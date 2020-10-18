Несколько сотрудников полиции атаковали «нарушителя» на станции метро «Беговая» в Петербурге.
В соцсетях появилось видео, на котором шесть или семь полицейских в форме «крутят» мужчину, который отказался покупать маску. Пассажиру не только запретили входить в метро, но и жестко повалили на землю.
Другие пассажиры были шокированы происходящим и призвали правоохранителей остановиться. Один из них заметил, что мужчине «ломают ногу».
Отмечается, что конфликт разгорелся из-за того, что полиция заставляла парня купить маску, а он из принципа отказался.
Правильно сделали. Вопрос не в маске, а в демонстративном асоциальном поведении. Типичный пример вильнолюда, которые у нас паркуются на трамвайных путях, дзюрят в подъездах и гульбанят под окнами после полуночи. По принципу, а нас рать...
вот сегодня я ехал в маршрутке и меня обкашляли со всех сторон , ну и что что они были в масках ? Спрашивается наифга делать ПЦР если через 5 минут можешь быть зараженым ? ПЦР показал что по состоянию на утро четверга вирус во мне не выявили, нюх не вернулся. Переспросил у товарища, который имел сначала позитивный ПЦР, а потом негативный, говорит что уже месяц прошел, а нюх так полностью и не восстановился - каике-то запахи ( часть) не чувствуются. И наф_и_га эти ПЦР делать как и ИФА ? даже на антитела смысла нет , ведь можно переболеть получить иммунитет через память Т лимфоцитов и не иметь в крови антител
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
yama написав: вот сегодня я ехал в маршрутке и меня обкашляли со всех сторон , ну и что что они были в масках ? Спрашивается наифга делать ПЦР если через 5 минут можешь быть зараженым ? ПЦР показал что по состоянию на утро четверга вирус во мне не выявили, нюх не вернулся. Переспросил у товарища, который имел сначала позитивный ПЦР, а потом негативный, говорит что уже месяц прошел, а нюх так полностью и не восстановился - каике-то запахи ( часть) не чувствуются. И наф_и_га эти ПЦР делать как и ИФА ? даже на антитела смысла нет , ведь можно переболеть получить иммунитет через память Т лимфоцитов и не иметь в крови антител
Маски резко снизили количество мокроты которую выкашляли окружающие, и радиус разлета микрочастиц и, соответственно уменьшается количество вируса который можете подхватить. Два важных параметра, количество вируса и время нахождения в заразной зоне. Чем они меньше, тем больше шансов не заболеть вовсе, или на легче течение болезни.
Собственно ПЦР 70% + на каждом из этапов забор-проверка, есть риск напортачить.