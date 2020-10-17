Вкладчик1234 написав:.... 1. Записаться стало сложнее. То ли врачей меньше, то ли клиентов больше, то ли может типа дезинфицируют, хз 2. Врачи, учителя и инженеры нужны. А аматоры, не знающие хотя бы про гугл, на их местах - не нужны
1. Не знаю, не заметил. У нас проблем, вроде, нет. 2. "аматоры, не знающие хотя бы про гугл" есть, к сожалению, в любой профессии. Печально, что заранее невозможно угадать - специалист или аматор. Но это не повод для того, чтобы пытаться разобраться во всех вопросах самостоятельно.
lapay написав:Тому летальність ковіда не 2%, а десь 1%. Якщо ж мова йде про причину смерті, то логічніше враховувати саме симптоматичний перебіг хвороби.
Тоді формулювання - смертність серед хворих на ковід з вираженою симптоматикою та супутніми хворобами близько 1%.
Нір Менахемі Професор кафедри політики та організації охорони здоров’я Індіанського університету https://nv.ua/ukr/opinion_author/nir.html Для людей віком від 60 років один з 58 випадків інфікування призводив до смерті, тобто IFR становить 1,7%. Для порівняння IFR від грипу в США серед людей віком від 65 років становить 0,8%. COVID-19 приблизно в 2,5 разу небезпечніший за грип у цій віковій групі. Чим молодший пацієнт, тим менший ризик. Для людей середнього віку — від 40 до 59 років — IFR склав 0,12% — або один випадок смерті на кожні 833 інфікування. А серед інфікованих людей молодше 40 років рідко траплялися летальні випадки — близько 1 випадку з 10000 — IFR 0,01%.
Серед білих всі показники ще нижчі. Хоча зараз, можливо, дехто напише, що професор взагалі ніц не розуміє в ковідних справах, та і взагалі лисий. Багатьох вітчизняних та зарубіжних світил наші медальовані форумчани на раз два розвінчували.
Вкладчик1234 написав:Starikan, гугл не только из "блогиров", "комаровских", "пальчевских" и прочих "докторов Пи" состоит. Есть и более научная информация, с минимумом "авторской аналитики"
Более научная информация приводится для специалистов, а не для пешеходов и чайников. Да и то в медицине она часто имеет дискуссионный характер.
Медицина не является точной наукой. И не станет таковой в обозримом будущем, поскольку не имеет возможности пользоваться упрощенными моделями. Организм, даже отдельная клетка, - слишком сложная система. Не говоря уже о том, что мы не понимаем, что такое "живое", как оно возникло и как его воспроизвести в независимом эксперименте.
В основном медицина - описательная наука: "такая-то болезнь вызывается таким-то микроорганизмом, на который действует (а иногда не действует) такая-то вакцина или медикамент, а причина такой-то болезни непонятна". Поэтому огромную роль в лечении имеет опыт врача, который опирается на встречавшиеся ему случаи. А этот опыт (или принадлежность к той или иной школе) может быть разным.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+