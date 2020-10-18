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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1986198719881989 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 13% 34 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 10 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 41 Всього голосів : 270 Додано: Пон 19 жов, 2020 12:44

Противодействие туберкулезу в Украине неэффективно - Счетная палата

https://www.unn.com.ua/ru/news/1892777-protidiya-tuberkulozu-v-ukrayini-neefektivna-rakhunkova-palata

Это к вопросу о "зелёной плесени" и медреформе. Но, скорее, даже о 30 годах наплевательского отношения к медицине или, точнее, здоровью населения. Тут вам ни растрат на дороги, ни особого воровства. Просто на. рать. Тут раньше много писали о туберкулёзе.Это к вопросу о "зелёной плесени" и медреформе. Но, скорее, даже о 30 годах наплевательского отношения к медицине или, точнее, здоровью населения. Тут вам ни растрат на дороги, ни особого воровства. Просто на. рать. ЛАД 2 Повідомлень: 17402 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4569 раз. Подякували: 4250 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 жов, 2020 15:00 antey1969 написав: ЛАД написав: Несколько сотрудников полиции атаковали «нарушителя» на станции метро «Беговая» в Петербурге.



В соцсетях появилось видео, на котором шесть или семь полицейских в форме «крутят» мужчину, который отказался покупать маску. Пассажиру не только запретили входить в метро, но и жестко повалили на землю.



Другие пассажиры были шокированы происходящим и призвали правоохранителей остановиться. Один из них заметил, что мужчине «ломают ногу».



Отмечается, что конфликт разгорелся из-за того, что полиция заставляла парня купить маску, а он из принципа отказался.

https://m.rosbalt.ru/piter/2020/10/18/1868602.html

Правильно сделали.

Вопрос не в маске, а в демонстративном асоциальном поведении.

Типичный пример вильнолюда, которые у нас паркуются на трамвайных путях, дзюрят в подъездах и гульбанят под окнами после полуночи. По принципу, а нас рать... Правильно сделали.Вопрос не в маске, а в демонстративном асоциальном поведении.Типичный пример вильнолюда, которые у нас паркуются на трамвайных путях, дзюрят в подъездах и гульбанят под окнами после полуночи. По принципу, а нас рать...

вот сегодня я ехал в маршрутке и меня обкашляли со всех сторон , ну и что что они были в масках ? Спрашивается наифга делать ПЦР если через 5 минут можешь быть зараженым ?

ПЦР показал что по состоянию на утро четверга вирус во мне не выявили, нюх не вернулся.

Переспросил у товарища, который имел сначала позитивный ПЦР, а потом негативный, говорит что уже месяц прошел, а нюх так полностью и не восстановился - каике-то запахи ( часть) не чувствуются. И наф_и_га эти ПЦР делать как и ИФА ? даже на антитела смысла нет , ведь можно переболеть получить иммунитет через память Т лимфоцитов и не иметь в крови антител вот сегодня я ехал в маршрутке и меня обкашляли со всех сторон , ну и что что они были в масках ? Спрашивается наифга делать ПЦР если через 5 минут можешь быть зараженым ? як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти ! yama Повідомлень: 2844 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5501 раз. Подякували: 588 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 жов, 2020 15:14 yama написав: вот сегодня я ехал в маршрутке и меня обкашляли со всех сторон , ну и что что они были в масках ? Спрашивается наифга делать ПЦР если через 5 минут можешь быть зараженым ?

ПЦР показал что по состоянию на утро четверга вирус во мне не выявили, нюх не вернулся.

Переспросил у товарища, который имел сначала позитивный ПЦР, а потом негативный, говорит что уже месяц прошел, а нюх так полностью и не восстановился - каике-то запахи ( часть) не чувствуются. И наф_и_га эти ПЦР делать как и ИФА ? даже на антитела смысла нет , ведь можно переболеть получить иммунитет через память Т лимфоцитов и не иметь в крови антител вот сегодня я ехал в маршрутке и меня обкашляли со всех сторон , ну и что что они были в масках ? Спрашивается наифга делать ПЦР если через 5 минут можешь быть зараженым ?

Маски резко снизили количество мокроты которую выкашляли окружающие, и радиус разлета микрочастиц и, соответственно уменьшается количество вируса который можете подхватить.

Два важных параметра, количество вируса и время нахождения в заразной зоне.

Чем они меньше, тем больше шансов не заболеть вовсе, или на легче течение болезни.



Собственно ПЦР 70% + на каждом из этапов забор-проверка, есть риск напортачить. Маски резко снизили количество мокроты которую выкашляли окружающие, и радиус разлета микрочастиц и, соответственно уменьшается количество вируса который можете подхватить.Два важных параметра, количество вируса и время нахождения в заразной зоне.Чем они меньше, тем больше шансов не заболеть вовсе, или на легче течение болезни.Собственно ПЦР 70% + на каждом из этапов забор-проверка, есть риск напортачить. _Mykola_ Повідомлень: 3986 З нами з: 09.02.09 Подякував: 582 раз. Подякували: 554 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1986198719881989 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7253 1663528

ЛОБ Нед 18 жов, 2020 18:49