Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1984198519861987> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 13% 34 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 10 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 41 Всього голосів : 270 Додано: Нед 18 жов, 2020 15:37 freeze написав: Нормально работающая иммунная система устраняет вирус легко и без проблем, об этом свидетельствует множество бессимптомников, цитокиновый шторм показывает уже наличие имеющихся отклонений в работе иммунной системы и неадекватность её работы. У нормально работающего авто не откажут тормоза. Нормально работающая иммунная система устраняет вирус легко и без проблем, об этом свидетельствует множество бессимптомников, цитокиновый шторм показывает уже наличие имеющихся отклонений в работе иммунной системы и неадекватность её работы. У нормально работающего авто не откажут тормоза.

От чрезмерного повышения температуры тела, по идее, тоже мало кто может умереть. Организм должен выжать максималочку и её удерживать. Но, всем страшно. 37.7, срочно тащите парацетамол, щас умру. От чрезмерного повышения температуры тела, по идее, тоже мало кто может умереть. Организм должен выжать максималочку и её удерживать. Но, всем страшно. 37.7, срочно тащите парацетамол, щас умру. safonovstanislav Повідомлень: 2929 З нами з: 10.05.14 Подякував: 216 раз. Подякували: 476 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 15:58 vitaliian написав: Риск заразиться коронавирусом в самолете почти отсутствует – исследования

С начала 2020 года было зарегистрировано только 44 случая заражения коронавирусом на борту самолета среди 1,2 миллиарда путешествующих пассажиров, передают Lonely Planet.



Это обнаружили исследователи из Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), представляющей около 290 авиакомпаний по всему миру.



"Получается всего один позитивный случай на каждые 27 миллионов путешественников, – рассказал медицинский советник ассоциации Дэвид Пауэлл. – Мы понимаем, что это может быть заниженная оценка, но даже если бы 90% случаев не были зарегистрированы, это был бы один случай из 2,7 миллиона путешественников. Мы считаем эти цифры весьма обнадеживающими".



Еще одно исследование провели в США на самолётах United и выяснили, что когда пассажир сидит на борту в маске – риски заражения COVID-19 минимальны. В среднем только 0,003% зараженного воздуха может попасть в зону дыхания человека – даже если все сиденья заняты. я думаю заказной пиар от авиакомпаний я думаю заказной пиар от авиакомпаний

в самолетах очень хорошая система вентиляции и фильтрации воздуха в самолетах очень хорошая система вентиляции и фильтрации воздуха як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти ! yama Повідомлень: 2842 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5494 раз. Подякували: 588 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 16:06 Ой+ написав: Ляшко знову палить тему:

https://www.radiosvoboda.org/a/news-kor ... 98474.html «Ми говоримо про кількість летальних випадків, які зафіксовано щодня в оперативній статистиці. Тобто людина померла, і якщо в неї було діагностовано коронавірусну хворобу, вона потрапляє в нашу статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність сьогодні вже менше ніж 2%»

Тобто в смертність попадають з усіма букетами, але якщо був і ковід - то помер від ковіду.

... Ляшко знову палить тему:Тобто в смертність попадають з усіма букетами, але якщо був і ковід - то помер від ковіду.... после такого сообщения от официального лицца (Ляшка) тему можно закрывать так как обсуждать по сути нечего ...

Давняя шутка - "три огнестрела два ножевых - пиши ковид на фоне сопуствующих заболеваний " оказывается и не шутка вовсе

после такого сообщения от официального лицца (Ляшка) тему можно закрыватьтак как обсуждать по сути нечего ...Давняя шутка - "три огнестрела два ножевых - пиши ковид на фоне сопуствующих заболеваний " оказывается и не шутка вовсе як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти ! yama Повідомлень: 2842 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5494 раз. Подякували: 588 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 16:09 ЛАД написав: yama

К вопросу о вакцинировании от гриппа.

Ещё раз - от гриппа за прошлый сезон по всей Украине умер 71 человек.

От ковида уже умерло 5517 человек.

Что называется - почувствуйте разницу.



О публикуемой статистике.

Уверяю Вас, статистика в том объеме, о котором вы пишете, не нужна и не интересна 99, 99% населения. Поэтому и не публикуется на сайте МОЗ.

