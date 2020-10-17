Вкладчик1234 написав:
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1.1. До сих не определили что у нас: эпидемия, пандемия или ещё что-то
1.2. Умерших от короны считать всех с позитивным тестом (даже с огнестрелом в голову), или всё же как-то сортировать?
1.3. Как в статистике отражаются повторные позитивные тесты "выздоравливающих"?
Как новые "кейсы"? Так у нас тогда больных будет больше, чем население планеты
1.4. Т.п.
2. Исходя из этого, мы не понимаем, какие действия нужно предпринимать, какие - правильные, какие - нет.
Все считают как хотят, карантинят как хотят. И виноватых и компетентных нет - т.к. "мы ещё слишком мало знаем о вирусе"
1.1. Для Вас очень принципиально название процесса?
Хотя, вроде ответ давно дан - пандемия.
1.2. Это, действительно, вопрос. И не очень простой. Но "с огнестрелом в голову", будьте уверены, не считают. И раздавленных автомобилем тоже.
1.3. Точно так же можете быть уверены, что повторные позитивные тесты не считают как новые кейсы.
В п.2 у Вас очень верное замечание, которое Вы заключили в кавычки.
А то как-то странно "боремся" с короной - 30млрд закатали в асфальт. А на пачку масок и флакон антисептика для граждан денег не нашлось. Дороги более эффективно борются с короной, чем маски и антисептики?
Нет, не более эффективно.
Но тут всё время переживают, что всяческие карантины гробят экономику. А об удручающем состоянии наших дорог не говорил только совсем уж ленивый.
Но когда выделили деньги на дороги, то возмущений почему-то немеряно.
Не знаю, воруют ли эти деньги, наверное, да. Но и дороги реально строят и ремонтируют. Недавно писал об этом.
И тут может выясниться, что угроза не такая уж сильная, или её вообще нет. И "борьба" идёт не с короной, а чем-то другим. Или просто колотится бабло (как на АТО-ССО-"войне" и т.п.)
Угроза есть, но она "не такая уж сильная" - и заражаются не все поголовно, и смертность не 100%. И борьба идёт с короной (правда, довольно слабая). И "бабло колотится" как и на всём в нашей жизни.
Т.е. для начала должна быть единая методика подсчёта, и единая методика оценки показателей (показатели тоже не мешало бы уточнить и обосновать). И на основании этого принимать чёткие, слаженные (МАССОВЫЕ), обоснованные действия.
"Единая методика" в каких масштабах? Во всём мире? Кто это сделает и, главное, кто заставит все страны выполнять эти "единые методики"?
Так же, как с массовыми действиями.
Сегодня писали о планах Словакии всеобщего тестирования населения. Ну, протестируют они и что? Они живут на отдельном острове? Способны/захотят наглухо закрыть границы?
Возможно ли провести всеобщее тестирование по всему миру? Естественно, нет.