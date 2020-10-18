Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1988198919901991 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 270 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 42 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 13% 34 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 57 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 10 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 15 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 41 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 6% 15 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 41 Всього голосів : 270 Додано: Пон 19 жов, 2020 20:11 vitaliian написав: с сентября в провинции Чжэцзян уже прошли вакцинацию 743 тыс. жителей.



))) Это только в одной провинции.

Пока Россия бьёт в шумные барабаны про вакцину, делая по 500 прививок в день, Китай молча уже миллионы вакцинировал. ))) Это только в одной провинции.Пока Россия бьёт в шумные барабаны про вакцину, делая по 500 прививок в день, Китай молча уже миллионы вакцинировал. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18795 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4515 раз. Подякували: 7227 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 жов, 2020 21:10 Re: Эпидемия коронавируса в мире Американские медики проследили за 800 случаями госпитализации пациентов с тяжелой формой COVID-19 и обнаружили, что на течение болезни положительно влиял гормон мелатонин. Те из пациентов, кому его вводили или у кого его уровень изначально был высок, чаще выживали в реанимации. Выводы ученых опубликовала электронная научная библиотека medRxiv, отмечает УНН.



“Мы изучили, как различные гормоны и похожие на них вещества влияли на здоровье пациентов, которым нужна была искусственная вентиляция легких. Мелатонин значительно повышал шансы таких пациентов на выздоровление. Это было характерно как для носителей COVID-19, так и для людей с другими заболеваниями легких”, — пишут исследователи.



С начала вспышки коронавирусной инфекции ученые и врачи исследуют, как на него действуют уже существующие лекарства. За последние месяцы биологи выделили десятки препаратов и антител, которые могут подавлять размножение вируса, а также проверили несколько лекарств, которые были созданы для борьбы с другими болезнями — например, с гепатитом C, лихорадкой Эбола или ВИЧ.



Эти опыты, в частности, показали, что некоторые гормональные препараты, такие как дексаметазон и метилпреднизолон, могут помогать пациентам с самыми тяжелыми формами COVID-19. По данным ученых, с их помощью врачи Великобритании на треть сократили число смертей пациентов в критическом состоянии.



В новом исследовании ученые под руководством доцента Колумбийского университета (США) Николаса Татонетти решили перепроверить выводы британских коллег. Они заинтересовались, какие еще гормональные препараты и природные аналоги этих лекарств могут влиять на исход коронавирусной инфекции.



Для этого исследователи проанализировали данные, которые собирали сотрудники больницы при Колумбийском университете с февраля по август этого года, во время пика эпидемии COVID-19 в Нью-Йорке и в другие периоды. В общей сложности за это время к аппаратам искусственного дыхания врачи подключили почти 800 носителей коронавируса и почти три тысячи других пациентов.



Сопоставив между собой истории их болезней, Татонетти и его коллеги обнаружили необычную закономерность. Больные, которые по каким-то причинам получали мелатонин — “гормона сна”, — после подключения к аппарату искусственного дыхания умирали примерно в десять раз реже других пациентов.



Это было характерно как для носителей COVID-19, так и для людей, которым диагностировали другие легочные инфекции или повреждения органов дыхания. Схожие, хотя и менее значимые результаты ученые получили при использовании противовоспалительного препарата дексаметазона. Похожим образом на вероятность выживания больных влияли и некоторые другие препараты, в том числе традозон, бензодиазепины и кветиапин.



Точные механизмы действия мелатонина на организм больных ученые пока не выяснили. Они предполагают, что гормон сна может помогать подавлять воспаления, как тех, что связаны с COVID-19 непосредственно, так и имеющих иную природу.



Татонетти и его коллеги надеются, что дальнейшее изучение действия мелатонина на подопытных животных и больных поможет понять, как этот гормон можно использовать для борьбы с самыми тяжелыми формами коронавирусной инфекции. верю в евро... по 1,4

не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat vitaliian

Повідомлень: 4794 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1015 раз. Подякували: 1369 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 жов, 2020 21:19 Re: Эпидемия коронавируса в мире Есть ещё одна группа которую почему-то не исследовали. Врачи и медсестры, которые уже фиг знает сколько борются с болезнью и не болеют сколько у них не брали бы тест. Они могут быть контрольной группой, которую можно сравнивать с тяжёлыми и пытаться найти максимальный показатель отличий. stm

Повідомлень: 2592 З нами з: 04.03.15 Подякував: 68 раз. Подякували: 462 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1988198919901991 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Нед 18 жов, 2020 18:49