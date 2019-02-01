Несколько сотрудников полиции атаковали «нарушителя» на станции метро «Беговая» в Петербурге.
В соцсетях появилось видео, на котором шесть или семь полицейских в форме «крутят» мужчину, который отказался покупать маску. Пассажиру не только запретили входить в метро, но и жестко повалили на землю.
Другие пассажиры были шокированы происходящим и призвали правоохранителей остановиться. Один из них заметил, что мужчине «ломают ногу».
Отмечается, что конфликт разгорелся из-за того, что полиция заставляла парня купить маску, а он из принципа отказался.
Правильно сделали. Вопрос не в маске, а в демонстративном асоциальном поведении. Типичный пример вильнолюда, которые у нас паркуются на трамвайных путях, дзюрят в подъездах и гульбанят под окнами после полуночи. По принципу, а нас рать...
вот сегодня я ехал в маршрутке и меня обкашляли со всех сторон , ну и что что они были в масках ? Спрашивается наифга делать ПЦР если через 5 минут можешь быть зараженым ? ПЦР показал что по состоянию на утро четверга вирус во мне не выявили, нюх не вернулся. Переспросил у товарища, который имел сначала позитивный ПЦР, а потом негативный, говорит что уже месяц прошел, а нюх так полностью и не восстановился - каике-то запахи ( часть) не чувствуются. И наф_и_га эти ПЦР делать как и ИФА ? даже на антитела смысла нет , ведь можно переболеть получить иммунитет через память Т лимфоцитов и не иметь в крови антител
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
yama написав: вот сегодня я ехал в маршрутке и меня обкашляли со всех сторон , ну и что что они были в масках ? Спрашивается наифга делать ПЦР если через 5 минут можешь быть зараженым ? ПЦР показал что по состоянию на утро четверга вирус во мне не выявили, нюх не вернулся. Переспросил у товарища, который имел сначала позитивный ПЦР, а потом негативный, говорит что уже месяц прошел, а нюх так полностью и не восстановился - каике-то запахи ( часть) не чувствуются. И наф_и_га эти ПЦР делать как и ИФА ? даже на антитела смысла нет , ведь можно переболеть получить иммунитет через память Т лимфоцитов и не иметь в крови антител
Маски резко снизили количество мокроты которую выкашляли окружающие, и радиус разлета микрочастиц и, соответственно уменьшается количество вируса который можете подхватить. Два важных параметра, количество вируса и время нахождения в заразной зоне. Чем они меньше, тем больше шансов не заболеть вовсе, или на легче течение болезни.
Собственно ПЦР 70% + на каждом из этапов забор-проверка, есть риск напортачить.
antey1969 написав: Правильно сделали. Вопрос не в маске, а в демонстративном асоциальном поведении. Типичный пример вильнолюда, которые у нас паркуются на трамвайных путях, дзюрят в подъездах и гульбанят под окнами после полуночи. По принципу, а нас рать...
