Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1983198419851986 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 13% 34 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 10 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 41 Всього голосів : 270 Додано: Нед 18 жов, 2020 15:37 freeze написав: Нормально работающая иммунная система устраняет вирус легко и без проблем, об этом свидетельствует множество бессимптомников, цитокиновый шторм показывает уже наличие имеющихся отклонений в работе иммунной системы и неадекватность её работы. У нормально работающего авто не откажут тормоза. Нормально работающая иммунная система устраняет вирус легко и без проблем, об этом свидетельствует множество бессимптомников, цитокиновый шторм показывает уже наличие имеющихся отклонений в работе иммунной системы и неадекватность её работы. У нормально работающего авто не откажут тормоза.

От чрезмерного повышения температуры тела, по идее, тоже мало кто может умереть. Организм должен выжать максималочку и её удерживать. Но, всем страшно. 37.7, срочно тащите парацетамол, щас умру. От чрезмерного повышения температуры тела, по идее, тоже мало кто может умереть. Организм должен выжать максималочку и её удерживать. Но, всем страшно. 37.7, срочно тащите парацетамол, щас умру. safonovstanislav Повідомлень: 2928 З нами з: 10.05.14 Подякував: 216 раз. Подякували: 476 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 15:58 vitaliian написав: Риск заразиться коронавирусом в самолете почти отсутствует – исследования

С начала 2020 года было зарегистрировано только 44 случая заражения коронавирусом на борту самолета среди 1,2 миллиарда путешествующих пассажиров, передают Lonely Planet.



Это обнаружили исследователи из Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), представляющей около 290 авиакомпаний по всему миру.



"Получается всего один позитивный случай на каждые 27 миллионов путешественников, – рассказал медицинский советник ассоциации Дэвид Пауэлл. – Мы понимаем, что это может быть заниженная оценка, но даже если бы 90% случаев не были зарегистрированы, это был бы один случай из 2,7 миллиона путешественников. Мы считаем эти цифры весьма обнадеживающими".



Еще одно исследование провели в США на самолётах United и выяснили, что когда пассажир сидит на борту в маске – риски заражения COVID-19 минимальны. В среднем только 0,003% зараженного воздуха может попасть в зону дыхания человека – даже если все сиденья заняты. я думаю заказной пиар от авиакомпаний я думаю заказной пиар от авиакомпаний

в самолетах очень хорошая система вентиляции и фильтрации воздуха в самолетах очень хорошая система вентиляции и фильтрации воздуха як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти ! yama Повідомлень: 2840 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5487 раз. Подякували: 588 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 16:06 Ой+ написав: Ляшко знову палить тему:

https://www.radiosvoboda.org/a/news-kor ... 98474.html «Ми говоримо про кількість летальних випадків, які зафіксовано щодня в оперативній статистиці. Тобто людина померла, і якщо в неї було діагностовано коронавірусну хворобу, вона потрапляє в нашу статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність сьогодні вже менше ніж 2%»

Тобто в смертність попадають з усіма букетами, але якщо був і ковід - то помер від ковіду.

... Ляшко знову палить тему:Тобто в смертність попадають з усіма букетами, але якщо був і ковід - то помер від ковіду.... после такого сообщения от официального лицца (Ляшка) тему можно закрывать так как обсуждать по сути нечего ...

Давняя шутка - "три огнестрела два ножевых - пиши ковид на фоне сопуствующих заболеваний " оказывается и не шутка вовсе

после такого сообщения от официального лицца (Ляшка) тему можно закрыватьтак как обсуждать по сути нечего ...Давняя шутка - "три огнестрела два ножевых - пиши ковид на фоне сопуствующих заболеваний " оказывается и не шутка вовсе як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти ! yama Повідомлень: 2840 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5487 раз. Подякували: 588 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 16:09 ЛАД написав: yama

К вопросу о вакцинировании от гриппа.

Ещё раз - от гриппа за прошлый сезон по всей Украине умер 71 человек.

От ковида уже умерло 5517 человек.

Что называется - почувствуйте разницу.



О публикуемой статистике.

Уверяю Вас, статистика в том объеме, о котором вы пишете, не нужна и не интересна 99, 99% населения. Поэтому и не публикуется на сайте МОЗ.

