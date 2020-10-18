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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1988198919901991>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
42
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
13%
34
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
57
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
10
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
15
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
41
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
6%
15
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
41
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 18:07

  ЛАД написав:zРадио
Спасибо.
Но вообще, пока нет особого смысла следить за избыточной смертностью - слишком мало ковидных смертей. Пока что это в пределах статистических отклонений.


Согласен, это больше, чтобы развеять страхи о высокой недиагностированной ковидной смертности
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 18:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:zРадио
Спасибо.
Но вообще, пока нет особого смысла следить за избыточной смертностью - слишком мало ковидных смертей. Пока что это в пределах статистических отклонений.
Думаю, в ближайшем будущем ситуация изменится. С дальнейшим увеличением количества больных система здравоохранения будет перегружена, вследствие чего доступность и качество медицинской помощи снизится, и в итоге количество умерших подрастёт как в абсолютных цифрах, так и в относительных (т.е. от наших 1.9% или сколько там сейчас, выйдем, к примеру, на показатели как во время первой волны в Италии).
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 18:19

Японские исследователи рассказали, где безопаснее всего сидеть за столом и что может снизить вероятность заражения при встрече с друзьями.

Ученые из Центра вычислительных наук института RIKEN совместно с коллегами из Университета Кобе продемонстировали, каковы ваши шансы заразиться коронавирусом, если вы сидите в баре с еще тремя людьми, и один из них — носитель патогена, с помощью суперкомпьютера Fugaku — одного из самых производительных в мире.

https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3 ... tolom.html
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 18:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  19yuriy91 написав:Японские исследователи рассказали, где безопаснее всего сидеть за столом и что может снизить вероятность заражения при встрече с друзьями.
Постепенно все наконец-то начнут воспринимать окружающих адекватно - как источник заразы.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 19:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

позвонила знакомая из киева, у соседа походу инсульт, а скорая отказывается приезжать без наличия у него теста на ковид - звиздец :shock:
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 19:26

  safonovstanislav написав:
  Lady_N написав:
  antey1969 написав:В недавние-недавние времена прибыл в клинику по скорой ДТП-пациент с явными признаками Ковида. Раздуплились по этому поводу не сразу, так как было не до этого и надо было пострадавшего срочно спасать. ...
Через некоторое время одна из медсестер тоже слегла с Ковидом... А еще через пару дней слегка затемпературил и потерял обоняние врач...

Самое страшное в этой истории не тот нагоняй, который клиника может получить от Минздрава, а то, что при таких раскладах очень скоро людей будет некому лечить...

Значит очень скоро ничего не изменится. Лечить и сейчас некому. Если кто-то выживает вопреки украинскому лечению - молодец.

Элита просто НЕ лечится в украинских больницах, а, даже в карантин, сразу летит в Германию, как, например, мер Харькова. Вывод: В Украине нет НИ ОДНОЙ хорошей больницы, где реально могут помочь (даже если в кармане миллиард, а не дыра, как у большинства).


В Германии дешевле. Он решил быть экономным чтобы деньги внукам на конфеты остались.
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 19:28

  fler написав:
  safonovstanislav написав:
  Lady_N написав:Самое страшное в этой истории не тот нагоняй, который клиника может получить от Минздрава, а то, что при таких раскладах очень скоро людей будет некому лечить...

Значит очень скоро ничего не изменится. Лечить и сейчас некому. Если кто-то выживает вопреки украинскому лечению - молодец.

... Вывод: В Украине нет НИ ОДНОЙ хорошей больницы, где реально могут помочь (даже если в кармане миллиард, а не дыра, как у большинства).


Смешной, однако, вывод. Дедушке моего мужа 95 лет, его 2 месяца назад вылечили в больнице от Ковида. После его выписки в ту же больницу попала его дочь (тетя мужа) и тоже вылечилась там от Ковида. Третий успешно вылечившийся там от Ковида месяц назад - друг семьи, у которого нет одной почки, возраст около 60 лет. Стоимость лекарств по словам родственников мужа составила 3 тысячи грн. ИВЛ подключали только другу семьи - на 1 или 2 дня.
Больница городская обычная, инфекционное отделение, которое отдали под Ковид.


Ему велосипед не купили вот , он и злится.
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 19:31

  чик написав:позвонила знакомая из киева, у соседа походу инсульт, а скорая отказывается приезжать без наличия у него теста на ковид - звиздец :shock:


Такое не только в Киеве. Придётся как у Райкина через таваровед и задний ход.
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 19:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Харькове больницы переполнены, и в течение двух дней больных COVID-19 госпитализируют в районные.

Об этом заявил на брифинге председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер, сообщает Укринформ.

«В течение последних дней, начиная с четверга-пятницы, новых больных COVID-19 из Харькова привозили в две районные больницы, включая Купянскую», — отметил Кучер.

По его словам, в целом в районы увезли 13 больных, причина — нехватка коек в медицинских учреждениях города.

Ранее председатель ОГА сообщал, что на Харьковщине предусмотрено свыше 3 тысяч коек для больных коронавирусом. В ближайшие дни планируется развернуть еще около 600 коек на базе больниц Укрзализныци.


В Иране резкий скачок смертности от COVID-19 Ежесуточный прирост летальных исходов инфицированных может достичь 600, прогнозируют в иранском Минздраве.

За последние 24 часа в Иране 337 человек скончались от последствий коронавируса COVID-19. Это новый антирекорд и на 85 больше, чем за сутки до того, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Минздрава страны в понедельник, 19 октября.

"В последние дни мы наблюдаем беспрецедентный рост смертности от заболевания", – сказала представитель ведомства Сима Садат Лари в эфире иранского телевидения.

Общее число смертей людей с коронавирусом в Иране достигло отметки в 30 712.

Кроме того, за последние в стране диагностировали 4 251 новый случай коронавируса. Всего в Иране с начала пандемии зафиксировали 534 631 заражение COVID-19.


16 октября прошла пресс-конференция по вопросам контроля и профилактики новой коронавирусной эпидемии в провинции Чжэцзян. В ходе этого брифинга исполнительный заместитель директора Кабинета руководящей группы по профилактической работе в провинции Чжэцзян Чэнь Гуаншэн заявил, что с сентября в провинции Чжэцзян уже прошли вакцинацию 743 тыс. жителей.

Об этом сообщает «Жэньминь жибао».

«В настоящее время некоторые вакцины против COVID-19 в Китае уже вошли в третью стадию клинических испытаний, достигнуты ожидаемые результаты по безопасности и эффективности», — отметил Чэнь Гуаншэн. Он добавил, что экстренная вакцинация особенно рекомендуется медикам, санитарно-эпидемическому персоналу, работникам по карантинному надзору и пограничному контролю, а также сотрудникам служб по изолированному медицинскому наблюдению.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 19 жов, 2020 20:00, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 19:58

  чик написав:позвонила знакомая из киева, у соседа походу инсульт, а скорая отказывается приезжать без наличия у него теста на ковид - звиздец :shock:

То есть скорую при инсульте теперь надо вызывать так: Звоним, говорим, что в наличии все симптомы Ковида для госпитализации. Когда приедут говорим, что пока вы ехали уже инсульт наступил... :? а Ковид - то таке, показалось :D
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