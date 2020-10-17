Starikan написав:Я не понимаю, как тестированием можно реально остановить эпидемию.
Китай остановил тотальным контролем и карантином.
Я двумя руками за карантин (по крайней мере жена не будет ездить на работу и общаться со студентами). Нам, бюджетникам, зарплата и пенсия капали в полном объеме и во время первого карантина
Но мы (как и эуропейцы, так и амеры) - не Китай. Тотальный контроль не пройдет (а юристы еще и хорошо заработают на решениях судов о "незаконности законов"). Да и раздавать помощь потерявшим работу и бизнес из-за карантина мы не в состоянии.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Вкладчик1234 написав:.... 1.1. До сих не определили что у нас: эпидемия, пандемия или ещё что-то 1.2. Умерших от короны считать всех с позитивным тестом (даже с огнестрелом в голову), или всё же как-то сортировать? 1.3. Как в статистике отражаются повторные позитивные тесты "выздоравливающих"? Как новые "кейсы"? Так у нас тогда больных будет больше, чем население планеты 1.4. Т.п.
2. Исходя из этого, мы не понимаем, какие действия нужно предпринимать, какие - правильные, какие - нет. Все считают как хотят, карантинят как хотят. И виноватых и компетентных нет - т.к. "мы ещё слишком мало знаем о вирусе"
1.1. Для Вас очень принципиально название процесса? Хотя, вроде ответ давно дан - пандемия. 1.2. Это, действительно, вопрос. И не очень простой. Но "с огнестрелом в голову", будьте уверены, не считают. И раздавленных автомобилем тоже. 1.3. Точно так же можете быть уверены, что повторные позитивные тесты не считают как новые кейсы. В п.2 у Вас очень верное замечание, которое Вы заключили в кавычки.
А то как-то странно "боремся" с короной - 30млрд закатали в асфальт. А на пачку масок и флакон антисептика для граждан денег не нашлось. Дороги более эффективно борются с короной, чем маски и антисептики?
Нет, не более эффективно. Но тут всё время переживают, что всяческие карантины гробят экономику. А об удручающем состоянии наших дорог не говорил только совсем уж ленивый. Но когда выделили деньги на дороги, то возмущений почему-то немеряно. Не знаю, воруют ли эти деньги, наверное, да. Но и дороги реально строят и ремонтируют. Недавно писал об этом.
И тут может выясниться, что угроза не такая уж сильная, или её вообще нет. И "борьба" идёт не с короной, а чем-то другим. Или просто колотится бабло (как на АТО-ССО-"войне" и т.п.)
Угроза есть, но она "не такая уж сильная" - и заражаются не все поголовно, и смертность не 100%. И борьба идёт с короной (правда, довольно слабая). И "бабло колотится" как и на всём в нашей жизни.
Т.е. для начала должна быть единая методика подсчёта, и единая методика оценки показателей (показатели тоже не мешало бы уточнить и обосновать). И на основании этого принимать чёткие, слаженные (МАССОВЫЕ), обоснованные действия.
"Единая методика" в каких масштабах? Во всём мире? Кто это сделает и, главное, кто заставит все страны выполнять эти "единые методики"? Так же, как с массовыми действиями. Сегодня писали о планах Словакии всеобщего тестирования населения. Ну, протестируют они и что? Они живут на отдельном острове? Способны/захотят наглухо закрыть границы? Возможно ли провести всеобщее тестирование по всему миру? Естественно, нет.
Starikan написав:.... Ну хорошо, протестировали всех, что дальше? Запретить выявленным ходить на работу, учебу, в магазины, аптеки? вообще на улицу? Тогда нужен еще один закон и его исполнители (с бамбуковыми палками?) Концлагеря
Я не понимаю, как тестированием можно реально остановить эпидемию.
Ну Вы сами написали - запретить ходить на работу, учебу, в магазины, аптеки, вообще на улицу. Не всем, только с положительным тестом. В Словакии их будет относительно немного (эпидемия только разворачивается). Делалось без закона и бамбуковых палок, например, в Казахстане. Проблема в другом - они не смогут обеспечить изоляцию страны.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 18 жов, 2020 13:44, всього редагувалось 1 раз.
lapay написав:У Україні, за день, помирають 2 000 людей, при населені 37 млн. З ковідом 50 в день, при 150 тис хворих. Тобто, хворі помирають в 5 раз частіше. Якщо врахувати вік хворих, то буде менше, але великої помилки не буде, якщо причинуою смерті написати ковід, при любому діагнозі.
Пардон, але переконаний і приводив дані на прикладі інших країн, хоч багатих (США), хоч бідніших (Бразилія), що з ковідом реально набагато більше. Відповідно % смертності від ковіду з іншими хворобами, чи від інших хвороб з ковідом суттєво нижчий.
Вкладчик1234 написав:....... Всё же иногда "ограничения" и меня касаются. Например к стоматологу стало сложнее попасть. А сам себе зубы не полечишь. ...
Что стало сложнее? Стоматологи принимают как и раньше. У меня друг недавно ходил - никаких проблем.
Во многих вопросах приходится разбираться самостоятельно, чтобы не развели умышленно, или по тупости. Медицины это тоже касается. Со стоматологией это не представляется возможным (к сожалению), но большинство вопросов профиля терапевта, хирурга, дерматолога (может ещё что-то) - эффективно решается с помощью гугла.
Так, может, врачи вообще не нужны? Ликвидируем их и будем лечиться по Гуглу? А потом так же с учителями, потом с инженерами? Кто дальше на очереди?
lapay написав:У Україні, за день, помирають 2 000 людей, при населені 37 млн. З ковідом 50 в день, при 150 тис хворих. Тобто, хворі помирають в 5 раз частіше. Якщо врахувати вік хворих, то буде менше, але великої помилки не буде, якщо причинуою смерті написати ковід, при любому діагнозі.
Пардон, але переконаний і приводив дані на прикладі інших країн, хоч багатих (США), хоч бідніших (Бразилія), що з ковідом реально набагато більше. Відповідно % смертності від ковіду з іншими хворобами, чи від інших хвороб з ковідом суттєво нижчий.
По-перше. Далеко не всіх тестують на ковід, після смерті. По-друге. Безсимптомний ковід і не приводить до раптової смерті. Щось я такої інформації не зустрічав. Помирають симптомні хворі, їх і враховують у статистиці. Тому летальність ковіда не 2%, а десь 1%. Якщо ж мова йде про причину смерті, то логічніше враховувати саме симптоматичний перебіг хвороби.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Вкладчик1234 написав:....... Всё же иногда "ограничения" и меня касаются. Например к стоматологу стало сложнее попасть. А сам себе зубы не полечишь. ...
Что стало сложнее? Стоматологи принимают как и раньше. У меня друг недавно ходил - никаких проблем.
Во многих вопросах приходится разбираться самостоятельно, чтобы не развели умышленно, или по тупости. Медицины это тоже касается. Со стоматологией это не представляется возможным (к сожалению), но большинство вопросов профиля терапевта, хирурга, дерматолога (может ещё что-то) - эффективно решается с помощью гугла.
Так, может, врачи вообще не нужны? Ликвидируем их и будем лечиться по Гуглу? А потом так же с учителями, потом с инженерами? Кто дальше на очереди?
1. Записаться стало сложнее. То ли врачей меньше, то ли клиентов больше, то ли может типа дезинфицируют, хз 2. Врачи, учителя и инженеры нужны. А аматоры, не знающие хотя бы про гугл, на их местах - не нужны
Вкладчик1234 написав: Во многих вопросах приходится разбираться самостоятельно, чтобы не развели умышленно, или по тупости. Медицины это тоже касается. Со стоматологией это не представляется возможным (к сожалению), но большинство вопросов профиля терапевта, хирурга, дерматолога (может ещё что-то) - эффективно решается с помощью гугла. Часто даже более эффективнее, чем у "специалиста".
Массовое использование гугла, особенно в медицине, - путь к массовому отупению и зомбированию населения. Там либо многократные перепечатки одного и того же, либо бредятина, распространяемая, мягко говоря, неспециалистами.
Впрочем, мое мнение о нынешнем интернет-контенте изложено в моей подписи.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+