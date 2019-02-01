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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 19871988198919901991> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 13% 34 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 10 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 41 Всього голосів : 270 Додано: Пон 19 жов, 2020 12:44

Противодействие туберкулезу в Украине неэффективно - Счетная палата

https://www.unn.com.ua/ru/news/1892777-protidiya-tuberkulozu-v-ukrayini-neefektivna-rakhunkova-palata

Это к вопросу о "зелёной плесени" и медреформе. Но, скорее, даже о 30 годах наплевательского отношения к медицине или, точнее, здоровью населения. Тут вам ни растрат на дороги, ни особого воровства. Просто на. рать. Тут раньше много писали о туберкулёзе.Это к вопросу о "зелёной плесени" и медреформе. Но, скорее, даже о 30 годах наплевательского отношения к медицине или, точнее, здоровью населения. Тут вам ни растрат на дороги, ни особого воровства. Просто на. рать. ЛАД 2 Повідомлень: 17406 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4569 раз. Подякували: 4250 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 жов, 2020 15:00 antey1969 написав: ЛАД написав: Несколько сотрудников полиции атаковали «нарушителя» на станции метро «Беговая» в Петербурге.



В соцсетях появилось видео, на котором шесть или семь полицейских в форме «крутят» мужчину, который отказался покупать маску. Пассажиру не только запретили входить в метро, но и жестко повалили на землю.



Другие пассажиры были шокированы происходящим и призвали правоохранителей остановиться. Один из них заметил, что мужчине «ломают ногу».



Отмечается, что конфликт разгорелся из-за того, что полиция заставляла парня купить маску, а он из принципа отказался.

https://m.rosbalt.ru/piter/2020/10/18/1868602.html

Правильно сделали.

Вопрос не в маске, а в демонстративном асоциальном поведении.

Типичный пример вильнолюда, которые у нас паркуются на трамвайных путях, дзюрят в подъездах и гульбанят под окнами после полуночи. По принципу, а нас рать... Правильно сделали.Вопрос не в маске, а в демонстративном асоциальном поведении.Типичный пример вильнолюда, которые у нас паркуются на трамвайных путях, дзюрят в подъездах и гульбанят под окнами после полуночи. По принципу, а нас рать...

вот сегодня я ехал в маршрутке и меня обкашляли со всех сторон , ну и что что они были в масках ? Спрашивается наифга делать ПЦР если через 5 минут можешь быть зараженым ?

ПЦР показал что по состоянию на утро четверга вирус во мне не выявили, нюх не вернулся.

Переспросил у товарища, который имел сначала позитивный ПЦР, а потом негативный, говорит что уже месяц прошел, а нюх так полностью и не восстановился - каике-то запахи ( часть) не чувствуются. И наф_и_га эти ПЦР делать как и ИФА ? даже на антитела смысла нет , ведь можно переболеть получить иммунитет через память Т лимфоцитов и не иметь в крови антител вот сегодня я ехал в маршрутке и меня обкашляли со всех сторон , ну и что что они были в масках ? Спрашивается наифга делать ПЦР если через 5 минут можешь быть зараженым ? як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти ! yama Повідомлень: 2846 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5502 раз. Подякували: 588 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 жов, 2020 15:14 yama написав: вот сегодня я ехал в маршрутке и меня обкашляли со всех сторон , ну и что что они были в масках ? Спрашивается наифга делать ПЦР если через 5 минут можешь быть зараженым ?

ПЦР показал что по состоянию на утро четверга вирус во мне не выявили, нюх не вернулся.

Переспросил у товарища, который имел сначала позитивный ПЦР, а потом негативный, говорит что уже месяц прошел, а нюх так полностью и не восстановился - каике-то запахи ( часть) не чувствуются. И наф_и_га эти ПЦР делать как и ИФА ? даже на антитела смысла нет , ведь можно переболеть получить иммунитет через память Т лимфоцитов и не иметь в крови антител вот сегодня я ехал в маршрутке и меня обкашляли со всех сторон , ну и что что они были в масках ? Спрашивается наифга делать ПЦР если через 5 минут можешь быть зараженым ?

Маски резко снизили количество мокроты которую выкашляли окружающие, и радиус разлета микрочастиц и, соответственно уменьшается количество вируса который можете подхватить.

Два важных параметра, количество вируса и время нахождения в заразной зоне.

