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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1985198619871988 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 13% 34 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 10 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 41 Всього голосів : 270 Додано: Пон 19 жов, 2020 01:15 Пандемия: протесты против карантина в Праге завершились массовыми столкновениями в городе

https://www.unn.com.ua/ru/news/1897730-pandemiya-protesti-proti-karantinu-u-prazi-zavershivsya-masovivim-sutichkami-u-misti

Привёл только заголовок. Цитировать не буду, чтобы не перегружать форум, желающие прочитают.

Протестовали футбольные и хоккейные фанаты. "Дайте нам жить!” Привёл только заголовок. Цитировать не буду, чтобы не перегружать форум, желающие прочитают.Протестовали футбольные и хоккейные фанаты. "Дайте нам жить!” ЛАД 2 Повідомлень: 17401 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4569 раз. Подякували: 4250 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 жов, 2020 02:04 UA написав: freeze написав: У нас летальность в отличие от США и Бразилии кстати меньше, и меньше, чем в среднем в мире - 1,9 %



Ukraine

Coronavirus Cases:

298,872

Deaths:

5,607 У нас летальность в отличие от США и Бразилии кстати меньше, и меньше, чем в среднем в мире - 1,9 %UkraineCoronavirus Cases:298,872Deaths:5,607

Пишут что негры мрут, коих в США и Бразилии в наличии.

Почему Африка по Ковиду отстает? Пишут что негры мрут, коих в США и Бразилии в наличии.Почему Африка по Ковиду отстает?

Средний возраст людей во многих африканских странах - 14-15 лет. Основная группа риска 80+. В Африке слишком молодое население. Средний возраст людей во многих африканских странах - 14-15 лет. Основная группа риска 80+. В Африке слишком молодое население. safonovstanislav Повідомлень: 2931 З нами з: 10.05.14 Подякував: 216 раз. Подякували: 476 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1985198619871988 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7253 1663220

ЛОБ Нед 18 жов, 2020 18:49