А вообще Ваше поколение сильно разбаловано интернетом и лёгкостью получения информации. Лет 20 назад такие вопросы и требования просто не пришли бы вам в голову. К вопросу о вакцинировании от гриппа.Ещё раз - от гриппа за прошлый сезон по всей Украине умер 71 человек.От ковида уже умерло 5517 человек.Что называется - почувствуйте разницу.О публикуемой статистике.Уверяю Вас, статистика в том объеме, о котором вы пишете, не нужна и не интересна 99, 99% населения. Поэтому и не публикуется на сайте МОЗ.А вообще Ваше поколение сильно разбаловано интернетом и лёгкостью получения информации. Лет 20 назад такие вопросы и требования просто не пришли бы вам в голову. вам ответили выше , главный санитарный врач Украины возможно вы ответили еще не дочитав тему до конца, сам иногда тем же грешу - вижу сообщение - отвечаю сразу, оказывается условно на два сообщения ниже уже был ответ

Ми говоримо про кількість летальних випадків, які зафіксовано щодня в оперативній статистиці. Тобто людина померла, і якщо в неї було діагностовано коронавірусну хворобу, вона потрапляє в нашу статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність сьогодні вже менше ніж 2%», – пояснив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко .

--------------------------------------------

Мизантрóп написав: yama ,Вы сдавали тест на коронавирус. Подскажите там вопросы сложные были? ,Вы сдавали тест на коронавирус. Подскажите там вопросы сложные были?

довольно сложные сразу не ответишь , но я фото не сделал по памяти :

пол м\ж\ не удалось определить

живой \ не живой

материал кал\кровь\моча \ ...

ну и много других , я сдал не заполеный листик сделал себе копии буду на работе возможно сфотографирую если не забуду и выложу , потом еще 5 минут нарисовать мааленьку печать доктора на струйный принтер и можно идти сдавать тест на ковид возможно вы ответили еще не дочитав тему до конца, сам иногда тем же грешу - вижу сообщение - отвечаю сразу, оказывается условно на два сообщения ниже уже был ответ--------------------------------------------довольно сложные сразу не ответишь , но я фото не сделал по памяти :пол м\ж\ не удалось определитьживой \ не живойматериал кал\кровь\моча \ ...ну и много других , я сдал не заполеный листиксделал себе копии буду на работе возможно сфотографирую если не забуду и выложу , потом еще 5 минут нарисовать мааленьку печать доктора на струйный принтер и можно идти сдавать тест на ковид як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти ! yama Повідомлень: 2840 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5487 раз. Подякували: 588 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 16:19 zРадио написав: Наконец, раскрыта правда



Наконец, раскрыта правда



https://youtu.be/iBfwae0BjOQ

я уже эту теорию выдвигал она из фильма война миров z



https://youtu.be/r9GOKdNTFyw?t=121

то есть скорее наоборот , они инопланетяне\рептилоиды не хотят заразиться от нас чем небуть и поэтому заставляют нас соблюдать карантин, и массово много их было как раз в начале когда был жесткий лок д***, сейчас их среди нас меньше вот и карантин ослабили, как будет второй визит так сразу под это дело запустят новый локдаун . Это как в фильме They Live 1988

https://youtu.be/6-1-ABFANbc





я конечно уже публиковал эту теорию пол года назад в начале карантина , но тут в теме принято задавать те же вопросы по 10-раз и по 10-раз НЕ получать ответы.

И попрошу к моей теории с уважение отнестись - если не можете опровергнуть так как это такой же вопрос веры как и вера в любого бога

Замечательные фильмы -рекомендую к просмотру на выходных ! я уже эту теорию выдвигал она из фильма война миров zто есть скорее наоборот , они инопланетяне\рептилоиды не хотят заразиться от нас чем небуть и поэтому заставляют нас соблюдать карантин, и массово много их было как раз в начале когда был жесткий лок д***, сейчас их среди нас меньше вот и карантин ослабили, как будет второй визит так сразу под это дело запустят новый локдаун . Это как в фильме They Live 1988я конечно уже публиковал эту теорию пол года назад в начале карантина , но тут в теме принято задавать те же вопросы по 10-раз и по 10-раз НЕ получать ответы.так как это такой же вопрос веры как и вера в любого бога як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти ! yama Повідомлень: 2840 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5487 раз. Подякували: 588 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1983198419851986 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: lapay yama і 2 гостейМодератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 724 , 725 , 726

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7252 1662908

vovan_prm П'ят 16 жов, 2020 22:05