Чем они меньше, тем больше шансов не заболеть вовсе, или на легче течение болезни.



Собственно ПЦР 70% + на каждом из этапов забор-проверка, есть риск напортачить. Маски резко снизили количество мокроты которую выкашляли окружающие, и радиус разлета микрочастиц и, соответственно уменьшается количество вируса который можете подхватить.Два важных параметра, количество вируса и время нахождения в заразной зоне.Чем они меньше, тем больше шансов не заболеть вовсе, или на легче течение болезни.Собственно ПЦР 70% + на каждом из этапов забор-проверка, есть риск напортачить. _Mykola_ Повідомлень: 3987 З нами з: 09.02.09 Подякував: 582 раз. Подякували: 554 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 жов, 2020 15:35 Re: Эпидемия коронавируса в мире



https://news.liga.net/society/news/covi ... sutki-tsoz "Через 3-4 недели в Украине может быть 20 000 заболевших COVID-19 и гриппом в сутки – ЦОЗ " _Mykola_ Повідомлень: 3987 З нами з: 09.02.09 Подякував: 582 раз. Подякували: 554 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 жов, 2020 15:49 safonovstanislav написав: antey1969 написав: Правильно сделали.

Вопрос не в маске, а в демонстративном асоциальном поведении.

Типичный пример вильнолюда, которые у нас паркуются на трамвайных путях, дзюрят в подъездах и гульбанят под окнами после полуночи. По принципу, а нас рать... Правильно сделали.Вопрос не в маске, а в демонстративном асоциальном поведении.Типичный пример вильнолюда, которые у нас паркуются на трамвайных путях, дзюрят в подъездах и гульбанят под окнами после полуночи. По принципу, а нас рать... Люди верят, что живут в государстве с верховенством законов. А по факту - полицейские государства, где слово мента превыше Конституции.

В Европе то же самое Люди верят, что живут в государстве с верховенством законов. А по факту - полицейские государства, где слово мента превыше Конституции.В Европе то же самое

Вы не активист BLM случайно? Вы не активист BLM случайно? Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17661 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1995 раз. Подякували: 2846 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 жов, 2020 16:17 https://biz.ligazakon.net/ua/news/198971_kabmn-proponu-shtrafuvati-bznes-za-nepravilne-nosnnya-maski-vdvduvachami - на рассмотрении 2 новых законопроекта.

Штрафы за отсутствие маски там предусмотрены очень низкие. Для юрлиц -

в розмірі від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 - 5100 грн).

Для физлиц -

від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 170 - 255 грн).

17000 было, конечно, чересчур, но эти цифры, по-моему, слишком скромные. - на рассмотрении 2 новых законопроекта.Штрафы за отсутствие маски там предусмотрены очень низкие. Для юрлиц -Для физлиц -17000 было, конечно, чересчур, но эти цифры, по-моему, слишком скромные. ЛАД 2 Повідомлень: 17406 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4569 раз. Подякували: 4250 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 жов, 2020 16:20 Время офигительных историй 2 В недавние-недавние времена прибыл в клинику по скорой ДТП-пациент с явными признаками Ковида. Раздуплились по этому поводу не сразу, так как было не до этого и надо было пострадавшего срочно спасать. Но через пару дней картинка сложилась, пациенту сделали ПЦР-тест и на всякий случай перевели в отдельную палату. Еще через неделю пришел отрицательный результат(вызвав искреннее недоумение медиков). Но то такое. Сказка шла своим чередом...

Через некоторое время одна из медсестер тоже слегла с Ковидом(сделала тест по месту жительства, так как типа заразилась не на работе). А еще через пару дней слегка затемпературил и потерял обоняние врач. На вопрос, что делаем, зав. отделения посоветовал просто посидеть дома и распорядился снова замыть палаты отделения. Это было единственно правильное решение в наших реалиях.

Разберем, почему.

Если бы врач отправился делать ПЦР, то:

1) Втык поручила бы от Минздрава клиника типа за нарушения санэпидрежима, то что на ДТП никто не бегает в балахонах, никого не волнует.

2) Врач сидел бы неделю дома и ждал результатов теста, потом сидел бы дома еще как минимум две недели, если бы тест оказался положительным.

3) Скоропомощное отделение закрыли бы на неделю нафиг(нагрузка бы легла на другие больницы, у которых ситуация зачастую та же самая).

