Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1982198319841985> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 13% 34 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 10 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 41 Всього голосів : 270 Додано: Нед 18 жов, 2020 13:15 Zebra написав: Starikan написав: Я не понимаю, как тестированием можно реально остановить эпидемию. Я не понимаю, как тестированием можно реально остановить эпидемию. Китай остановил тотальным контролем и карантином. Китай остановил тотальным контролем и карантином.

Я двумя руками за карантин (по крайней мере жена не будет ездить на работу и общаться со студентами). Нам, бюджетникам, зарплата и пенсия капали в полном объеме и во время первого карантина



Но мы (как и эуропейцы, так и амеры) - не Китай.

Тотальный контроль не пройдет (а юристы еще и хорошо заработают на решениях судов о "незаконности законов").

Да и раздавать помощь потерявшим работу и бизнес из-за карантина мы не в состоянии. Я двумя руками за карантин (по крайней мере жена не будет ездить на работу и общаться со студентами). Нам, бюджетникам, зарплата и пенсия капали в полном объеме и во время первого карантинаНо мы (как и эуропейцы, так и амеры) - не Китай.Тотальный контроль не пройдет (а юристы еще и хорошо заработают на решениях судов о "незаконности законов").Да и раздавать помощь потерявшим работу и бизнес из-за карантина мы не в состоянии. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17662 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1994 раз. Подякували: 2844 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 13:21 Вкладчик1234 написав: ....

1.1. До сих не определили что у нас: эпидемия, пандемия или ещё что-то

1.2. Умерших от короны считать всех с позитивным тестом (даже с огнестрелом в голову), или всё же как-то сортировать?

1.3. Как в статистике отражаются повторные позитивные тесты "выздоравливающих"?

Как новые "кейсы"? Так у нас тогда больных будет больше, чем население планеты

1.4. Т.п.



2. Исходя из этого, мы не понимаем, какие действия нужно предпринимать, какие - правильные, какие - нет.

Все считают как хотят, карантинят как хотят. И виноватых и компетентных нет - т.к. "мы ещё слишком мало знаем о вирусе" ....1.1. До сих не определили что у нас: эпидемия, пандемия или ещё что-то1.2. Умерших от короны считать всех с позитивным тестом (даже с огнестрелом в голову), или всё же как-то сортировать?1.3. Как в статистике отражаются повторные позитивные тесты "выздоравливающих"?Как новые "кейсы"? Так у нас тогда больных будет больше, чем население планеты1.4. Т.п.2. Исходя из этого, мы не понимаем, какие действия нужно предпринимать, какие - правильные, какие - нет.Все считают как хотят, карантинят как хотят. И виноватых и компетентных нет - т.к. "мы ещё слишком мало знаем о вирусе"

1.1. Для Вас очень принципиально название процесса?

Хотя, вроде ответ давно дан - пандемия.

1.2. Это, действительно, вопрос. И не очень простой. Но "с огнестрелом в голову", будьте уверены, не считают. И раздавленных автомобилем тоже.

1.3. Точно так же можете быть уверены, что повторные позитивные тесты не считают как новые кейсы.

В п.2 у Вас очень верное замечание, которое Вы заключили в кавычки.



А то как-то странно "боремся" с короной - 30млрд закатали в асфальт. А на пачку масок и флакон антисептика для граждан денег не нашлось. Дороги более эффективно борются с короной, чем маски и антисептики?

Нет, не более эффективно.

Но тут всё время переживают, что всяческие карантины гробят экономику. А об удручающем состоянии наших дорог не говорил только совсем уж ленивый.

Но когда выделили деньги на дороги, то возмущений почему-то немеряно.

Не знаю, воруют ли эти деньги, наверное, да. Но и дороги реально строят и ремонтируют. Недавно писал об этом.





И тут может выясниться, что угроза не такая уж сильная, или её вообще нет. И "борьба" идёт не с короной, а чем-то другим. Или просто колотится бабло (как на АТО-ССО-"войне" и т.п.)

Угроза есть, но она "не такая уж сильная" - и заражаются не все поголовно, и смертность не 100%. И борьба идёт с короной (правда, довольно слабая). И "бабло колотится" как и на всём в нашей жизни.



Т.е. для начала должна быть единая методика подсчёта, и единая методика оценки показателей (показатели тоже не мешало бы уточнить и обосновать). И на основании этого принимать чёткие, слаженные (МАССОВЫЕ), обоснованные действия.