А вообще Ваше поколение сильно разбаловано интернетом и лёгкостью получения информации. Лет 20 назад такие вопросы и требования просто не пришли бы вам в голову. К вопросу о вакцинировании от гриппа.Ещё раз - от гриппа за прошлый сезон по всей Украине умер 71 человек.От ковида уже умерло 5517 человек.Что называется - почувствуйте разницу.О публикуемой статистике.Уверяю Вас, статистика в том объеме, о котором вы пишете, не нужна и не интересна 99, 99% населения. Поэтому и не публикуется на сайте МОЗ.А вообще Ваше поколение сильно разбаловано интернетом и лёгкостью получения информации. Лет 20 назад такие вопросы и требования просто не пришли бы вам в голову. вам ответили выше , главный санитарный врач Украины возможно вы ответили еще не дочитав тему до конца, сам иногда тем же грешу - вижу сообщение - отвечаю сразу, оказывается условно на два сообщения ниже уже был ответ

Ми говоримо про кількість летальних випадків, які зафіксовано щодня в оперативній статистиці. Тобто людина померла, і якщо в неї було діагностовано коронавірусну хворобу, вона потрапляє в нашу статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність сьогодні вже менше ніж 2%», – пояснив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко .

--------------------------------------------

Мизантрóп написав: yama ,Вы сдавали тест на коронавирус. Подскажите там вопросы сложные были? ,Вы сдавали тест на коронавирус. Подскажите там вопросы сложные были?

довольно сложные сразу не ответишь , но я фото не сделал по памяти :

пол м\ж\ не удалось определить

живой \ не живой

материал кал\кровь\моча \ ...

ну и много других , я сдал не заполеный листик сделал себе копии буду на работе возможно сфотографирую если не забуду и выложу , потом еще 5 минут нарисовать мааленьку печать доктора на струйный принтер и можно идти сдавать тест на ковид возможно вы ответили еще не дочитав тему до конца, сам иногда тем же грешу - вижу сообщение - отвечаю сразу, оказывается условно на два сообщения ниже уже был ответ--------------------------------------------довольно сложные сразу не ответишь , но я фото не сделал по памяти :пол м\ж\ не удалось определитьживой \ не живойматериал кал\кровь\моча \ ...ну и много других , я сдал не заполеный листиксделал себе копии буду на работе возможно сфотографирую если не забуду и выложу , потом еще 5 минут нарисовать мааленьку печать доктора на струйный принтер и можно идти сдавать тест на ковид як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти ! yama Повідомлень: 2842 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5494 раз. Подякували: 588 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 16:19 zРадио написав: Наконец, раскрыта правда



Наконец, раскрыта правда



https://youtu.be/iBfwae0BjOQ

я уже эту теорию выдвигал она из фильма война миров z



https://youtu.be/r9GOKdNTFyw?t=121

то есть скорее наоборот , они инопланетяне\рептилоиды не хотят заразиться от нас чем небуть и поэтому заставляют нас соблюдать карантин, и массово много их было как раз в начале когда был жесткий лок д***, сейчас их среди нас меньше вот и карантин ослабили, как будет второй визит так сразу под это дело запустят новый локдаун . Это как в фильме They Live 1988

https://youtu.be/6-1-ABFANbc





я конечно уже публиковал эту теорию пол года назад в начале карантина , но тут в теме принято задавать те же вопросы по 10-раз и по 10-раз НЕ получать ответы.

И попрошу к моей теории с уважение отнестись - если не можете опровергнуть так как это такой же вопрос веры как и вера в любого бога

Замечательные фильмы -рекомендую к просмотру на выходных !



P.S. ну и напоследок как должна выглядеть настоящая пандемия что бы я начал ее воспринимать в серъез https://youtu.be/c4YXOKMt9R8



это уже российский трешевый сериал "ЭПИДЕМИЯ" на любителя - просто для понимания к чему надо быть готовым, а не эти ваши форексы , овгз, банковские вклады в валюте за рубежом, и коронавирусы я уже эту теорию выдвигал она из фильма война миров zто есть скорее наоборот , они инопланетяне\рептилоиды не хотят заразиться от нас чем небуть и поэтому заставляют нас соблюдать карантин, и массово много их было как раз в начале когда был жесткий лок д***, сейчас их среди нас меньше вот и карантин ослабили, как будет второй визит так сразу под это дело запустят новый локдаун . Это как в фильме They Live 1988я конечно уже публиковал эту теорию пол года назад в начале карантина , но тут в теме принято задавать те же вопросы по 10-раз и по 10-раз НЕ получать ответы.так как это такой же вопрос веры как и вера в любого богану и напоследок как должна выглядеть настоящая пандемия что бы я начал ее воспринимать в серъезэто уже российский трешевый сериал "ЭПИДЕМИЯ" на любителя - просто для понимания к чему надо быть готовым, а не эти ваши форексы , овгз, банковские вклады в валюте за рубежом, и коронавирусы Востаннє редагувалось yama в Нед 18 жов, 2020 16:33, всього редагувалось 1 раз. як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти ! yama Повідомлень: 2842 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5494 раз. Подякували: 588 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 16:32 Ой+ написав: lapay написав: Тому летальність ковіда не 2%, а десь 1%. Якщо ж мова йде про причину смерті, то логічніше враховувати саме симптоматичний перебіг хвороби. Тому летальність ковіда не 2%, а десь 1%. Якщо ж мова йде про причину смерті, то логічніше враховувати саме симптоматичний перебіг хвороби.



