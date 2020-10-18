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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1988198919901991>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
10
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 17:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

кто-то говорил что в Одессе нет прививок от гриппа -
https://tabletki.ua/%d0%94%d0%b6%d0%b8% ... cy/odessa/

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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 17:47

Госстат опубликовал демографию за август - продолжаем стабильно сокращаться. Это хоть и безрадостная новость, но уже в каком-то смысле - привычная

Зображення

А вот в смертности, похоже, начинает проявляться ковидная избыточность. На меньшем населении смертность из года в год должна падать, и первое полугодие так и было, а вот в августе 2020-го уже наблюдаем плюс, а не минус, к августу 2019-го. Впрочем, пока очевидного и однозначного тренда нет, но с учетом того, что прошедшей зимой не было "обычного" сезонного всплеска смертности (не было ни зимы как таковой, ни эпидемий ОРВИ), то группа риска на сегодня статистически также больше "обычной", и, следовательно, этой осенью и наступающей зимой смертность может значительно увеличиться

Зображення

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/10/127.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 17:50

  safonovstanislav написав:
  Lady_N написав:Самое страшное в этой истории не тот нагоняй, который клиника может получить от Минздрава, а то, что при таких раскладах очень скоро людей будет некому лечить...

Значит очень скоро ничего не изменится. Лечить и сейчас некому. Если кто-то выживает вопреки украинскому лечению - молодец.

... Вывод: В Украине нет НИ ОДНОЙ хорошей больницы, где реально могут помочь (даже если в кармане миллиард, а не дыра, как у большинства).


Смешной, однако, вывод. Дедушке моего мужа 95 лет, его 2 месяца назад вылечили в больнице от Ковида. После его выписки в ту же больницу попала его дочь (тетя мужа) и тоже вылечилась там от Ковида. Третий успешно вылечившийся там от Ковида месяц назад - друг семьи, у которого нет одной почки, возраст около 60 лет. Стоимость лекарств по словам родственников мужа составила 3 тысячи грн. ИВЛ подключали только другу семьи - на 1 или 2 дня.
Больница городская обычная, инфекционное отделение, которое отдали под Ковид.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 17:50

zРадио
А что за всплеск смертности в мае 2019?
Не видели объяснений/комментариев?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 17:55

  ЛАД написав:zРадио
А что за всплеск смертности в мае 2019?
Не видели объяснений/комментариев?


2 версии - то ли маевки столько людей уносят (в 2020-м их не было из-за карантина), то ли в 2019-м имела место некая методологическая погрешность (май сильно выше обычного уровня, июнь - сильно ниже). Может быть и так, что обе версии отработали на общий результат в каких-то пропорциях. Только в каких - я сказать затрудняюсь...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 17:58

  safonovstanislav написав:.......
Элита просто НЕ лечится в украинских больницах, а, даже в карантин, сразу летит в Германию, как, например, мер Харькова. Вывод: В Украине нет НИ ОДНОЙ хорошей больницы, где реально могут помочь (даже если в кармане миллиард, а не дыра, как у большинства).

Пример не показательный.
С ранением в позвоночник...
Его и сразу после ранения с трудом вытягивали (в Израиле). Хотя и тогда было много фейков типа того, что он не ранен, а просто прячется.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 18:01

zРадио
Спасибо.
Но вообще, пока нет особого смысла следить за избыточной смертностью - слишком мало ковидных смертей. Пока что это в пределах статистических отклонений.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 18:07

  ЛАД написав:zРадио
Спасибо.
Но вообще, пока нет особого смысла следить за избыточной смертностью - слишком мало ковидных смертей. Пока что это в пределах статистических отклонений.


Согласен, это больше, чтобы развеять страхи о высокой недиагностированной ковидной смертности
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 18:11

  fler написав:
  safonovstanislav написав:
  Lady_N написав:Самое страшное в этой истории не тот нагоняй, который клиника может получить от Минздрава, а то, что при таких раскладах очень скоро людей будет некому лечить...

Значит очень скоро ничего не изменится. Лечить и сейчас некому. Если кто-то выживает вопреки украинскому лечению - молодец.

... Вывод: В Украине нет НИ ОДНОЙ хорошей больницы, где реально могут помочь (даже если в кармане миллиард, а не дыра, как у большинства).


Смешной, однако, вывод. Дедушке моего мужа 95 лет, его 2 месяца назад вылечили в больнице от Ковида. После его выписки в ту же больницу попала его дочь (тетя мужа) и тоже вылечилась там от Ковида. Третий успешно вылечившийся там от Ковида месяц назад - друг семьи, у которого нет одной почки, возраст около 60 лет. Стоимость лекарств по словам родственников мужа составила 3 тысячи грн. ИВЛ подключали только другу семьи - на 1 или 2 дня.
Больница городская обычная, инфекционное отделение, которое отдали под Ковид.

Судя по тому, что ИВЛ подключали на 1-2 дня, он и не был нужен. Как я и писал, выжили вопреки лечению, молодцы. Не у всех так получается
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 18:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:zРадио
Спасибо.
Но вообще, пока нет особого смысла следить за избыточной смертностью - слишком мало ковидных смертей. Пока что это в пределах статистических отклонений.
Думаю, в ближайшем будущем ситуация изменится. С дальнейшим увеличением количества больных система здравоохранения будет перегружена, вследствие чего доступность и качество медицинской помощи снизится, и в итоге количество умерших подрастёт как в абсолютных цифрах, так и в относительных (т.е. от наших 1.9% или сколько там сейчас, выйдем, к примеру, на показатели как во время первой волны в Италии).
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