"Единая методика" в каких масштабах? Во всём мире? Кто это сделает и, главное, кто заставит все страны выполнять эти "единые методики"?

Так же, как с массовыми действиями.

Сегодня писали о планах Словакии всеобщего тестирования населения. Ну, протестируют они и что? Они живут на отдельном острове? Способны/захотят наглухо закрыть границы?

Возможно ли провести всеобщее тестирование по всему миру? Естественно, нет. 1.1. Для Вас очень принципиально название процесса?Хотя, вроде ответ давно дан - пандемия.1.2. Это, действительно, вопрос. И не очень простой. Но "с огнестрелом в голову", будьте уверены, не считают. И раздавленных автомобилем тоже.1.3. Точно так же можете быть уверены, что повторные позитивные тесты не считают как новые кейсы.В п.2 у Вас очень верное замечание, которое Вы заключили в кавычки.Нет, не более эффективно.Но тут всё время переживают, что всяческие карантины гробят экономику. А об удручающем состоянии наших дорог не говорил только совсем уж ленивый.Но когда выделили деньги на дороги, то возмущений почему-то немеряно.Не знаю, воруют ли эти деньги, наверное, да. Но и дороги реально строят и ремонтируют. Недавно писал об этом.Угроза есть, но она "не такая уж сильная" - и заражаются не все поголовно, и смертность не 100%. И борьба идёт с короной (правда, довольно слабая). И "бабло колотится" как и на всём в нашей жизни."Единая методика" в каких масштабах? Во всём мире? Кто это сделает и, главное, кто заставит все страны выполнять эти "единые методики"?Так же, как с массовыми действиями.Сегодня писали о планах Словакии всеобщего тестирования населения. Ну, протестируют они и что? Они живут на отдельном острове? Способны/захотят наглухо закрыть границы?Возможно ли провести всеобщее тестирование по всему миру? Естественно, нет. ЛАД 2 Повідомлень: 17397 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4568 раз. Подякували: 4250 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 13:30 Starikan написав: ....

Ну хорошо, протестировали всех, что дальше?

Запретить выявленным ходить на работу, учебу, в магазины, аптеки? вообще на улицу?

Тогда нужен еще один закон и его исполнители (с бамбуковыми палками?)

Концлагеря



Я не понимаю, как тестированием можно реально остановить эпидемию. ....Ну хорошо, протестировали всех, что дальше?Запретить выявленным ходить на работу, учебу, в магазины, аптеки? вообще на улицу?Тогда нужен еще один закон и его исполнители (с бамбуковыми палками?)КонцлагеряЯ не понимаю, как тестированием можно реально остановить эпидемию.

Ну Вы сами написали - запретить ходить на работу, учебу, в магазины, аптеки, вообще на улицу. Не всем, только с положительным тестом. В Словакии их будет относительно немного (эпидемия только разворачивается).

Делалось без закона и бамбуковых палок, например, в Казахстане.

Проблема в другом - они не смогут обеспечить изоляцию страны. Ну Вы сами написали - запретить ходить на работу, учебу, в магазины, аптеки, вообще на улицу. Не всем, только с положительным тестом. В Словакии их будет относительно немного (эпидемия только разворачивается).Делалось без закона и бамбуковых палок, например, в Казахстане.Проблема в другом - они не смогут обеспечить изоляцию страны. Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 18 жов, 2020 13:44, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 17397 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4568 раз. Подякували: 4250 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 13:31 Re: Эпидемия коронавируса в мире lapay написав: У Україні, за день, помирають 2 000 людей, при населені 37 млн. З ковідом 50 в день, при 150 тис хворих. Тобто, хворі помирають в 5 раз частіше. Якщо врахувати вік хворих, то буде менше, але великої помилки не буде, якщо причинуою смерті написати ковід, при любому діагнозі. У Україні, за день, помирають 2 000 людей, при населені 37 млн. З ковідом 50 в день, при 150 тис хворих. Тобто, хворі помирають в 5 раз частіше. Якщо врахувати вік хворих, то буде менше, але великої помилки не буде, якщо причинуою смерті написати ковід, при любому діагнозі.