Тоді формулювання - смертність серед хворих на ковід з вираженою симптоматикою та супутніми хворобами близько 1%.



Професор кафедри політики та організації охорони здоров’я Індіанського університету

https://nv.ua/ukr/opinion_author/nir.html

Для людей віком від 60 років один з 58 випадків інфікування призводив до смерті, тобто IFR становить 1,7%. Для порівняння IFR від грипу в США серед людей віком від 65 років становить 0,8%. COVID-19 приблизно в 2,5 разу небезпечніший за грип у цій віковій групі.

Чим молодший пацієнт, тим менший ризик. Для людей середнього віку — від 40 до 59 років — IFR склав 0,12% — або один випадок смерті на кожні 833 інфікування.

А серед інфікованих людей молодше 40 років рідко траплялися летальні випадки — близько 1 випадку з 10000 — IFR 0,01%. Нір МенахеміПрофесор кафедри політики та організації охорони здоров’я Індіанського університетуДля людей віком від 60 років один з 58 випадків інфікування призводив до смерті, тобто IFR становить 1,7%. Для порівняння IFR від грипу в США серед людей віком від 65 років становить 0,8%. COVID-19 приблизно в 2,5 разу небезпечніший за грип у цій віковій групі.Чим молодший пацієнт, тим менший ризик. Для людей середнього віку — від 40 до 59 років — IFR склав 0,12% — або один випадок смерті на кожні 833 інфікування.А серед інфікованих людей молодше 40 років рідко траплялися летальні випадки — близько 1 випадку з 10000 — IFR 0,01%.

Серед білих всі показники ще нижчі.

Хоча зараз, можливо, дехто напише, що професор взагалі ніц не розуміє в ковідних справах, та і взагалі лисий. Багатьох вітчизняних та зарубіжних світил наші медальовані форумчани на раз два розвінчували. Тоді формулювання - смертність серед хворих на ковід з вираженою симптоматикою та супутніми хворобами близько 1%.Серед білих всі показники ще нижчі.Хоча зараз, можливо, дехто напише, що професор взагалі ніц не розуміє в ковідних справах, та і взагалі лисий. Багатьох вітчизняних та зарубіжних світил наші медальовані форумчани на раз два розвінчували.

Ну так прикиньте, для групи 60+, де більшість померлих від ковіду, за місяць хвороби

(помирають навіть не за місяць, а за два тижні) помре 1,8%, за рік 20%, що в рази більше, ніж в контрольній групі 60+.

Аналогічно, з хворих на ковід можна виділити хворих на діабет, ожиріння, з новоутвореннями. Тут так само буде підвищення летальності в рази, по зрівнянню з контролем.

Тому саме ковід є причиною смерті хворих, так як куля в голові зменшує тривалість життя людей до секунд і є причиною смерті. Ну так прикиньте, для групи 60+, де більшість померлих від ковіду, за місяць хвороби(помирають навіть не за місяць, а за два тижні) помре 1,8%, за рік 20%, що в рази більше, ніж в контрольній групі 60+.Аналогічно, з хворих на ковід можна виділити хворих на діабет, ожиріння, з новоутвореннями. Тут так само буде підвищення летальності в рази, по зрівнянню з контролем.Тому саме ковід є причиною смерті хворих, так як куля в голові зменшує тривалість життя людей до секунд і є причиною смерті. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10837 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1141 раз. Подякували: 1267 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 16:48 Starikan написав: Ну хорошо, протестировали всех, что дальше?

Запретить выявленным ходить на работу, учебу, в магазины, аптеки? вообще на улицу?

Тогда нужен еще один закон и его исполнители (с бамбуковыми палками?)

Концлагеря Ну хорошо, протестировали всех, что дальше?Запретить выявленным ходить на работу, учебу, в магазины, аптеки? вообще на улицу?Тогда нужен еще один закон и его исполнители (с бамбуковыми палками?)

