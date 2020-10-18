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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1985198619871988

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
10
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 01:15

Пандемия: протесты против карантина в Праге завершились массовыми столкновениями в городе

https://www.unn.com.ua/ru/news/1897730-pandemiya-protesti-proti-karantinu-u-prazi-zavershivsya-masovivim-sutichkami-u-misti
Привёл только заголовок. Цитировать не буду, чтобы не перегружать форум, желающие прочитают.
Протестовали футбольные и хоккейные фанаты. "Дайте нам жить!”
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 02:04

  UA написав:
  freeze написав:У нас летальность в отличие от США и Бразилии кстати меньше, и меньше, чем в среднем в мире - 1,9 %

Ukraine
Coronavirus Cases:
298,872
Deaths:
5,607

Пишут что негры мрут, коих в США и Бразилии в наличии.
Почему Африка по Ковиду отстает?

Средний возраст людей во многих африканских странах - 14-15 лет. Основная группа риска 80+. В Африке слишком молодое население.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 08:06

  ЛАД написав:
Несколько сотрудников полиции атаковали «нарушителя» на станции метро «Беговая» в Петербурге.

В соцсетях появилось видео, на котором шесть или семь полицейских в форме «крутят» мужчину, который отказался покупать маску. Пассажиру не только запретили входить в метро, но и жестко повалили на землю.

Другие пассажиры были шокированы происходящим и призвали правоохранителей остановиться. Один из них заметил, что мужчине «ломают ногу».

Отмечается, что конфликт разгорелся из-за того, что полиция заставляла парня купить маску, а он из принципа отказался.

https://m.rosbalt.ru/piter/2020/10/18/1868602.html

Правильно сделали.
Вопрос не в маске, а в демонстративном асоциальном поведении.
Типичный пример вильнолюда, которые у нас паркуются на трамвайных путях, дзюрят в подъездах и гульбанят под окнами после полуночи. По принципу, а нас рать...
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 08:31

  antey1969 написав:Правильно сделали.
Вопрос не в маске, а в демонстративном асоциальном поведении.
Типичный пример вильнолюда, которые у нас паркуются на трамвайных путях, дзюрят в подъездах и гульбанят под окнами после полуночи. По принципу, а нас рать...

Люди верят, что живут в государстве с верховенством законов. А по факту - полицейские государства, где слово мента превыше Конституции.
В Европе то же самое
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 08:41

  safonovstanislav написав:
  antey1969 написав:Правильно сделали.
Вопрос не в маске, а в демонстративном асоциальном поведении.
Типичный пример вильнолюда, которые у нас паркуются на трамвайных путях, дзюрят в подъездах и гульбанят под окнами после полуночи. По принципу, а нас рать...

Люди верят, что живут в государстве с верховенством законов. А по факту - полицейские государства, где слово мента превыше Конституции.
В Европе то же самое


Это же случай на России, там законодательно оформили всё в отличие от наших законодательных пробелов, оспорить данную ситуацию сложно.
Вы как-то странно думаете, что Конституции в разных странах это некие божественные Библии. Часто и полицейские государства могут жить по своим законам и своим так себе Конституциям.
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freeze
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 09:03

  safonovstanislav написав:
  antey1969 написав:Правильно сделали.
Вопрос не в маске, а в демонстративном асоциальном поведении.
Типичный пример вильнолюда, которые у нас паркуются на трамвайных путях, дзюрят в подъездах и гульбанят под окнами после полуночи. По принципу, а нас рать...

Люди верят, что живут в государстве с верховенством законов. А по факту - полицейские государства, где слово мента превыше Конституции.
В Европе то же самое

Ну почему же сразу превыше. Было оказано сопротивление.
Вы в курсе, что в Рашке в каждом приемнике больницы установлены веб-камеры и присутствует полицейский, все фиксируется?
Это у нас медика в приемнике безнаказанно может ткнуть кулаком разгоряченный пациент, а там он сразу же влетает по статье "хулиганка"
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 09:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

от бывшего фискала https://www.facebook.com/photo?fbid=176 ... 2405246333
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 09:47

Украина официально пересекла планку в 300 000 встретившихся с коронавирусом, что впрочем составляет всего 0,7-0,8 процентов населения, по этому показателю Украина занимает 27-28 место в Европе.
Понятно, что какое-то количество коронавирусников не попало в официальную статистику, но впрочем как и везде.
Что интересно из шести стран с самым низком уровнем заболеваемости в Европе - пять прибалты + скандинавы - Эстония, Латвия, Литва, Финляндия и Норвегия.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 09:53

любопытный взгляд на эпидемию
с 40мин
https://www.youtube.com/watch?v=Mwtvx_x ... Jg&index=2
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 10:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Длительное отслеживание уровня антител у почти 6 тысяч жителей США, перенесших COVID-19, показало, что иммунитет уверенно сохраняется в течение 5-7 месяцев. В отличие от предыдущих исследованиях, говоривших о менее стойком иммунитете, здесь определялось большее количество различных антител: https://goo.su/2lFV
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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