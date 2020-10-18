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Додано: Пон 19 жов, 2020 17:29
Re: Эпидемия коронавируса в мире
кто-то говорил что в Одессе нет прививок от гриппа -
Аптека CИТИМЕД
Одесса, ул.Академика Филатова 68
Режим работы: 8:00 - 21:00
2850.00 за 10 доз, продают поштучно без проблем по 285 грн
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
Додано: Пон 19 жов, 2020 17:47
Госстат опубликовал демографию за август - продолжаем стабильно сокращаться. Это хоть и безрадостная новость, но уже в каком-то смысле - привычная
А вот в смертности, похоже, начинает проявляться ковидная избыточность. На меньшем населении смертность из года в год должна падать, и первое полугодие так и было, а вот в августе 2020-го уже наблюдаем плюс, а не минус, к августу 2019-го. Впрочем, пока очевидного и однозначного тренда нет, но с учетом того, что прошедшей зимой не было "обычного" сезонного всплеска смертности (не было ни зимы как таковой, ни эпидемий ОРВИ), то группа риска на сегодня статистически также больше "обычной", и, следовательно, этой осенью и наступающей зимой смертность может значительно увеличиться
Додано: Пон 19 жов, 2020 17:50
Смешной, однако, вывод. Дедушке моего мужа 95 лет, его 2 месяца назад вылечили в больнице от Ковида. После его выписки в ту же больницу попала его дочь (тетя мужа) и тоже вылечилась там от Ковида. Третий успешно вылечившийся там от Ковида месяц назад - друг семьи, у которого нет одной почки, возраст около 60 лет. Стоимость лекарств по словам родственников мужа составила 3 тысячи грн. ИВЛ подключали только другу семьи - на 1 или 2 дня.
Больница городская обычная, инфекционное отделение, которое отдали под Ковид.
Додано: Пон 19 жов, 2020 17:50
zРадио
А что за всплеск смертности в мае 2019?
Не видели объяснений/комментариев?
Додано: Пон 19 жов, 2020 17:55
2 версии - то ли маевки столько людей уносят (в 2020-м их не было из-за карантина), то ли в 2019-м имела место некая методологическая погрешность (май сильно выше обычного уровня, июнь - сильно ниже). Может быть и так, что обе версии отработали на общий результат в каких-то пропорциях. Только в каких - я сказать затрудняюсь...
Додано: Пон 19 жов, 2020 17:58
Пример не показательный.
С ранением в позвоночник...
Его и сразу после ранения с трудом вытягивали (в Израиле). Хотя и тогда было много фейков типа того, что он не ранен, а просто прячется.
Додано: Пон 19 жов, 2020 18:01
zРадио
Спасибо.
Но вообще, пока нет особого смысла следить за избыточной смертностью - слишком мало ковидных смертей. Пока что это в пределах статистических отклонений.
Додано: Пон 19 жов, 2020 18:07
Додано: Пон 19 жов, 2020 18:11
Судя по тому, что ИВЛ подключали на 1-2 дня, он и не был нужен. Как я и писал, выжили вопреки лечению, молодцы. Не у всех так получается
Додано: Пон 19 жов, 2020 18:14
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Думаю, в ближайшем будущем ситуация изменится. С дальнейшим увеличением количества больных система здравоохранения будет перегружена, вследствие чего доступность и качество медицинской помощи снизится, и в итоге количество умерших подрастёт как в абсолютных цифрах, так и в относительных (т.е. от наших 1.9% или сколько там сейчас, выйдем, к примеру, на показатели как во время первой волны в Италии).
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