а что вас удивляет? посмотрите антиутопии почитай в оригинале

книги Джорджа Орвелла Вы сами ответили на свой вопрос

Приписываемый Геббельсу тезис «чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё поверят» на самом деле был высказан Гитлером в книге «Майн кампф», причем в отношении «евреев и марксистов». Вот как это звучит в переводе Карла Радека:

Эти господа исходили из того правильного расчета, что чем чудовищнее солжешь, тем скорей тебе поверят. Рядовые люди скорее верят большой лжи, нежели маленькой. Это соответствует их примитивной душе. Они знают, что в малом они и сами способны солгать, ну а уж очень сильно солгать они, пожалуй, постесняются. Большая ложь даже просто не придет им в голову. Вот почему масса не может себе представить, чтобы и другие были способны на слишком уж чудовищную ложь, на слишком уж бессовестное извращение фактов. И даже когда им разъяснят, что дело идет о лжи чудовищных размеров, они все ещё будут продолжать сомневаться и склонны будут считать, что вероятно здесь есть доля истины. Вот почему виртуозы лжи и целые партии, построенные исключительно на лжи, всегда прибегают именно к этому методу. Лжецы эти прекрасно знают это свойство массы. Солги только посильней — что-нибудь от твоей лжи да останется[4]. википедия а что вас удивляет? посмотрите антиутопии почитай в оригиналеВы сами ответили на свой вопросвикипедия як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти ! yama Повідомлень: 2842 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5494 раз. Подякували: 588 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 16:52 Starikan написав: Вкладчик1234 написав: Starikan, гугл не только из "блогиров", "комаровских", "пальчевских" и прочих "докторов Пи" состоит.

Есть и более научная информация, с минимумом "авторской аналитики" гугл не только из "блогиров", "комаровских", "пальчевских" и прочих "докторов Пи" состоит.Есть и более научная информация, с минимумом "авторской аналитики"

Более научная информация приводится для специалистов, а не для пешеходов и чайников.

Да и то в медицине она часто имеет дискуссионный характер.



Медицина не является точной наукой. И не станет таковой в обозримом будущем, поскольку не имеет возможности пользоваться упрощенными моделями. Организм, даже отдельная клетка, - слишком сложная система. Не говоря уже о том, что мы не понимаем, что такое "живое", как оно возникло и как его воспроизвести в независимом эксперименте.



В основном медицина - описательная наука: "такая-то болезнь вызывается таким-то микроорганизмом, на который действует (а иногда не действует) такая-то вакцина или медикамент, а причина такой-то болезни непонятна". Поэтому огромную роль в лечении имеет опыт врача, который опирается на встречавшиеся ему случаи. А этот опыт (или принадлежность к той или иной школе) может быть разным. Более научная информация приводится для специалистов, а не для пешеходов и чайников.Да и то в медицине она часто имеет дискуссионный характер.Медицина не является точной наукой. И не станет таковой в обозримом будущем, поскольку не имеет возможности пользоваться упрощенными моделями. Организм, даже отдельная клетка, - слишком сложная система. Не говоря уже о том, что мы не понимаем, что такое "живое", как оно возникло и как его воспроизвести в независимом эксперименте.В основном медицина - описательная наука: "такая-то болезнь вызывается таким-то микроорганизмом, на который действует (а иногда не действует) такая-то вакцина или медикамент, а причина такой-то болезни непонятна". Поэтому огромную роль в лечении имеет опыт врача, который опирается на встречавшиеся ему случаи. А этот опыт (или принадлежность к той или иной школе) может быть разным. вы описали наш старый метод. А в цивилизованном мире лечат по протоколах в чем есть плюсы и минусы. За самодеятельность не похвалят , а наоборот уволить могут и лишить лицензии вы описали наш старый метод. А в цивилизованном мире лечат по протоколах в чем есть плюсы и минусы. За самодеятельность не похвалят , а наоборот уволить могут и лишить лицензии як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти ! yama Повідомлень: 2842 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5494 раз. Подякували: 588 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 17:09 Re: Эпидемия коронавируса в мире lapay написав: Ну так прикиньте, для групи 60+, де більшість померлих від ковіду, за місяць хвороби

(помирають навіть не за місяць, а за два тижні) помре 1,8%, за рік 20%, що в рази більше, ніж в контрольній групі 60+. Ну так прикиньте, для групи 60+, де більшість померлих від ковіду, за місяць хвороби(помирають навіть не за місяць, а за два тижні) помре 1,8%, за рік 20%, що в рази більше, ніж в контрольній групі 60+.



