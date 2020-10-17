Ой+ написав:Не зрозумів, чому за рік має бути 20%, що вони кожен місяць мають слабувати ковідом? +60 дали основний % летальності з цим згоден:
Після пострілу в голову живуть секунди, летальність процентів 80%, причина смерті, за ці секунди, з вірогідністю 99,9999999% постріл, а не інфаркт чи інсульт. Так само і ковід. 98% відсотків вижили, на протязі місяця, а в контрольній, здоровій групі, за місяць вижиили 99,7%. З вірогідністю 85%, причиною смерті в ковідній групі, за місяць, був ковід, а не інфаркт чи інсульт.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Стационарное лечение заболевания Covid 19 стоит в среднем 10 700 евро. Это стало результатом оценки АОК данных 26,5 миллионов застрахованных лиц по запросу WELT AM SONNTAG. «Но наши данные также показывают, что больные Covid-19, которые должны проходить искусственную вентиляцию легких в больнице, вызывают в среднем 38 500 евро из-за иногда тяжелого течения болезни» , - говорит Мартин Лич, член Федерального совета AOK. В отдельных случаях отклонения могут быть значительными. Десять процентов пациентов, которым требуется вентиляция с самыми высокими затратами, стоят более 85 000 евро.
Бармер Ersatzkasse дает аналогичные цифры. Для их застрахованных, которых пришлось госпитализировать из-за Covid-19, средняя стоимость без вентиляции составила около 6900 евро. С вентиляцией они были 31 700 евро. В Barmer застрахованы около девяти миллионов человек. Согласно исследованию Берлинского технического университета и Института экономических исследований им. Лейбница, 14% всех стационарных больных проходят искусственную вентиляцию легких. ...
UA , говорил уже: Очень малая миграция. Если в город завезли - могут поболеть.А могут долго не завозить. Ну и очень молодое население. Огромная рождаемость, и такая же смертность. Живут недолго и так. Кроме того, в перечне активных болезней, Ковид не самый опасный. Маляра, жёлтая лихорадка, эболу только недавно победили.