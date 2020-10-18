Додано: Пон 19 жов, 2020 17:47

Госстат опубликовал демографию за август - продолжаем стабильно сокращаться. Это хоть и безрадостная новость, но уже в каком-то смысле - привычнаяА вот в смертности, похоже, начинает проявляться ковидная избыточность. На меньшем населении смертность из года в год должна падать, и первое полугодие так и было, а вот в августе 2020-го уже наблюдаем плюс, а не минус, к августу 2019-го. Впрочем, пока очевидного и однозначного тренда нет, но с учетом того, что прошедшей зимой не было "обычного" сезонного всплеска смертности (не было ни зимы как таковой, ни эпидемий ОРВИ), то группа риска на сегодня статистически также больше "обычной", и, следовательно, этой осенью и наступающей зимой смертность может значительно увеличиться