Пардон, але переконаний і приводив дані на прикладі інших країн, хоч багатих (США), хоч бідніших (Бразилія), що з ковідом реально набагато більше. Відповідно % смертності від ковіду з іншими хворобами, чи від інших хвороб з ковідом суттєво нижчий. Пардон, але переконаний і приводив дані на прикладі інших країн, хоч багатих (США), хоч бідніших (Бразилія), що з ковідом реально набагато більше. Відповідно % смертності від ковіду з іншими хворобами, чи від інших хвороб з ковідом суттєво нижчий. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 3749 З нами з: 19.04.12 Подякував: 52 раз. Подякували: 464 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 13:32 ЛАД написав: "Единая методика" в каких масштабах? Во всём мире? Кто это сделает и, главное, кто заставит все страны выполнять эти "единые методики"? "Единая методика" в каких масштабах? Во всём мире? Кто это сделает и, главное, кто заставит все страны выполнять эти "единые методики"?

А кто нам сообщает об пандемии?



Зачем заставлять? Если методика будет давать результат - то заставлять не надо будет. Все и сами будут применять, и спасибо скажут.



Кто её создаст? Ну хз, у нас же в мире куча "специалистов" А кто нам сообщает об пандемии?Зачем заставлять? Если методика будет давать результат - то заставлять не надо будет. Все и сами будут применять, и спасибо скажут.Кто её создаст? Ну хз, у нас же в мире куча "специалистов" Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12886 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7258 раз. Подякували: 3413 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 13:38 Вкладчик1234 написав: .......

Всё же иногда "ограничения" и меня касаются.

Например к стоматологу стало сложнее попасть. А сам себе зубы не полечишь. ... .......Всё же иногда "ограничения" и меня касаются.Например к стоматологу стало сложнее попасть. А сам себе зубы не полечишь. ...

Что стало сложнее? Стоматологи принимают как и раньше. У меня друг недавно ходил - никаких проблем.



Во многих вопросах приходится разбираться самостоятельно, чтобы не развели умышленно, или по тупости.

Медицины это тоже касается. Со стоматологией это не представляется возможным (к сожалению), но большинство вопросов профиля терапевта, хирурга, дерматолога (может ещё что-то) - эффективно решается с помощью гугла.

Так, может, врачи вообще не нужны? Ликвидируем их и будем лечиться по Гуглу?

А потом так же с учителями, потом с инженерами?

Кто дальше на очереди? Что стало сложнее? Стоматологи принимают как и раньше. У меня друг недавно ходил - никаких проблем.Так, может, врачи вообще не нужны? Ликвидируем их и будем лечиться по Гуглу?А потом так же с учителями, потом с инженерами?Кто дальше на очереди? ЛАД 2 Повідомлень: 17397 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4568 раз. Подякували: 4250 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 13:43 Ой+ написав: lapay написав: У Україні, за день, помирають 2 000 людей, при населені 37 млн. З ковідом 50 в день, при 150 тис хворих. Тобто, хворі помирають в 5 раз частіше. Якщо врахувати вік хворих, то буде менше, але великої помилки не буде, якщо причинуою смерті написати ковід, при любому діагнозі. У Україні, за день, помирають 2 000 людей, при населені 37 млн. З ковідом 50 в день, при 150 тис хворих. Тобто, хворі помирають в 5 раз частіше. Якщо врахувати вік хворих, то буде менше, але великої помилки не буде, якщо причинуою смерті написати ковід, при любому діагнозі.



Пардон, але переконаний і приводив дані на прикладі інших країн, хоч багатих (США), хоч бідніших (Бразилія), що з ковідом реально набагато більше. Відповідно % смертності від ковіду з іншими хворобами, чи від інших хвороб з ковідом суттєво нижчий. Пардон, але переконаний і приводив дані на прикладі інших країн, хоч багатих (США), хоч бідніших (Бразилія), що з ковідом реально набагато більше. Відповідно % смертності від ковіду з іншими хворобами, чи від інших хвороб з ковідом суттєво нижчий.

По-перше. Далеко не всіх тестують на ковід, після смерті.

По-друге. Безсимптомний ковід і не приводить до раптової смерті. Щось я такої інформації не зустрічав.

Помирають симптомні хворі, їх і враховують у статистиці. Тому летальність ковіда не 2%, а десь 1%. Якщо ж мова йде про причину смерті, то логічніше враховувати саме симптоматичний перебіг хвороби. По-перше. Далеко не всіх тестують на ковід, після смерті.По-друге. Безсимптомний ковід і не приводить до раптової смерті. Щось я такої інформації не зустрічав.Помирають симптомні хворі, їх і враховують у статистиці. Тому летальність ковіда не 2%, а десь 1%. Якщо ж мова йде про причину смерті, то логічніше враховувати саме симптоматичний перебіг хвороби. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10835 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1141 раз. Подякували: 1267 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 13:44 ЛАД написав: Вкладчик1234 написав: .......

