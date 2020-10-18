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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 жов, 2020 01:15
https://www.unn.com.ua/ru/news/1897730-pandemiya-protesti-proti-karantinu-u-prazi-zavershivsya-masovivim-sutichkami-u-misti
Пандемия: протесты против карантина в Праге завершились массовыми столкновениями в городе
Привёл только заголовок. Цитировать не буду, чтобы не перегружать форум, желающие прочитают.
Протестовали футбольные и хоккейные фанаты. "Дайте нам жить!”
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