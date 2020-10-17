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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1983198419851986>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
10
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 14:00

  Вкладчик1234 написав:....
1. Записаться стало сложнее. То ли врачей меньше, то ли клиентов больше, то ли может типа дезинфицируют, хз
2. Врачи, учителя и инженеры нужны. А аматоры, не знающие хотя бы про гугл, на их местах - не нужны

1. Не знаю, не заметил. У нас проблем, вроде, нет.
2. "аматоры, не знающие хотя бы про гугл" есть, к сожалению, в любой профессии.
Печально, что заранее невозможно угадать - специалист или аматор. Но это не повод для того, чтобы пытаться разобраться во всех вопросах самостоятельно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 14:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  lapay написав:Тому летальність ковіда не 2%, а десь 1%. Якщо ж мова йде про причину смерті, то логічніше враховувати саме симптоматичний перебіг хвороби.


Тоді формулювання - смертність серед хворих на ковід з вираженою симптоматикою та супутніми хворобами близько 1%.
Нір Менахемі
Професор кафедри політики та організації охорони здоров’я Індіанського університету
https://nv.ua/ukr/opinion_author/nir.html
Для людей віком від 60 років один з 58 випадків інфікування призводив до смерті, тобто IFR становить 1,7%. Для порівняння IFR від грипу в США серед людей віком від 65 років становить 0,8%. COVID-19 приблизно в 2,5 разу небезпечніший за грип у цій віковій групі.
Чим молодший пацієнт, тим менший ризик. Для людей середнього віку — від 40 до 59 років — IFR склав 0,12% — або один випадок смерті на кожні 833 інфікування.
А серед інфікованих людей молодше 40 років рідко траплялися летальні випадки — близько 1 випадку з 10000 — IFR 0,01%.

Серед білих всі показники ще нижчі.
Хоча зараз, можливо, дехто напише, що професор взагалі ніц не розуміє в ковідних справах, та і взагалі лисий. Багатьох вітчизняних та зарубіжних світил наші медальовані форумчани на раз два розвінчували.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 14:05

Starikan, гугл не только из "блогиров", "комаровских", "пальчевских" и прочих "докторов Пи" состоит.
Есть и более научная информация, с минимумом "авторской аналитики" :)
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 14:07

  ЛАД написав:Печально, что заранее невозможно угадать - специалист или аматор. Но это не повод для того, чтобы пытаться разобраться во всех вопросах самостоятельно.

А как тогда определить, что перед вами:
1. Аматор
2. Профессиональный лапшевес
3. Специалист
?
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 14:17

  Ой+ написав:Тоді формулювання - смертність серед хворих на ковід з вираженою симптоматикою та супутніми хворобами близько 1%.


Аггрегант всёх отчётов минздравов всех стран мира с начала эпидемии -
Coronavirus Cases:
40,023,135
Deaths:
1,115,599

Итого - летальность - 2,8 %.
Остальное является размышлениями в стиле - я так думаю, возможно, полагаю, меня все обманывают и тд.

У нас летальность в отличие от США и Бразилии кстати меньше, и меньше, чем в среднем в мире - 1,9 %

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Deaths:
5,607
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 14:31

  Вкладчик1234 написав:Starikan, гугл не только из "блогиров", "комаровских", "пальчевских" и прочих "докторов Пи" состоит.
Есть и более научная информация, с минимумом "авторской аналитики" :)

Более научная информация приводится для специалистов, а не для пешеходов и чайников.
Да и то в медицине она часто имеет дискуссионный характер.

Медицина не является точной наукой. И не станет таковой в обозримом будущем, поскольку не имеет возможности пользоваться упрощенными моделями. Организм, даже отдельная клетка, - слишком сложная система. Не говоря уже о том, что мы не понимаем, что такое "живое", как оно возникло и как его воспроизвести в независимом эксперименте.

В основном медицина - описательная наука: "такая-то болезнь вызывается таким-то микроорганизмом, на который действует (а иногда не действует) такая-то вакцина или медикамент, а причина такой-то болезни непонятна". Поэтому огромную роль в лечении имеет опыт врача, который опирается на встречавшиеся ему случаи. А этот опыт (или принадлежность к той или иной школе) может быть разным.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 15:08

  freeze написав:
  Ой+ написав:Тоді формулювання - смертність серед хворих на ковід з вираженою симптоматикою та супутніми хворобами близько 1%.


Аггрегант всёх отчётов минздравов всех стран мира с начала эпидемии -
Coronavirus Cases:
40,023,135
Deaths:
1,115,599

Итого - летальность - 2,8 %.
Остальное является размышлениями в стиле - я так думаю, возможно, полагаю, меня все обманывают и тд.

У нас летальность в отличие от США и Бразилии кстати меньше, и меньше, чем в среднем в мире - 1,9 %

Ukraine
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Deaths:
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Уверен, что в северной корее ковида нет. Смертность 0.0%. Самая безопасная страна мира по официальной статистике
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 15:10

[quote="5079564:zРадио"]Наконец, раскрыта правда :mrgreen:

Зображення[/
Выходит Трамп из наших из Землян, а Порошенко и Юля близкие родственники рептилоидов.:) тут есть о чем задуматься и можно под это дело подвести люстрацию.
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 15:15

  freeze написав:У нас летальность в отличие от США и Бразилии кстати меньше, и меньше, чем в среднем в мире - 1,9 %

У нас продолжительность жизни меньше, количественно возрастные группы разные из зоны риска.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 15:19

  adeges написав:Уверен, что в северной корее ковида нет. Смертность 0.0%. Самая безопасная страна мира по официальной статистике


Две страны в мире вообще не предоставляют статистику по коронавирусу - КНДР и Туркменистан. Поэтому они не учитываются в общих расчётах.
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