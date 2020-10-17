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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 18 жов, 2020 17:47
Ой+ написав:
Не зрозумів, чому за рік має бути 20%, що вони кожен місяць мають слабувати ковідом?
+60 дали основний % летальності з цим згоден:
Після пострілу в голову живуть секунди, летальність процентів 80%, причина смерті, за ці секунди, з вірогідністю 99,9999999% постріл, а не інфаркт чи інсульт.
Так само і ковід. 98% відсотків вижили, на протязі місяця, а в контрольній, здоровій групі, за місяць вижиили 99,7%. З вірогідністю 85%, причиною смерті в ковідній групі, за місяць, був ковід, а не інфаркт чи інсульт.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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