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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 жов, 2020 12:44
Тут раньше много писали о туберкулёзе.
https://www.unn.com.ua/ru/news/1892777-protidiya-tuberkulozu-v-ukrayini-neefektivna-rakhunkova-palata
Противодействие туберкулезу в Украине неэффективно - Счетная палата
Это к вопросу о "зелёной плесени" и медреформе. Но, скорее, даже о 30 годах наплевательского отношения к медицине или, точнее, здоровью населения. Тут вам ни растрат на дороги, ни особого воровства. Просто на. рать.
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