4) Всех контактных пациентов и медперсонал прогнали бы через тесты, несмотря на отсутствие симптомов(времени проявиться у вируса было достаточно).

5) Все это время больница не могла бы оказывать помощь ургентным пациентам, а значит недополучила бы за них финансирование от Службы Здоровья. С чего платить ЗП и коммуналку, закупать расходники при таком раскладе - история умалчивает.

А так, врач дождался нормализации температуры, и еще через неделю после этого снова вышел на дежурства. Его на работе тихо проверили на иммуноглобулины и все.

Медсестра, что честно сдала ПЦР, до сих пор дома, так как две недели после положительного теста(считается не от даты забора, а от даты результата) сиди и не рыпайся, потом снова к семейнику, снова тест и снова жди результаты.

Больницы, администрация, персонал сейчас поставлены в такую ситуацию, что со всех сторон выгоднее скрывать случаи заражения медперсонала, чем о них своевременно докладывать наверх.

Так что цифры, озвучиваемые Степановым, мягко говоря, весьма сильно отличаются от реальных. antey1969 1

Повідомлень: 10025 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1205 раз. Подякували: 2798 раз. Профіль 2 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 жов, 2020 16:32 Starikan написав: safonovstanislav написав: antey1969 написав: Правильно сделали.

Вопрос не в маске, а в демонстративном асоциальном поведении.

Типичный пример вильнолюда, которые у нас паркуются на трамвайных путях, дзюрят в подъездах и гульбанят под окнами после полуночи. По принципу, а нас рать... Правильно сделали.Вопрос не в маске, а в демонстративном асоциальном поведении.Типичный пример вильнолюда, которые у нас паркуются на трамвайных путях, дзюрят в подъездах и гульбанят под окнами после полуночи. По принципу, а нас рать... Люди верят, что живут в государстве с верховенством законов. А по факту - полицейские государства, где слово мента превыше Конституции.

В Европе то же самое Люди верят, что живут в государстве с верховенством законов. А по факту - полицейские государства, где слово мента превыше Конституции.В Европе то же самое

Вы не активист BLM случайно? Вы не активист BLM случайно?

Просто объясняю, что многие люди наивно верят, что когда их будут избивать менты, законы их защитят, или хотя бы накажут обидчиков. Но, в реальном мире это так не работает.



Сам сталкивался, когда мент выписывает незаконную говняшку, из-за которой потом начинается террор со стороны государства. Мало того, что эту высранную его паршивой рукой каку нужно сначала отменить в суде, что тоже занимает немало времени, нервов и сил, так потом ещё исполнители приходят домой и вымагают деньги по уже отмененному судом штрафу.



Так это, когда мусор сам выдаёт бумажку со всеми своими данными, незаконными каляками, и подписью, что именно он это говно высрал на лист бумаги. А если изобьют, там доказать что-либо вообще невозможно (практически в любом государстве).



Я считаю, что новая полиция, своими поступками, себя дискредетировала в глазах народа Украины. Когда их разгонят, надеюсь, что, ни один уважающий себя человек, не будет брать на работу людей с клеймом полицейского в трудовой книжке, т. к. если взятки вымагал, служа в полиции, будет красть и на новом месте



Вот, например, одно из последних дел. Влетел в яму в центре города, вызвал ментов, чтоб оформили ДТП, чтоб потом качнуть деньги с дорожной службы, так эти утырки составили протокол на меня, якобы я виноват в той яме. А потом, как всегда, пришлось бегать по судам, отменять их маразматические высеры. Цитирую:

http://reyestr.court.gov.ua/Review/80247778

01.02.2019 року о 17-43 годині в м.Дніпро на Центральному мосту керував автомобілем НОМЕР_1 та не врахував дорожню обстановку, яку обєктивно спроможний був виявити та скоїв наїзд на вибоїну. При ДТП автомобіль отримав механічні пошкодження з матеріальними збитками, чим порушив вимоги п.12.3 ПДР України Просто объясняю, что многие люди наивно верят, что когда их будут избивать менты, законы их защитят, или хотя бы накажут обидчиков. Но, в реальном мире это так не работает.Сам сталкивался, когда мент выписывает незаконную говняшку, из-за которой потом начинается террор со стороны государства. Мало того, что эту высранную его паршивой рукой каку нужно сначала отменить в суде, что тоже занимает немало времени, нервов и сил, так потом ещё исполнители приходят домой и вымагают деньги по уже отмененному судом штрафу.Так это, когда мусор сам выдаёт бумажку со всеми своими данными, незаконными каляками, и подписью, что именно он это говно высрал на лист бумаги. А если изобьют, там доказать что-либо вообще невозможно (практически в любом государстве).Я считаю, что новая полиция, своими поступками, себя дискредетировала в глазах народа Украины. Когда их разгонят, надеюсь, что, ни один уважающий себя человек, не будет брать на работу людей с клеймом полицейского в трудовой книжке, т. к. если взятки вымагал, служа в полиции, будет красть и на новом местеВот, например, одно из последних дел. Влетел в яму в центре города, вызвал ментов, чтоб оформили ДТП, чтоб потом качнуть деньги с дорожной службы, так эти утырки составили протокол на меня, якобы я виноват в той яме. А потом, как всегда, пришлось бегать по судам, отменять их маразматические высеры. Цитирую: safonovstanislav Повідомлень: 2935 З нами з: 10.05.14 Подякував: 216 раз. Подякували: 480 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 жов, 2020 17:11 antey1969 написав: В недавние-недавние времена прибыл в клинику по скорой ДТП-пациент с явными признаками Ковида. Раздуплились по этому поводу не сразу, так как было не до этого и надо было пострадавшего срочно спасать. ...

Через некоторое время одна из медсестер тоже слегла с Ковидом... А еще через пару дней слегка затемпературил и потерял обоняние врач...

В недавние-недавние времена прибыл в клинику по скорой ДТП-пациент с явными признаками Ковида. Раздуплились по этому поводу не сразу, так как было не до этого и надо было пострадавшего срочно спасать. ...Через некоторое время одна из медсестер тоже слегла с Ковидом... А еще через пару дней слегка затемпературил и потерял обоняние врач...

Самое страшное в этой истории не тот нагоняй, который клиника может получить от Минздрава, а то, что при таких раскладах очень скоро людей будет некому лечить... Самое страшное в этой истории не тот нагоняй, который клиника может получить от Минздрава, а то, что при таких раскладах очень скоро людей будет некому лечить... Lady_N Повідомлень: 64 З нами з: 05.07.20 Подякував: 17 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 жов, 2020 17:22 Lady_N написав: antey1969 написав: В недавние-недавние времена прибыл в клинику по скорой ДТП-пациент с явными признаками Ковида. Раздуплились по этому поводу не сразу, так как было не до этого и надо было пострадавшего срочно спасать. ...

Через некоторое время одна из медсестер тоже слегла с Ковидом... А еще через пару дней слегка затемпературил и потерял обоняние врач...

В недавние-недавние времена прибыл в клинику по скорой ДТП-пациент с явными признаками Ковида. Раздуплились по этому поводу не сразу, так как было не до этого и надо было пострадавшего срочно спасать. ...Через некоторое время одна из медсестер тоже слегла с Ковидом... А еще через пару дней слегка затемпературил и потерял обоняние врач...

Самое страшное в этой истории не тот нагоняй, который клиника может получить от Минздрава, а то, что при таких раскладах очень скоро людей будет некому лечить... Самое страшное в этой истории не тот нагоняй, который клиника может получить от Минздрава, а то, что при таких раскладах очень скоро людей будет некому лечить...

Значит очень скоро ничего не изменится. Лечить и сейчас некому. Если кто-то выживает вопреки украинскому лечению - молодец.



Элита просто НЕ лечится в украинских больницах, а, даже в карантин, сразу летит в Германию, как, например, мер Харькова. Вывод: В Украине нет НИ ОДНОЙ хорошей больницы, где реально могут помочь (даже если в кармане миллиард, а не дыра, как у большинства). Значит очень скоро ничего не изменится. Лечить и сейчас некому. Если кто-то выживает вопреки украинскому лечению - молодец.Элита просто НЕ лечится в украинских больницах, а, даже в карантин, сразу летит в Германию, как, например, мер Харькова. Вывод: В Украине нет НИ ОДНОЙ хорошей больницы, где реально могут помочь (даже если в кармане миллиард, а не дыра, как у большинства). safonovstanislav Повідомлень: 2935 З нами з: 10.05.14 Подякував: 216 раз. Подякували: 480 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 19871988198919901991> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Нед 18 жов, 2020 18:49