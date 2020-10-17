Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1983198419851986> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 13% 34 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 10 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 41 Всього голосів : 270 Додано: Нед 18 жов, 2020 14:00 Вкладчик1234 написав: ....

1. Записаться стало сложнее. То ли врачей меньше, то ли клиентов больше, то ли может типа дезинфицируют, хз

2. Врачи, учителя и инженеры нужны. А аматоры, не знающие хотя бы про гугл, на их местах - не нужны ....1. Записаться стало сложнее. То ли врачей меньше, то ли клиентов больше, то ли может типа дезинфицируют, хз2. Врачи, учителя и инженеры нужны. А аматоры, не знающие хотя бы про гугл, на их местах - не нужны

1. Не знаю, не заметил. У нас проблем, вроде, нет.

2. "аматоры, не знающие хотя бы про гугл" есть, к сожалению, в любой профессии.

Печально, что заранее невозможно угадать - специалист или аматор. Но это не повод для того, чтобы пытаться разобраться во всех вопросах самостоятельно. 1. Не знаю, не заметил. У нас проблем, вроде, нет.2. "аматоры, не знающие хотя бы про гугл" есть, к сожалению, в любой профессии.Печально, что заранее невозможно угадать - специалист или аматор. Но это не повод для того, чтобы пытаться разобраться во всех вопросах самостоятельно. ЛАД 2 Повідомлень: 17397 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4569 раз. Подякували: 4250 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 14:00 Re: Эпидемия коронавируса в мире lapay написав: Тому летальність ковіда не 2%, а десь 1%. Якщо ж мова йде про причину смерті, то логічніше враховувати саме симптоматичний перебіг хвороби. Тому летальність ковіда не 2%, а десь 1%. Якщо ж мова йде про причину смерті, то логічніше враховувати саме симптоматичний перебіг хвороби.



Тоді формулювання - смертність серед хворих на ковід з вираженою симптоматикою та супутніми хворобами близько 1%.



Професор кафедри політики та організації охорони здоров’я Індіанського університету

https://nv.ua/ukr/opinion_author/nir.html

Для людей віком від 60 років один з 58 випадків інфікування призводив до смерті, тобто IFR становить 1,7%. Для порівняння IFR від грипу в США серед людей віком від 65 років становить 0,8%. COVID-19 приблизно в 2,5 разу небезпечніший за грип у цій віковій групі.

Чим молодший пацієнт, тим менший ризик. Для людей середнього віку — від 40 до 59 років — IFR склав 0,12% — або один випадок смерті на кожні 833 інфікування.

А серед інфікованих людей молодше 40 років рідко траплялися летальні випадки — близько 1 випадку з 10000 — IFR 0,01%. Нір МенахеміПрофесор кафедри політики та організації охорони здоров’я Індіанського університетуДля людей віком від 60 років один з 58 випадків інфікування призводив до смерті, тобто IFR становить 1,7%. Для порівняння IFR від грипу в США серед людей віком від 65 років становить 0,8%. COVID-19 приблизно в 2,5 разу небезпечніший за грип у цій віковій групі.Чим молодший пацієнт, тим менший ризик. Для людей середнього віку — від 40 до 59 років — IFR склав 0,12% — або один випадок смерті на кожні 833 інфікування.А серед інфікованих людей молодше 40 років рідко траплялися летальні випадки — близько 1 випадку з 10000 — IFR 0,01%.

Серед білих всі показники ще нижчі.

Хоча зараз, можливо, дехто напише, що професор взагалі ніц не розуміє в ковідних справах, та і взагалі лисий. Багатьох вітчизняних та зарубіжних світил наші медальовані форумчани на раз два розвінчували. Тоді формулювання - смертність серед хворих на ковід з вираженою симптоматикою та супутніми хворобами близько 1%.Серед білих всі показники ще нижчі.Хоча зараз, можливо, дехто напише, що професор взагалі ніц не розуміє в ковідних справах, та і взагалі лисий. Багатьох вітчизняних та зарубіжних світил наші медальовані форумчани на раз два розвінчували. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 3749 З нами з: 19.04.12 Подякував: 52 раз. Подякували: 465 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 14:05 Starikan, гугл не только из "блогиров", "комаровских", "пальчевских" и прочих "докторов Пи" состоит.

