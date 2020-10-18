Додано: Пон 19 жов, 2020 19:58

В Харькове больницы переполнены, и в течение двух дней больных COVID-19 госпитализируют в районные.



Об этом заявил на брифинге председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер, сообщает Укринформ.



«В течение последних дней, начиная с четверга-пятницы, новых больных COVID-19 из Харькова привозили в две районные больницы, включая Купянскую», — отметил Кучер.



По его словам, в целом в районы увезли 13 больных, причина — нехватка коек в медицинских учреждениях города.



Ранее председатель ОГА сообщал, что на Харьковщине предусмотрено свыше 3 тысяч коек для больных коронавирусом. В ближайшие дни планируется развернуть еще около 600 коек на базе больниц Укрзализныци.

В Иране резкий скачок смертности от COVID-19 Ежесуточный прирост летальных исходов инфицированных может достичь 600, прогнозируют в иранском Минздраве.



За последние 24 часа в Иране 337 человек скончались от последствий коронавируса COVID-19. Это новый антирекорд и на 85 больше, чем за сутки до того, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Минздрава страны в понедельник, 19 октября.



"В последние дни мы наблюдаем беспрецедентный рост смертности от заболевания", – сказала представитель ведомства Сима Садат Лари в эфире иранского телевидения.



Общее число смертей людей с коронавирусом в Иране достигло отметки в 30 712.



Кроме того, за последние в стране диагностировали 4 251 новый случай коронавируса. Всего в Иране с начала пандемии зафиксировали 534 631 заражение COVID-19.