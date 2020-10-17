freeze написав:Нормально работающая иммунная система устраняет вирус легко и без проблем, об этом свидетельствует множество бессимптомников, цитокиновый шторм показывает уже наличие имеющихся отклонений в работе иммунной системы и неадекватность её работы. У нормально работающего авто не откажут тормоза.
От чрезмерного повышения температуры тела, по идее, тоже мало кто может умереть. Организм должен выжать максималочку и её удерживать. Но, всем страшно. 37.7, срочно тащите парацетамол, щас умру.
Риск заразиться коронавирусом в самолете почти отсутствует – исследования С начала 2020 года было зарегистрировано только 44 случая заражения коронавирусом на борту самолета среди 1,2 миллиарда путешествующих пассажиров, передают Lonely Planet.
Это обнаружили исследователи из Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), представляющей около 290 авиакомпаний по всему миру.
"Получается всего один позитивный случай на каждые 27 миллионов путешественников, – рассказал медицинский советник ассоциации Дэвид Пауэлл. – Мы понимаем, что это может быть заниженная оценка, но даже если бы 90% случаев не были зарегистрированы, это был бы один случай из 2,7 миллиона путешественников. Мы считаем эти цифры весьма обнадеживающими".
Еще одно исследование провели в США на самолётах United и выяснили, что когда пассажир сидит на борту в маске – риски заражения COVID-19 минимальны. В среднем только 0,003% зараженного воздуха может попасть в зону дыхания человека – даже если все сиденья заняты.
я думаю заказной пиар от авиакомпаний
в самолетах очень хорошая система вентиляции и фильтрации воздуха
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
«Ми говоримо про кількість летальних випадків, які зафіксовано щодня в оперативній статистиці. Тобто людина померла, і якщо в неї було діагностовано коронавірусну хворобу, вона потрапляє в нашу статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність сьогодні вже менше ніж 2%» https://www.radiosvoboda.org/a/news-kor ... 98474.html
Тобто в смертність попадають з усіма букетами, але якщо був і ковід - то помер від ковіду. ...
после такого сообщения от официального лицца (Ляшка) тему можно закрывать так как обсуждать по сути нечего ... Давняя шутка - "три огнестрела два ножевых - пиши ковид на фоне сопуствующих заболеваний " оказывается и не шутка вовсе
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
ЛАД написав:yama К вопросу о вакцинировании от гриппа. Ещё раз - от гриппа за прошлый сезон по всей Украине умер 71 человек. От ковида уже умерло 5517 человек. Что называется - почувствуйте разницу.
О публикуемой статистике. Уверяю Вас, статистика в том объеме, о котором вы пишете, не нужна и не интересна 99, 99% населения. Поэтому и не публикуется на сайте МОЗ. А вообще Ваше поколение сильно разбаловано интернетом и лёгкостью получения информации. Лет 20 назад такие вопросы и требования просто не пришли бы вам в голову.
вам ответили выше , главный санитарный врач Украины возможно вы ответили еще не дочитав тему до конца, сам иногда тем же грешу - вижу сообщение - отвечаю сразу, оказывается условно на два сообщения ниже уже был ответ
Ми говоримо про кількість летальних випадків, які зафіксовано щодня в оперативній статистиці. Тобто людина померла, і якщо в неї було діагностовано коронавірусну хворобу, вона потрапляє в нашу статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність сьогодні вже менше ніж 2%», – пояснив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко .
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Мизантрóп написав:yama ,Вы сдавали тест на коронавирус. Подскажите там вопросы сложные были?
довольно сложные сразу не ответишь , но я фото не сделал по памяти : пол м\ж\ не удалось определить живой \ не живой материал кал\кровь\моча \ ... ну и много других , я сдал не заполеный листик сделал себе копии буду на работе возможно сфотографирую если не забуду и выложу , потом еще 5 минут нарисовать мааленьку печать доктора на струйный принтер и можно идти сдавать тест на ковид
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
https://youtu.be/r9GOKdNTFyw?t=121 то есть скорее наоборот , они инопланетяне\рептилоиды не хотят заразиться от нас чем небуть и поэтому заставляют нас соблюдать карантин, и массово много их было как раз в начале когда был жесткий лок д***, сейчас их среди нас меньше вот и карантин ослабили, как будет второй визит так сразу под это дело запустят новый локдаун . Это как в фильме They Live 1988 https://youtu.be/6-1-ABFANbc
я конечно уже публиковал эту теорию пол года назад в начале карантина , но тут в теме принято задавать те же вопросы по 10-раз и по 10-раз НЕ получать ответы. И попрошу к моей теории с уважение отнестись - если не можете опровергнуть так как это такой же вопрос веры как и вера в любого бога Замечательные фильмы -рекомендую к просмотру на выходных !
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !