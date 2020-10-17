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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1984198519861987

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
10
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 17:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:Не зрозумів, чому за рік має бути 20%, що вони кожен місяць мають слабувати ковідом?
+60 дали основний % летальності з цим згоден:

Після пострілу в голову живуть секунди, летальність процентів 80%, причина смерті, за ці секунди, з вірогідністю 99,9999999% постріл, а не інфаркт чи інсульт.
Так само і ковід. 98% відсотків вижили, на протязі місяця, а в контрольній, здоровій групі, за місяць вижиили 99,7%. З вірогідністю 85%, причиною смерті в ковідній групі, за місяць, був ковід, а не інфаркт чи інсульт.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 18:46

В Чехии развернут первый полевой госпиталь для приема больных коронавирусом. Военные построят временный госпиталь на 500 человек.

Об этом сообщает Radio Prague.
.....
Госпиталь создадут в торговом центре "Летняны" в Праге. В этом учреждении будут работать как военные, так и медицинские сотрудники.

Кроме этого, правительство планирует закупить еще 4 тысячи кроватей для таких госпиталей.

Также в правительстве призвали чешских медиков, работающих за границей, вернуться в страну для помощи в борьбе с коронавирусом.

https://www.rbc.ua/rus/news/chehii-planiruyut-razvernut-vremennye-gospitali-1602770778.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 18:49

  ЛАД написав:
В Чехии развернут первый полевой госпиталь для приема больных коронавирусом. Военные построят временный госпиталь на 500 человек.

Об этом сообщает Radio Prague.
.....
Госпиталь создадут в торговом центре "Летняны" в Праге. В этом учреждении будут работать как военные, так и медицинские сотрудники.

Кроме этого, правительство планирует закупить еще 4 тысячи кроватей для таких госпиталей.

Также в правительстве призвали чешских медиков, работающих за границей, вернуться в страну для помощи в борьбе с коронавирусом.

https://www.rbc.ua/rus/news/chehii-planiruyut-razvernut-vremennye-gospitali-1602770778.html

Тот самый момент, когда половина западноукраинских медиков внезапно ощутили в себе чешские корни :wink:
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 19:16

  antey1969 написав:Тот самый момент, когда половина западноукраинских медиков внезапно ощутили в себе чешские корни :wink:

А также за полчаса изучили чешский язык
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 19:49

Стационарное лечение заболевания Covid 19 стоит в среднем 10 700 евро. Это стало результатом оценки АОК данных 26,5 миллионов застрахованных лиц по запросу WELT AM SONNTAG. «Но наши данные также показывают, что больные Covid-19, которые должны проходить искусственную вентиляцию легких в больнице, вызывают в среднем 38 500 евро из-за иногда тяжелого течения болезни» , - говорит Мартин Лич, член Федерального совета AOK. В отдельных случаях отклонения могут быть значительными. Десять процентов пациентов, которым требуется вентиляция с самыми высокими затратами, стоят более 85 000 евро.

Бармер Ersatzkasse дает аналогичные цифры. Для их застрахованных, которых пришлось госпитализировать из-за Covid-19, средняя стоимость без вентиляции составила около 6900 евро. С вентиляцией они были 31 700 евро. В Barmer застрахованы около девяти миллионов человек. Согласно исследованию Берлинского технического университета и Института экономических исследований им. Лейбница, 14% всех стационарных больных проходят искусственную вентиляцию легких. ...

https://www.welt.de/wirtschaft/article218054206/Pandemiekosten-So-teuer-ist-jede-Corona-Behandlung-in-der-Klinik-fuer-die-Krankenkassen.html
Дал гугл-перевод (в Хроме).
Там дальше в тексте опасения насчёт будущих последствий.

О Швеции. За вчера 6 смертей. Немного, но тем не менее рекорд за последний месяц (скорее, за большее время - с 13 августа).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 20:07

  freeze написав:У нас летальность в отличие от США и Бразилии кстати меньше, и меньше, чем в среднем в мире - 1,9 %

Ukraine
Coronavirus Cases:
298,872
Deaths:
5,607

Пишут что негры мрут, коих в США и Бразилии в наличии.
Почему Африка по Ковиду отстает?
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 20:54

freeze а вы уверены, что всем умершим делают сейчас вскрытие? Вскрытие и в доковидное время далеко не всем делали.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 21:04

UA , говорил уже:
Очень малая миграция. Если в город завезли - могут поболеть.А могут долго не завозить.
Ну и очень молодое население. Огромная рождаемость, и такая же смертность. Живут недолго и так. Кроме того, в перечне активных болезней, Ковид не самый опасный. Маляра, жёлтая лихорадка, эболу только недавно победили.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 22:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  UA написав:Почему Африка по Ковиду отстает?


там нема кому тестувати %):
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Нед 18 жов, 2020 18:49
ЛОБ

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