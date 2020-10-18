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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1986198719881989

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
10
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 12:44

Тут раньше много писали о туберкулёзе.
Противодействие туберкулезу в Украине неэффективно - Счетная палата
https://www.unn.com.ua/ru/news/1892777-protidiya-tuberkulozu-v-ukrayini-neefektivna-rakhunkova-palata
Это к вопросу о "зелёной плесени" и медреформе. Но, скорее, даже о 30 годах наплевательского отношения к медицине или, точнее, здоровью населения. Тут вам ни растрат на дороги, ни особого воровства. Просто на. рать.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 15:00

  antey1969 написав:
  ЛАД написав:
Несколько сотрудников полиции атаковали «нарушителя» на станции метро «Беговая» в Петербурге.

В соцсетях появилось видео, на котором шесть или семь полицейских в форме «крутят» мужчину, который отказался покупать маску. Пассажиру не только запретили входить в метро, но и жестко повалили на землю.

Другие пассажиры были шокированы происходящим и призвали правоохранителей остановиться. Один из них заметил, что мужчине «ломают ногу».

Отмечается, что конфликт разгорелся из-за того, что полиция заставляла парня купить маску, а он из принципа отказался.

https://m.rosbalt.ru/piter/2020/10/18/1868602.html

Правильно сделали.
Вопрос не в маске, а в демонстративном асоциальном поведении.
Типичный пример вильнолюда, которые у нас паркуются на трамвайных путях, дзюрят в подъездах и гульбанят под окнами после полуночи. По принципу, а нас рать...

вот сегодня я ехал в маршрутке и меня обкашляли со всех сторон , ну и что что они были в масках ? Спрашивается наифга делать ПЦР если через 5 минут можешь быть зараженым ?
ПЦР показал что по состоянию на утро четверга вирус во мне не выявили, нюх не вернулся.
Переспросил у товарища, который имел сначала позитивный ПЦР, а потом негативный, говорит что уже месяц прошел, а нюх так полностью и не восстановился - каике-то запахи ( часть) не чувствуются. И наф_и_га эти ПЦР делать как и ИФА ? даже на антитела смысла нет , ведь можно переболеть получить иммунитет через память Т лимфоцитов и не иметь в крови антител
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 15:14

  yama написав: вот сегодня я ехал в маршрутке и меня обкашляли со всех сторон , ну и что что они были в масках ? Спрашивается наифга делать ПЦР если через 5 минут можешь быть зараженым ?
ПЦР показал что по состоянию на утро четверга вирус во мне не выявили, нюх не вернулся.
Переспросил у товарища, который имел сначала позитивный ПЦР, а потом негативный, говорит что уже месяц прошел, а нюх так полностью и не восстановился - каике-то запахи ( часть) не чувствуются. И наф_и_га эти ПЦР делать как и ИФА ? даже на антитела смысла нет , ведь можно переболеть получить иммунитет через память Т лимфоцитов и не иметь в крови антител

Маски резко снизили количество мокроты которую выкашляли окружающие, и радиус разлета микрочастиц и, соответственно уменьшается количество вируса который можете подхватить.
Два важных параметра, количество вируса и время нахождения в заразной зоне.
Чем они меньше, тем больше шансов не заболеть вовсе, или на легче течение болезни.

Собственно ПЦР 70% + на каждом из этапов забор-проверка, есть риск напортачить.
_Mykola_
 
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ЛОБ

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