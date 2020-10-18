Пандемия: протесты против карантина в Праге завершились массовыми столкновениями в городе
Привёл только заголовок. Цитировать не буду, чтобы не перегружать форум, желающие прочитают.
Протестовали футбольные и хоккейные фанаты. "Дайте нам жить!”
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 жов, 2020 01:15
Привёл только заголовок. Цитировать не буду, чтобы не перегружать форум, желающие прочитают.
Протестовали футбольные и хоккейные фанаты. "Дайте нам жить!”
Додано: Пон 19 жов, 2020 02:04
Средний возраст людей во многих африканских странах - 14-15 лет. Основная группа риска 80+. В Африке слишком молодое население.
Додано: Пон 19 жов, 2020 08:06
Правильно сделали.
Вопрос не в маске, а в демонстративном асоциальном поведении.
Типичный пример вильнолюда, которые у нас паркуются на трамвайных путях, дзюрят в подъездах и гульбанят под окнами после полуночи. По принципу, а нас рать...
Додано: Пон 19 жов, 2020 08:31
Люди верят, что живут в государстве с верховенством законов. А по факту - полицейские государства, где слово мента превыше Конституции.
В Европе то же самое
Додано: Пон 19 жов, 2020 08:41
Это же случай на России, там законодательно оформили всё в отличие от наших законодательных пробелов, оспорить данную ситуацию сложно.
Вы как-то странно думаете, что Конституции в разных странах это некие божественные Библии. Часто и полицейские государства могут жить по своим законам и своим так себе Конституциям.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Пон 19 жов, 2020 09:03
Ну почему же сразу превыше. Было оказано сопротивление.
Вы в курсе, что в Рашке в каждом приемнике больницы установлены веб-камеры и присутствует полицейский, все фиксируется?
Это у нас медика в приемнике безнаказанно может ткнуть кулаком разгоряченный пациент, а там он сразу же влетает по статье "хулиганка"
Додано: Пон 19 жов, 2020 09:23
Re: Эпидемия коронавируса в мире
от бывшего фискала
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Додано: Пон 19 жов, 2020 09:47
Украина официально пересекла планку в 300 000 встретившихся с коронавирусом, что впрочем составляет всего 0,7-0,8 процентов населения, по этому показателю Украина занимает 27-28 место в Европе.
Понятно, что какое-то количество коронавирусников не попало в официальную статистику, но впрочем как и везде.
Что интересно из шести стран с самым низком уровнем заболеваемости в Европе - пять прибалты + скандинавы - Эстония, Латвия, Литва, Финляндия и Норвегия.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Пон 19 жов, 2020 09:53
любопытный взгляд на эпидемию
с 40мин
Додано: Пон 19 жов, 2020 10:09
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Длительное отслеживание уровня антител у почти 6 тысяч жителей США, перенесших COVID-19, показало, что иммунитет уверенно сохраняется в течение 5-7 месяцев. В отличие от предыдущих исследованиях, говоривших о менее стойком иммунитете, здесь определялось большее количество различных антител:
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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