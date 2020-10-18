Несколько сотрудников полиции атаковали «нарушителя» на станции метро «Беговая» в Петербурге.
В соцсетях появилось видео, на котором шесть или семь полицейских в форме «крутят» мужчину, который отказался покупать маску. Пассажиру не только запретили входить в метро, но и жестко повалили на землю.
Другие пассажиры были шокированы происходящим и призвали правоохранителей остановиться. Один из них заметил, что мужчине «ломают ногу».
Отмечается, что конфликт разгорелся из-за того, что полиция заставляла парня купить маску, а он из принципа отказался.
Правильно сделали. Вопрос не в маске, а в демонстративном асоциальном поведении. Типичный пример вильнолюда, которые у нас паркуются на трамвайных путях, дзюрят в подъездах и гульбанят под окнами после полуночи. По принципу, а нас рать...
antey1969 написав:Правильно сделали. Вопрос не в маске, а в демонстративном асоциальном поведении. Типичный пример вильнолюда, которые у нас паркуются на трамвайных путях, дзюрят в подъездах и гульбанят под окнами после полуночи. По принципу, а нас рать...
Люди верят, что живут в государстве с верховенством законов. А по факту - полицейские государства, где слово мента превыше Конституции. В Европе то же самое
antey1969 написав:Правильно сделали. Вопрос не в маске, а в демонстративном асоциальном поведении. Типичный пример вильнолюда, которые у нас паркуются на трамвайных путях, дзюрят в подъездах и гульбанят под окнами после полуночи. По принципу, а нас рать...
Люди верят, что живут в государстве с верховенством законов. А по факту - полицейские государства, где слово мента превыше Конституции. В Европе то же самое
Это же случай на России, там законодательно оформили всё в отличие от наших законодательных пробелов, оспорить данную ситуацию сложно. Вы как-то странно думаете, что Конституции в разных странах это некие божественные Библии. Часто и полицейские государства могут жить по своим законам и своим так себе Конституциям.
antey1969 написав:Правильно сделали. Вопрос не в маске, а в демонстративном асоциальном поведении. Типичный пример вильнолюда, которые у нас паркуются на трамвайных путях, дзюрят в подъездах и гульбанят под окнами после полуночи. По принципу, а нас рать...
Люди верят, что живут в государстве с верховенством законов. А по факту - полицейские государства, где слово мента превыше Конституции. В Европе то же самое
Ну почему же сразу превыше. Было оказано сопротивление. Вы в курсе, что в Рашке в каждом приемнике больницы установлены веб-камеры и присутствует полицейский, все фиксируется? Это у нас медика в приемнике безнаказанно может ткнуть кулаком разгоряченный пациент, а там он сразу же влетает по статье "хулиганка"