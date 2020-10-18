ЛАД написав:zРадио Спасибо. Но вообще, пока нет особого смысла следить за избыточной смертностью - слишком мало ковидных смертей. Пока что это в пределах статистических отклонений.
Думаю, в ближайшем будущем ситуация изменится. С дальнейшим увеличением количества больных система здравоохранения будет перегружена, вследствие чего доступность и качество медицинской помощи снизится, и в итоге количество умерших подрастёт как в абсолютных цифрах, так и в относительных (т.е. от наших 1.9% или сколько там сейчас, выйдем, к примеру, на показатели как во время первой волны в Италии).
Японские исследователи рассказали, где безопаснее всего сидеть за столом и что может снизить вероятность заражения при встрече с друзьями.
Ученые из Центра вычислительных наук института RIKEN совместно с коллегами из Университета Кобе продемонстировали, каковы ваши шансы заразиться коронавирусом, если вы сидите в баре с еще тремя людьми, и один из них — носитель патогена, с помощью суперкомпьютера Fugaku — одного из самых производительных в мире.
antey1969 написав:В недавние-недавние времена прибыл в клинику по скорой ДТП-пациент с явными признаками Ковида. Раздуплились по этому поводу не сразу, так как было не до этого и надо было пострадавшего срочно спасать. ... Через некоторое время одна из медсестер тоже слегла с Ковидом... А еще через пару дней слегка затемпературил и потерял обоняние врач...
Самое страшное в этой истории не тот нагоняй, который клиника может получить от Минздрава, а то, что при таких раскладах очень скоро людей будет некому лечить...
Значит очень скоро ничего не изменится. Лечить и сейчас некому. Если кто-то выживает вопреки украинскому лечению - молодец.
Элита просто НЕ лечится в украинских больницах, а, даже в карантин, сразу летит в Германию, как, например, мер Харькова. Вывод: В Украине нет НИ ОДНОЙ хорошей больницы, где реально могут помочь (даже если в кармане миллиард, а не дыра, как у большинства).
В Германии дешевле. Он решил быть экономным чтобы деньги внукам на конфеты остались.
Lady_N написав:Самое страшное в этой истории не тот нагоняй, который клиника может получить от Минздрава, а то, что при таких раскладах очень скоро людей будет некому лечить...
Значит очень скоро ничего не изменится. Лечить и сейчас некому. Если кто-то выживает вопреки украинскому лечению - молодец.
... Вывод: В Украине нет НИ ОДНОЙ хорошей больницы, где реально могут помочь (даже если в кармане миллиард, а не дыра, как у большинства).
Смешной, однако, вывод. Дедушке моего мужа 95 лет, его 2 месяца назад вылечили в больнице от Ковида. После его выписки в ту же больницу попала его дочь (тетя мужа) и тоже вылечилась там от Ковида. Третий успешно вылечившийся там от Ковида месяц назад - друг семьи, у которого нет одной почки, возраст около 60 лет. Стоимость лекарств по словам родственников мужа составила 3 тысячи грн. ИВЛ подключали только другу семьи - на 1 или 2 дня. Больница городская обычная, инфекционное отделение, которое отдали под Ковид.
В Харькове больницы переполнены, и в течение двух дней больных COVID-19 госпитализируют в районные.
Об этом заявил на брифинге председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер, сообщает Укринформ.
«В течение последних дней, начиная с четверга-пятницы, новых больных COVID-19 из Харькова привозили в две районные больницы, включая Купянскую», — отметил Кучер.
По его словам, в целом в районы увезли 13 больных, причина — нехватка коек в медицинских учреждениях города.
Ранее председатель ОГА сообщал, что на Харьковщине предусмотрено свыше 3 тысяч коек для больных коронавирусом. В ближайшие дни планируется развернуть еще около 600 коек на базе больниц Укрзализныци.
В Иране резкий скачок смертности от COVID-19 Ежесуточный прирост летальных исходов инфицированных может достичь 600, прогнозируют в иранском Минздраве.
За последние 24 часа в Иране 337 человек скончались от последствий коронавируса COVID-19. Это новый антирекорд и на 85 больше, чем за сутки до того, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Минздрава страны в понедельник, 19 октября.
"В последние дни мы наблюдаем беспрецедентный рост смертности от заболевания", – сказала представитель ведомства Сима Садат Лари в эфире иранского телевидения.
Общее число смертей людей с коронавирусом в Иране достигло отметки в 30 712.
Кроме того, за последние в стране диагностировали 4 251 новый случай коронавируса. Всего в Иране с начала пандемии зафиксировали 534 631 заражение COVID-19.
16 октября прошла пресс-конференция по вопросам контроля и профилактики новой коронавирусной эпидемии в провинции Чжэцзян. В ходе этого брифинга исполнительный заместитель директора Кабинета руководящей группы по профилактической работе в провинции Чжэцзян Чэнь Гуаншэн заявил, что с сентября в провинции Чжэцзян уже прошли вакцинацию 743 тыс. жителей.
Об этом сообщает «Жэньминь жибао».
«В настоящее время некоторые вакцины против COVID-19 в Китае уже вошли в третью стадию клинических испытаний, достигнуты ожидаемые результаты по безопасности и эффективности», — отметил Чэнь Гуаншэн. Он добавил, что экстренная вакцинация особенно рекомендуется медикам, санитарно-эпидемическому персоналу, работникам по карантинному надзору и пограничному контролю, а также сотрудникам служб по изолированному медицинскому наблюдению.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 19 жов, 2020 20:00, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
чик написав:позвонила знакомая из киева, у соседа походу инсульт, а скорая отказывается приезжать без наличия у него теста на ковид - звиздец
То есть скорую при инсульте теперь надо вызывать так: Звоним, говорим, что в наличии все симптомы Ковида для госпитализации. Когда приедут говорим, что пока вы ехали уже инсульт наступил... а Ковид - то таке, показалось