Всё же иногда "ограничения" и меня касаются.

Например к стоматологу стало сложнее попасть. А сам себе зубы не полечишь. ... .......Всё же иногда "ограничения" и меня касаются.Например к стоматологу стало сложнее попасть. А сам себе зубы не полечишь. ...

Что стало сложнее? Стоматологи принимают как и раньше. У меня друг недавно ходил - никаких проблем.



Во многих вопросах приходится разбираться самостоятельно, чтобы не развели умышленно, или по тупости.

Медицины это тоже касается. Со стоматологией это не представляется возможным (к сожалению), но большинство вопросов профиля терапевта, хирурга, дерматолога (может ещё что-то) - эффективно решается с помощью гугла.

Так, может, врачи вообще не нужны? Ликвидируем их и будем лечиться по Гуглу?

А потом так же с учителями, потом с инженерами?

Кто дальше на очереди? Что стало сложнее? Стоматологи принимают как и раньше. У меня друг недавно ходил - никаких проблем.Так, может, врачи вообще не нужны? Ликвидируем их и будем лечиться по Гуглу?А потом так же с учителями, потом с инженерами?Кто дальше на очереди?

1. Записаться стало сложнее. То ли врачей меньше, то ли клиентов больше, то ли может типа дезинфицируют, хз

2. Врачи, учителя и инженеры нужны. А аматоры, не знающие хотя бы про гугл, на их местах - не нужны 1. Записаться стало сложнее. То ли врачей меньше, то ли клиентов больше, то ли может типа дезинфицируют, хз2. Врачи, учителя и инженеры нужны. А аматоры, не знающие хотя бы про гугл, на их местах - не нужны Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12886 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7258 раз. Подякували: 3413 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 13:53 Вкладчик1234 написав: ЛАД написав: "Единая методика" в каких масштабах? Во всём мире? Кто это сделает и, главное, кто заставит все страны выполнять эти "единые методики"? "Единая методика" в каких масштабах? Во всём мире? Кто это сделает и, главное, кто заставит все страны выполнять эти "единые методики"?

А кто нам сообщает об пандемии?



Зачем заставлять? Если методика будет давать результат - то заставлять не надо будет. Все и сами будут применять, и спасибо скажут.



Кто её создаст? Ну хз, у нас же в мире куча "специалистов" А кто нам сообщает об пандемии?Зачем заставлять? Если методика будет давать результат - то заставлять не надо будет. Все и сами будут применять, и спасибо скажут.Кто её создаст? Ну хз, у нас же в мире куча "специалистов"

Методика подсчёта и оценки показателей сами по себе никакого результата не дадут. Результат будет от методов карантина и лечения.

Так что соблюдать методики придется заставлять. Методика подсчёта и оценки показателей сами по себе никакого результата не дадут. Результат будет от методов карантина и лечения.Так что соблюдать методики придется заставлять. ЛАД 2 Повідомлень: 17397 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4568 раз. Подякували: 4250 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 13:56 Вкладчик1234 написав: Во многих вопросах приходится разбираться самостоятельно, чтобы не развели умышленно, или по тупости.

Медицины это тоже касается. Со стоматологией это не представляется возможным (к сожалению), но большинство вопросов профиля терапевта, хирурга, дерматолога (может ещё что-то) - эффективно решается с помощью гугла. Часто даже более эффективнее, чем у "специалиста". Во многих вопросах приходится разбираться самостоятельно, чтобы не развели умышленно, или по тупости.Медицины это тоже касается. Со стоматологией это не представляется возможным (к сожалению), но большинство вопросов профиля терапевта, хирурга, дерматолога (может ещё что-то) - эффективно решается с помощью гугла. Часто даже более эффективнее, чем у "специалиста".

Массовое использование гугла, особенно в медицине, - путь к массовому отупению и зомбированию населения.

Там либо многократные перепечатки одного и того же, либо бредятина, распространяемая, мягко говоря, неспециалистами.



Впрочем, мое мнение о нынешнем интернет-контенте изложено в моей подписи. Массовое использование гугла, особенно в медицине, - путь к массовому отупению и зомбированию населения.Там либо многократные перепечатки одного и того же, либо бредятина, распространяемая, мягко говоря, неспециалистами.Впрочем, мое мнение о нынешнем интернет-контенте изложено в моей подписи. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17662 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1994 раз. Подякували: 2844 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1982198319841985> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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