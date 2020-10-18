ЛАД написав:zРадио Спасибо. Но вообще, пока нет особого смысла следить за избыточной смертностью - слишком мало ковидных смертей. Пока что это в пределах статистических отклонений.
Думаю, в ближайшем будущем ситуация изменится. С дальнейшим увеличением количества больных система здравоохранения будет перегружена, вследствие чего доступность и качество медицинской помощи снизится, и в итоге количество умерших подрастёт как в абсолютных цифрах, так и в относительных (т.е. от наших 1.9% или сколько там сейчас, выйдем, к примеру, на показатели как во время первой волны в Италии).
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antey1969 написав:В недавние-недавние времена прибыл в клинику по скорой ДТП-пациент с явными признаками Ковида. Раздуплились по этому поводу не сразу, так как было не до этого и надо было пострадавшего срочно спасать. ... Через некоторое время одна из медсестер тоже слегла с Ковидом... А еще через пару дней слегка затемпературил и потерял обоняние врач...
Самое страшное в этой истории не тот нагоняй, который клиника может получить от Минздрава, а то, что при таких раскладах очень скоро людей будет некому лечить...
Значит очень скоро ничего не изменится. Лечить и сейчас некому. Если кто-то выживает вопреки украинскому лечению - молодец.
Элита просто НЕ лечится в украинских больницах, а, даже в карантин, сразу летит в Германию, как, например, мер Харькова. Вывод: В Украине нет НИ ОДНОЙ хорошей больницы, где реально могут помочь (даже если в кармане миллиард, а не дыра, как у большинства).
В Германии дешевле. Он решил быть экономным чтобы деньги внукам на конфеты остались.
Lady_N написав:Самое страшное в этой истории не тот нагоняй, который клиника может получить от Минздрава, а то, что при таких раскладах очень скоро людей будет некому лечить...
Значит очень скоро ничего не изменится. Лечить и сейчас некому. Если кто-то выживает вопреки украинскому лечению - молодец.
... Вывод: В Украине нет НИ ОДНОЙ хорошей больницы, где реально могут помочь (даже если в кармане миллиард, а не дыра, как у большинства).
Смешной, однако, вывод. Дедушке моего мужа 95 лет, его 2 месяца назад вылечили в больнице от Ковида. После его выписки в ту же больницу попала его дочь (тетя мужа) и тоже вылечилась там от Ковида. Третий успешно вылечившийся там от Ковида месяц назад - друг семьи, у которого нет одной почки, возраст около 60 лет. Стоимость лекарств по словам родственников мужа составила 3 тысячи грн. ИВЛ подключали только другу семьи - на 1 или 2 дня. Больница городская обычная, инфекционное отделение, которое отдали под Ковид.