 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1994 раз. Подякували: 2842 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 12:59 Вкладчик1234 написав: Во многих вопросах приходится разбираться самостоятельно, чтобы не развели умышленно, или по тупости. Во многих вопросах приходится разбираться самостоятельно, чтобы не развели умышленно, или по тупости.



Как бы Вы не старались, Вы не станете даже близко умнее патологоанатома, который каждый день делает вскрытия усопшим, сколько не будете гуглить. Поэтому попытки учить и проверять патологоанатома правильно ли тот что-то пишет, это просто перетирание воды в стакане и разговоры про теорию заговора.



Вкладчик1234 написав: Да и вообще, уже и у меня начинает появляться "чувство тревоги", из-за того что очередной грипп может причинить больше ущёрба чем 3 мировая, из-за тупости или сознательного загона оленей Да и вообще, уже и у меня начинает появляться "чувство тревоги", из-за того что очередной грипп может причинить больше ущёрба чем 3 мировая, из-за тупости или сознательного загона оленей



Смиритесь с тем, что Вы не можете изменить и повлиять и чувство тревоги сразу уйдёт. Думайте о положительных моментах жизни Как бы Вы не старались, Вы не станете даже близко умнее патологоанатома, который каждый день делает вскрытия усопшим, сколько не будете гуглить. Поэтому попытки учить и проверять патологоанатома правильно ли тот что-то пишет, это просто перетирание воды в стакане и разговоры про теорию заговора.Смиритесь с тем, что Вы не можете изменить и повлиять и чувство тревоги сразу уйдёт. Думайте о положительных моментах жизни Востаннє редагувалось freeze в Нед 18 жов, 2020 13:01, всього редагувалось 1 раз. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18777 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4509 раз. Подякували: 7225 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 13:01 alter написав: vitaliy_berdinskikh написав: IgA написав: А Вы я так понял в коронавирус поверите только когда лично от него умрете. А Вы я так понял в коронавирус поверите только когда лично от него умрете.

Ты скольких родных похоронил, или может уже сам умер от страшной инфекции?

Если больше двух - честное слово, сразу поверю.



Я вот похоронил несколько умерших от рака. Но никакого ракового карантина в стране не вводили. Разные грипозные вводили, но только для школ. Хотя от гриппа люди тоже мрут, но меньше чем от рака. Ты скольких родных похоронил, или может уже сам умер от страшной инфекции?Если больше двух - честное слово, сразу поверю.Я вот похоронил несколько умерших от рака. Но никакого ракового карантина в стране не вводили. Разные грипозные вводили, но только для школ. Хотя от гриппа люди тоже мрут, но меньше чем от рака.



Просто интересно, вы троллите, или реально не понимаете, что рак не заразен, не передаётся другим, и, как следствие, невозможно резкое увеличение заболеваемости в популяции вследствие контактов?

Поэтому карантин для рака, дтп, несчастных случаев и т.д. бессмыслен. Просто интересно, вы троллите, или реально не понимаете, что рак не заразен, не передаётся другим, и, как следствие, невозможно резкое увеличение заболеваемости в популяции вследствие контактов?Поэтому карантин для рака, дтп, несчастных случаев и т.д. бессмыслен.



+++ Я в шоке от непробиваемости этих тупиц.Уже полгода мы им не можем вдолбить это.Полные кретины +++ Я в шоке от непробиваемости этих тупиц.Уже полгода мы им не можем вдолбить это.Полные кретины Кучинелли

Повідомлень: 408 З нами з: 30.11.17 Подякував: 111 раз. Подякували: 111 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 13:04 Starikan написав: Ну хорошо, протестировали всех, что дальше? Ну хорошо, протестировали всех, что дальше?

Скорее всего посадят на самоизоляцию с использованием смарт-программ для контроля. Как это сделали недавно в Циндао, протестировав несколько миллионов.

Думаю, это будет прописано в соответствующем Законе, который они собираются принять.



Не знаю как у нас, но у меня знакомый молдаванин в Кишиневе, так и не заставил себя выйти на улицу 14 дней после того как приехал из РФ и подписался в аэропорту под документом о самоизоляции, он не болел, после того как вечером к нему явился полицейский патруль для проверки. Больше за 14 дней патруль не приходил, но память об этом осталась. Кстати штраф там был солидный, что-то около 1000 евро за нарушение самоизоляции. Скорее всего посадят на самоизоляцию с использованием смарт-программ для контроля. Как это сделали недавно в Циндао, протестировав несколько миллионов.Думаю, это будет прописано в соответствующем Законе, который они собираются принять.Не знаю как у нас, но у меня знакомый молдаванин в Кишиневе, так и не заставил себя выйти на улицу 14 дней после того как приехал из РФ и подписался в аэропорту под документом о самоизоляции, он не болел, после того как вечером к нему явился полицейский патруль для проверки. Больше за 14 дней патруль не приходил, но память об этом осталась. Кстати штраф там был солидный, что-то около 1000 евро за нарушение самоизоляции. Востаннє редагувалось freeze в Нед 18 жов, 2020 13:08, всього редагувалось 1 раз. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18777 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4509 раз. Подякували: 7225 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 13:08 Starikan написав: Я не понимаю, как тестированием можно реально остановить эпидемию. Я не понимаю, как тестированием можно реально остановить эпидемию.

Китай остановил тотальным контролем и карантином. Китай остановил тотальным контролем и карантином. Zebra

Повідомлень: 8981 З нами з: 21.09.12 Подякував: 1069 раз. Подякували: 1512 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 13:10 Re: Эпидемия коронавируса в мире Igneus написав: КучинеллиСтранно, что на одной ветке Вы отдаете приоритет конкретным фактам, а не журналистским сенсациям, а на другой совершенно наоборот. Может стоит быть более последовательным, а именно, презирая юристов, не ссылаться на них, а исходить из своих знаний и опыта, в том числе, в трудных для Вас ситуациях. КучинеллиСтранно, что на одной ветке Вы отдаете приоритет конкретным фактам, а не журналистским сенсациям, а на другой совершенно наоборот. Может стоит быть более последовательным, а именно, презирая юристов, не ссылаться на них, а исходить из своих знаний и опыта, в том числе, в трудных для Вас ситуациях.



Я не обнаружил несоответствия в своих высказываниях.Очередная словесная манипуляция, беспочвенная.Отношение к юристам у меня больше хорошее, чем плохое.Плохое к тем из них. кто пытается правдами и неправдами , подтасовывая статьи, прогнуть своё мнение.А хорошее к объективным, которые приносят пользу не только себе, а всему обществу.Кстати, вы как юрист должны знать, что в Украине публикуется журнал с указанием 100 самых продвинутых юристов.В нём есть мой близкий родственник, угадайте кто.Даже поэтому я не могу плохо относиться к юристам. Я не обнаружил несоответствия в своих высказываниях.Очередная словесная манипуляция, беспочвенная.Отношение к юристам у меня больше хорошее, чем плохое.Плохое к тем из них. кто пытается правдами и неправдами , подтасовывая статьи, прогнуть своё мнение.А хорошее к объективным, которые приносят пользу не только себе, а всему обществу.Кстати, вы как юрист должны знать, что в Украине публикуется журнал с указанием 100 самых продвинутых юристов.В нём есть мой близкий родственник, угадайте кто.Даже поэтому я не могу плохо относиться к юристам. Кучинелли

Повідомлень: 408 З нами з: 30.11.17 Подякував: 111 раз. Подякували: 111 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1981198219831984> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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vovan_prm П'ят 16 жов, 2020 22:05