Есть и более научная информация, с минимумом "авторской аналитики" гугл не только из "блогиров", "комаровских", "пальчевских" и прочих "докторов Пи" состоит.Есть и более научная информация, с минимумом "авторской аналитики" Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12886 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7259 раз. Подякували: 3415 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 14:07 ЛАД написав: Печально, что заранее невозможно угадать - специалист или аматор. Но это не повод для того, чтобы пытаться разобраться во всех вопросах самостоятельно. Печально, что заранее невозможно угадать - специалист или аматор. Но это не повод для того, чтобы пытаться разобраться во всех вопросах самостоятельно.

А как тогда определить, что перед вами:

1. Аматор

2. Профессиональный лапшевес

3. Специалист

? А как тогда определить, что перед вами:1. Аматор2. Профессиональный лапшевес3. Специалист Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12886 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7259 раз. Подякували: 3415 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 14:17 Ой+ написав: Тоді формулювання - смертність серед хворих на ковід з вираженою симптоматикою та супутніми хворобами близько 1%. Тоді формулювання - смертність серед хворих на ковід з вираженою симптоматикою та супутніми хворобами близько 1%.



Аггрегант всёх отчётов минздравов всех стран мира с начала эпидемии -

Coronavirus Cases:

40,023,135

Deaths:

1,115,599



Итого - летальность - 2,8 %.

Остальное является размышлениями в стиле - я так думаю, возможно, полагаю, меня все обманывают и тд.



У нас летальность в отличие от США и Бразилии кстати меньше, и меньше, чем в среднем в мире - 1,9 %



Ukraine

Coronavirus Cases:

298,872

Deaths:

5,607 Аггрегант всёх отчётов минздравов всех стран мира с начала эпидемии -Coronavirus Cases:40,023,135Deaths:1,115,599Итого - летальность - 2,8 %.Остальное является размышлениями в стиле - я так думаю, возможно, полагаю, меня все обманывают и тд.У нас летальность в отличие от США и Бразилии кстати меньше, и меньше, чем в среднем в мире - 1,9 %UkraineCoronavirus Cases:298,872Deaths:5,607 Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18780 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4512 раз. Подякували: 7226 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 14:31 Вкладчик1234 написав: Starikan, гугл не только из "блогиров", "комаровских", "пальчевских" и прочих "докторов Пи" состоит.

Есть и более научная информация, с минимумом "авторской аналитики" гугл не только из "блогиров", "комаровских", "пальчевских" и прочих "докторов Пи" состоит.Есть и более научная информация, с минимумом "авторской аналитики"

Более научная информация приводится для специалистов, а не для пешеходов и чайников.

Да и то в медицине она часто имеет дискуссионный характер.



Медицина не является точной наукой. И не станет таковой в обозримом будущем, поскольку не имеет возможности пользоваться упрощенными моделями. Организм, даже отдельная клетка, - слишком сложная система. Не говоря уже о том, что мы не понимаем, что такое "живое", как оно возникло и как его воспроизвести в независимом эксперименте.



