RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1981198219831984

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
10
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 13:15

  Zebra написав:
  Starikan написав:Я не понимаю, как тестированием можно реально остановить эпидемию.
Китай остановил тотальным контролем и карантином.

Я двумя руками за карантин (по крайней мере жена не будет ездить на работу и общаться со студентами). Нам, бюджетникам, зарплата и пенсия капали в полном объеме и во время первого карантина 8)

Но мы (как и эуропейцы, так и амеры) - не Китай.
Тотальный контроль не пройдет (а юристы еще и хорошо заработают на решениях судов о "незаконности законов").
Да и раздавать помощь потерявшим работу и бизнес из-за карантина мы не в состоянии.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan
2
 
Повідомлень: 17658
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1994 раз.
Подякували: 2842 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 13:21

  Вкладчик1234 написав:....
1.1. До сих не определили что у нас: эпидемия, пандемия или ещё что-то
1.2. Умерших от короны считать всех с позитивным тестом (даже с огнестрелом в голову), или всё же как-то сортировать?
1.3. Как в статистике отражаются повторные позитивные тесты "выздоравливающих"?
Как новые "кейсы"? Так у нас тогда больных будет больше, чем население планеты
1.4. Т.п.

2. Исходя из этого, мы не понимаем, какие действия нужно предпринимать, какие - правильные, какие - нет.
Все считают как хотят, карантинят как хотят. И виноватых и компетентных нет - т.к. "мы ещё слишком мало знаем о вирусе"

1.1. Для Вас очень принципиально название процесса?
Хотя, вроде ответ давно дан - пандемия.
1.2. Это, действительно, вопрос. И не очень простой. Но "с огнестрелом в голову", будьте уверены, не считают. И раздавленных автомобилем тоже.
1.3. Точно так же можете быть уверены, что повторные позитивные тесты не считают как новые кейсы.
В п.2 у Вас очень верное замечание, которое Вы заключили в кавычки.

А то как-то странно "боремся" с короной - 30млрд закатали в асфальт. А на пачку масок и флакон антисептика для граждан денег не нашлось. Дороги более эффективно борются с короной, чем маски и антисептики?

Нет, не более эффективно.
Но тут всё время переживают, что всяческие карантины гробят экономику. А об удручающем состоянии наших дорог не говорил только совсем уж ленивый.
Но когда выделили деньги на дороги, то возмущений почему-то немеряно.
Не знаю, воруют ли эти деньги, наверное, да. Но и дороги реально строят и ремонтируют. Недавно писал об этом.


И тут может выясниться, что угроза не такая уж сильная, или её вообще нет. И "борьба" идёт не с короной, а чем-то другим. Или просто колотится бабло (как на АТО-ССО-"войне" и т.п.)

Угроза есть, но она "не такая уж сильная" - и заражаются не все поголовно, и смертность не 100%. И борьба идёт с короной (правда, довольно слабая). И "бабло колотится" как и на всём в нашей жизни.

Т.е. для начала должна быть единая методика подсчёта, и единая методика оценки показателей (показатели тоже не мешало бы уточнить и обосновать). И на основании этого принимать чёткие, слаженные (МАССОВЫЕ), обоснованные действия.

"Единая методика" в каких масштабах? Во всём мире? Кто это сделает и, главное, кто заставит все страны выполнять эти "единые методики"?
Так же, как с массовыми действиями.
Сегодня писали о планах Словакии всеобщего тестирования населения. Ну, протестируют они и что? Они живут на отдельном острове? Способны/захотят наглухо закрыть границы?
Возможно ли провести всеобщее тестирование по всему миру? Естественно, нет.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17393
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4568 раз.
Подякували: 4249 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 1981198219831984
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], vitaliian, ЛАД і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 724, 725, 726
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7252 1662860
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 жов, 2020 22:05
vovan_prm

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.