Люди верят, что живут в государстве с верховенством законов. А по факту - полицейские государства, где слово мента превыше Конституции. В Европе то же самое
Вы не активист BLM случайно?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
В недавние-недавние времена прибыл в клинику по скорой ДТП-пациент с явными признаками Ковида. Раздуплились по этому поводу не сразу, так как было не до этого и надо было пострадавшего срочно спасать. Но через пару дней картинка сложилась, пациенту сделали ПЦР-тест и на всякий случай перевели в отдельную палату. Еще через неделю пришел отрицательный результат(вызвав искреннее недоумение медиков). Но то такое. Сказка шла своим чередом... Через некоторое время одна из медсестер тоже слегла с Ковидом(сделала тест по месту жительства, так как типа заразилась не на работе). А еще через пару дней слегка затемпературил и потерял обоняние врач. На вопрос, что делаем, зав. отделения посоветовал просто посидеть дома и распорядился снова замыть палаты отделения. Это было единственно правильное решение в наших реалиях. Разберем, почему. Если бы врач отправился делать ПЦР, то: 1) Втык поручила бы от Минздрава клиника типа за нарушения санэпидрежима, то что на ДТП никто не бегает в балахонах, никого не волнует. 2) Врач сидел бы неделю дома и ждал результатов теста, потом сидел бы дома еще как минимум две недели, если бы тест оказался положительным. 3) Скоропомощное отделение закрыли бы на неделю нафиг(нагрузка бы легла на другие больницы, у которых ситуация зачастую та же самая). 4) Всех контактных пациентов и медперсонал прогнали бы через тесты, несмотря на отсутствие симптомов(времени проявиться у вируса было достаточно). 5) Все это время больница не могла бы оказывать помощь ургентным пациентам, а значит недополучила бы за них финансирование от Службы Здоровья. С чего платить ЗП и коммуналку, закупать расходники при таком раскладе - история умалчивает. А так, врач дождался нормализации температуры, и еще через неделю после этого снова вышел на дежурства. Его на работе тихо проверили на иммуноглобулины и все. Медсестра, что честно сдала ПЦР, до сих пор дома, так как две недели после положительного теста(считается не от даты забора, а от даты результата) сиди и не рыпайся, потом снова к семейнику, снова тест и снова жди результаты. Больницы, администрация, персонал сейчас поставлены в такую ситуацию, что со всех сторон выгоднее скрывать случаи заражения медперсонала, чем о них своевременно докладывать наверх. Так что цифры, озвучиваемые Степановым, мягко говоря, весьма сильно отличаются от реальных.
antey1969 написав: Правильно сделали. Вопрос не в маске, а в демонстративном асоциальном поведении. Типичный пример вильнолюда, которые у нас паркуются на трамвайных путях, дзюрят в подъездах и гульбанят под окнами после полуночи. По принципу, а нас рать...
Люди верят, что живут в государстве с верховенством законов. А по факту - полицейские государства, где слово мента превыше Конституции. В Европе то же самое
Вы не активист BLM случайно?
Просто объясняю, что многие люди наивно верят, что когда их будут избивать менты, законы их защитят, или хотя бы накажут обидчиков. Но, в реальном мире это так не работает.
Сам сталкивался, когда мент выписывает незаконную говняшку, из-за которой потом начинается террор со стороны государства. Мало того, что эту высранную его паршивой рукой каку нужно сначала отменить в суде, что тоже занимает немало времени, нервов и сил, так потом ещё исполнители приходят домой и вымагают деньги по уже отмененному судом штрафу.
Так это, когда мусор сам выдаёт бумажку со всеми своими данными, незаконными каляками, и подписью, что именно он это говно высрал на лист бумаги. А если изобьют, там доказать что-либо вообще невозможно (практически в любом государстве).
Я считаю, что новая полиция, своими поступками, себя дискредетировала в глазах народа Украины. Когда их разгонят, надеюсь, что, ни один уважающий себя человек, не будет брать на работу людей с клеймом полицейского в трудовой книжке, т. к. если взятки вымагал, служа в полиции, будет красть и на новом месте
Вот, например, одно из последних дел. Влетел в яму в центре города, вызвал ментов, чтоб оформили ДТП, чтоб потом качнуть деньги с дорожной службы, так эти утырки составили протокол на меня, якобы я виноват в той яме. А потом, как всегда, пришлось бегать по судам, отменять их маразматические высеры. Цитирую: http://reyestr.court.gov.ua/Review/80247778
01.02.2019 року о 17-43 годині в м.Дніпро на Центральному мосту керував автомобілем НОМЕР_1 та не врахував дорожню обстановку, яку обєктивно спроможний був виявити та скоїв наїзд на вибоїну. При ДТП автомобіль отримав механічні пошкодження з матеріальними збитками, чим порушив вимоги п.12.3 ПДР України