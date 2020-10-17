Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 18 жов, 2020 17:47
Ой+ написав:
Не зрозумів, чому за рік має бути 20%, що вони кожен місяць мають слабувати ковідом?
+60 дали основний % летальності з цим згоден:
Після пострілу в голову живуть секунди, летальність процентів 80%, причина смерті, за ці секунди, з вірогідністю 99,9999999% постріл, а не інфаркт чи інсульт.
Так само і ковід. 98% відсотків вижили, на протязі місяця, а в контрольній, здоровій групі, за місяць вижиили 99,7%. З вірогідністю 85%, причиною смерті в ковідній групі, за місяць, був ковід, а не інфаркт чи інсульт.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
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Додано: Нед 18 жов, 2020 18:46
В Чехии развернут первый полевой госпиталь для приема больных коронавирусом. Военные построят временный госпиталь на 500 человек.
Об этом сообщает Radio Prague. ..... Госпиталь создадут в торговом центре "Летняны" в Праге. В этом учреждении будут работать как военные, так и медицинские сотрудники. Кроме этого, правительство планирует закупить еще 4 тысячи кроватей для таких госпиталей. Также в правительстве призвали чешских медиков, работающих за границей, вернуться в страну для помощи в борьбе с коронавирусом. https://www.rbc.ua/rus/news/chehii-planiruyut-razvernut-vremennye-gospitali-1602770778.html
ЛАД
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Додано: Нед 18 жов, 2020 18:49
ЛАД написав:
В Чехии развернут первый полевой госпиталь для приема больных коронавирусом. Военные построят временный госпиталь на 500 человек.
Об этом сообщает Radio Prague. ..... Госпиталь создадут в торговом центре "Летняны" в Праге. В этом учреждении будут работать как военные, так и медицинские сотрудники. Кроме этого, правительство планирует закупить еще 4 тысячи кроватей для таких госпиталей. Также в правительстве призвали чешских медиков, работающих за границей, вернуться в страну для помощи в борьбе с коронавирусом. https://www.rbc.ua/rus/news/chehii-planiruyut-razvernut-vremennye-gospitali-1602770778.html
Тот самый момент, когда половина западноукраинских медиков внезапно ощутили в себе чешские корни
antey1969
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Додано: Нед 18 жов, 2020 19:16
antey1969 написав:
Тот самый момент, когда половина западноукраинских медиков внезапно ощутили в себе чешские корни
А также за полчаса изучили чешский язык
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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