Не зрозумів, чому за рік має бути 20%, що вони кожен місяць мають слабувати ковідом?

+60 дали основний % летальності з цим згоден:

https://lb.ua/society/2020/10/18/468350 ... tishe.html В Україні 75% жертв коронавірусу є люди старше 60 років. Про це на брифінгу 18 жовтня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Але в цілому навіть у +80 такої летальності нема.



Зараз знову з понеділка починається чехарда з поїздами:



Повний перелік складається із дев’яти станцій. https://lb.ua/society/2020/10/18/468357 ... kriie.html "Укрзалізниця" з понеділка закриє продаж квитків у Тернополі, Івано-Франківську та ХмельницькомуПовний перелік складається із дев’яти станцій.

Що з цього виходило раніше гарно написав Андрухович:

https://zbruc.eu/node/100354

На ділі франківчани (як інфіковані, так і не дуже) їздити до Львова й Києва менше не стали – і денним експресом теж. «Обмежувальний захід» нічого насправді не обмежує: всі, кому треба з Фра до Києва, власними засобами – таксі, блаблакар, приватне авто – доїжджають до Галича і там преспокійно впаковуються на борт того ж таки денного експреса. Протиепідемічний ефект нульовий. Натомість проблему людям укотре створено, плюс дорожні витрати суттєво побільшали, бо ж Укрзалізниця таксівку вам, звісно, не компенсує. ... На шляху ковідоносномуНа ділі франківчани (як інфіковані, так і не дуже) їздити до Львова й Києва менше не стали – і денним експресом теж. «Обмежувальний захід» нічого насправді не обмежує: всі, кому треба з Фра до Києва, власними засобами – таксі, блаблакар, приватне авто – доїжджають до Галича і там преспокійно впаковуються на борт того ж таки денного експреса. Протиепідемічний ефект нульовий. Натомість проблему людям укотре створено, плюс дорожні витрати суттєво побільшали, бо ж Укрзалізниця таксівку вам, звісно, не компенсує. ... Не зрозумів, чому за рік має бути 20%, що вони кожен місяць мають слабувати ковідом?+60 дали основний % летальності з цим згоден:Але в цілому навіть у +80 такої летальності нема.Зараз знову з понеділка починається чехарда з поїздами:Що з цього виходило раніше гарно написав Андрухович: Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 3750 З нами з: 19.04.12 Подякував: 52 раз. Подякували: 465 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 жов, 2020 17:22 yama написав: vitaliian написав: Риск заразиться коронавирусом в самолете почти отсутствует – исследования

С начала 2020 года было зарегистрировано только 44 случая заражения коронавирусом на борту самолета среди 1,2 миллиарда путешествующих пассажиров, передают Lonely Planet.



Это обнаружили исследователи из Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), представляющей около 290 авиакомпаний по всему миру.



"Получается всего один позитивный случай на каждые 27 миллионов путешественников, – рассказал медицинский советник ассоциации Дэвид Пауэлл. – Мы понимаем, что это может быть заниженная оценка, но даже если бы 90% случаев не были зарегистрированы, это был бы один случай из 2,7 миллиона путешественников. Мы считаем эти цифры весьма обнадеживающими".



Еще одно исследование провели в США на самолётах United и выяснили, что когда пассажир сидит на борту в маске – риски заражения COVID-19 минимальны. В среднем только 0,003% зараженного воздуха может попасть в зону дыхания человека – даже если все сиденья заняты. я думаю заказной пиар от авиакомпаний я думаю заказной пиар от авиакомпаний

в самолетах очень хорошая система вентиляции и фильтрации воздуха в самолетах очень хорошая система вентиляции и фильтрации воздуха



А медицинский советник ассоциации авиакомпаний, который откуда-то взял эти цифры, вообще красавец.

Но надо признать, пассажирские самолёты, наверное, единственное место, где заставляют всех абсолютно надевать маски. А без маски просто не впускают в самолёт категорически. А медицинский советник ассоциации авиакомпаний, который откуда-то взял эти цифры, вообще красавец.Но надо признать, пассажирские самолёты, наверное, единственное место, где заставляют всех абсолютно надевать маски. А без маски просто не впускают в самолёт категорически. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18781 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4512 раз. Подякували: 7226 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1984198519861987> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 724 , 725 , 726

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7252 1662922

vovan_prm П'ят 16 жов, 2020 22:05