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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
10
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 17:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:Не зрозумів, чому за рік має бути 20%, що вони кожен місяць мають слабувати ковідом?
+60 дали основний % летальності з цим згоден:

Після пострілу в голову живуть секунди, летальність процентів 80%, причина смерті, за ці секунди, з вірогідністю 99,9999999% постріл, а не інфаркт чи інсульт.
Так само і ковід. 98% відсотків вижили, на протязі місяця, а в контрольній, здоровій групі, за місяць вижиили 99,7%. З вірогідністю 85%, причиною смерті в ковідній групі, за місяць, був ковід, а не інфаркт чи інсульт.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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