В основном медицина - описательная наука: "такая-то болезнь вызывается таким-то микроорганизмом, на который действует (а иногда не действует) такая-то вакцина или медикамент, а причина такой-то болезни непонятна". Поэтому огромную роль в лечении имеет опыт врача, который опирается на встречавшиеся ему случаи. А этот опыт (или принадлежность к той или иной школе) может быть разным. Более научная информация приводится для специалистов, а не для пешеходов и чайников.Да и то в медицине она часто имеет дискуссионный характер.Медицина не является точной наукой. И не станет таковой в обозримом будущем, поскольку не имеет возможности пользоваться упрощенными моделями. Организм, даже отдельная клетка, - слишком сложная система. Не говоря уже о том, что мы не понимаем, что такое "живое", как оно возникло и как его воспроизвести в независимом эксперименте.В основном медицина - описательная наука: "такая-то болезнь вызывается таким-то микроорганизмом, на который действует (а иногда не действует) такая-то вакцина или медикамент, а причина такой-то болезни непонятна". Поэтому огромную роль в лечении имеет опыт врача, который опирается на встречавшиеся ему случаи. А этот опыт (или принадлежность к той или иной школе) может быть разным. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17662 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1994 раз. Подякували: 2845 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 15:08 freeze написав: Ой+ написав: Тоді формулювання - смертність серед хворих на ковід з вираженою симптоматикою та супутніми хворобами близько 1%. Тоді формулювання - смертність серед хворих на ковід з вираженою симптоматикою та супутніми хворобами близько 1%.



Аггрегант всёх отчётов минздравов всех стран мира с начала эпидемии -

Coronavirus Cases:

40,023,135

Deaths:

1,115,599



Итого - летальность - 2,8 %.

Остальное является размышлениями в стиле - я так думаю, возможно, полагаю, меня все обманывают и тд.



У нас летальность в отличие от США и Бразилии кстати меньше, и меньше, чем в среднем в мире - 1,9 %



Ukraine

Coronavirus Cases:

298,872

Deaths:

5,607 Аггрегант всёх отчётов минздравов всех стран мира с начала эпидемии -Coronavirus Cases:40,023,135Deaths:1,115,599Итого - летальность - 2,8 %.Остальное является размышлениями в стиле - я так думаю, возможно, полагаю, меня все обманывают и тд.У нас летальность в отличие от США и Бразилии кстати меньше, и меньше, чем в среднем в мире - 1,9 %UkraineCoronavirus Cases:298,872Deaths:5,607



Уверен, что в северной корее ковида нет. Смертность 0.0%. Самая безопасная страна мира по официальной статистике Уверен, что в северной корее ковида нет. Смертность 0.0%. Самая безопасная страна мира по официальной статистике It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3522 З нами з: 14.03.06 Подякував: 232 раз. Подякували: 559 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 15:10



[/

Выходит Трамп из наших из Землян, а Порошенко и Юля близкие родственники рептилоидов. тут есть о чем задуматься и можно под это дело подвести люстрацию. [quote="5079564:zРадио"]Наконец, раскрыта правда[/Выходит Трамп из наших из Землян, а Порошенко и Юля близкие родственники рептилоидов.тут есть о чем задуматься и можно под это дело подвести люстрацию. Пенсионер

Повідомлень: 1818 З нами з: 13.10.08 Подякував: 53 раз. Подякували: 222 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 15:15 freeze написав: У нас летальность в отличие от США и Бразилии кстати меньше, и меньше, чем в среднем в мире - 1,9 % У нас летальность в отличие от США и Бразилии кстати меньше, и меньше, чем в среднем в мире - 1,9 %

У нас продолжительность жизни меньше, количественно возрастные группы разные из зоны риска. У нас продолжительность жизни меньше, количественно возрастные группы разные из зоны риска. Zebra

Повідомлень: 8982 З нами з: 21.09.12 Подякував: 1069 раз. Подякували: 1513 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 15:19 adeges написав: Уверен, что в северной корее ковида нет. Смертность 0.0%. Самая безопасная страна мира по официальной статистике Уверен, что в северной корее ковида нет. Смертность 0.0%. Самая безопасная страна мира по официальной статистике



Две страны в мире вообще не предоставляют статистику по коронавирусу - КНДР и Туркменистан. Поэтому они не учитываются в общих расчётах. Две страны в мире вообще не предоставляют статистику по коронавирусу - КНДР и Туркменистан. Поэтому они не учитываются в общих расчётах. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18780 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4512 раз. Подякували: 7226 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1983198419851986> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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vovan_prm П'ят 16 жов, 2020 22:05