Пандемия: протесты против карантина в Праге завершились массовыми столкновениями в городе
Привёл только заголовок. Цитировать не буду, чтобы не перегружать форум, желающие прочитают.
Протестовали футбольные и хоккейные фанаты. "Дайте нам жить!”
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 жов, 2020 01:15
Привёл только заголовок. Цитировать не буду, чтобы не перегружать форум, желающие прочитают.
Протестовали футбольные и хоккейные фанаты. "Дайте нам жить!”
Додано: Пон 19 жов, 2020 02:04
Средний возраст людей во многих африканских странах - 14-15 лет. Основная группа риска 80+. В Африке слишком молодое население.
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